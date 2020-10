Die Preise purzeln – so günstig sind die Masken in den Läden zu haben Der Konkurrenzkampf zieht an und die Konsumentinnen spüren dies: Die Anbieter von Schutzmasken unterbieten sich gegenseitig mit immer tieferen Preisen. 20.10.2020, 14.17 Uhr

Auch die Migros zieht nun mit im Masken-Preiskampf. (Symbolbild) KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

(mma/uro) 20 Rappen pro Stück: So viel kostet eine Einweg-Hygienemaske bei Aldi, Lidl und Denner. Letzte Woche noch hatten die Discounter die 50er-Boxen in Aktion zum Preis von 7.95 Franken. Nun soll die Preissenkung auf 9.90 Franken von Dauer sein, so berichtet der «Blick» am Dienstag.