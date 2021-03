Fragen und Antworten Die Ruag im Krisenmodus: Darum fürchten die Angestellten in Emmen um ihren Job Der Luft- und Raumfahrtkonzern Ruag International steht vor einem radikalen Umbau. Grund dafür ist nicht nur die Coronapandemie. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Maurizio Minetti 10.03.2021, 16.00 Uhr

Per Anfang 2020 wurde der bundeseigene Technologie- und Rüstungskonzern Ruag in zwei selbstständige Unternehmen aufgeteilt: Seitdem kümmert sich Ruag International um das zivile Geschäft mit Raketen- und Flugzeugteilen. Die sogenannte Ruag MRO Schweiz ist Dienstleisterin der Schweizer Armee. Diese Entflechtung hat die Baustellen schonungslos offengelegt. Aus Zentralschweizer Sicht ist insbesondere von Bedeutung, dass der Markt für Flugzeugteile nicht rentabel ist – er war es schon vor der Coronakrise nicht.

Die Pandemie hat die Lage nun verschlimmert, weil die Airlines ihre Flotten eher reduzieren und Aufträge stornieren. «Derzeit bestellt niemand mehr Flugzeugteile», sagt denn auch André Wall, CEO von Ruag International. Die Sparte werde das Vorkrisenniveau nicht vor 2025 erreichen, sagte Wall am Dienstag.

Die Zahlen des vergangenen Jahres wird Ruag International erst Ende März veröffentlichen. Bekannt sind die Zahlen des ersten Halbjahrs 2020: Der Nettoumsatz von Ruag International ging um 10,9 Prozent auf 570 Millionen Franken zurück, der Betriebsverlust betrug 42 Millionen Franken. Bereits 2019 schrieb allein der Bereich Aerostructures, der das Flugzeugstrukturgeschäft umfasst, einen Betriebsverlust von 22 Millionen Franken. 2018 betrug das Minus in diesem Geschäftsbereich 14 Millionen Franken. Angesichts der Pandemie ist davon auszugehen, dass sich der Verlust letztes Jahr massiv vergrössert hat.

Ruag-International-CEO André Wall und der soeben ernannte neue Chef des Bereichs Aerostructures Ralf Drees müssen das Unternehmen restrukturieren. Ein zukünftiger Verkauf des Flugzeugstrukturgeschäfts wird explizit nicht ausgeschlossen. Das dürfte allerdings nicht so einfach werden, befindet sich doch die gesamte Branche weltweit an einem Tiefpunkt. Bekannte Kunden von Ruag sind Saab, GE, Airbus, Boeing und die Pilatus Flugzeugwerke.

Der Stanser Flugzeughersteller äussert sich auf Anfrage nicht direkt zu Ruag, betont aber, dass man in den letzten Jahren ein eigenes Kompetenzzentrum für Strukturbau etabliert habe. Arbeiten, die Pilatus früher an andere Unternehmen wie Ruag oder ins Ausland vergeben hat, machen die Stanser beim Modell PC-24 jetzt selber. «Nur dank moderner Fertigungskonzepte und einer konsequenten Ausrichtung auf die Automatisierung kann der Strukturbau auch im Hochpreisland Schweiz konkurrenzfähig betrieben werden», so ein Pilatus-Sprecher.

Arbeiten an einem Flügel des Pilatus-Flugzeugs PC-21 bei Ruag International in Emmen. Bild: PD

Erst vor drei Jahren hat die Ruag in Emmen eine neue Anlage für die Oberflächenbehandlung in Betrieb genommen. Kostenpunkt: 23 Millionen Franken. Dort arbeiten heute rund 40 Personen. Diese Oberflächenbehandlungsanlage in Emmen, die auch zum Geschäftsbereich Aerostructures gehört, soll gemäss Aussagen von Ruag auf jeden Fall verkauft werden – hier wird also nicht zuerst eine Restrukturierung stattfinden.

Das ist noch unklar, aber angesichts der finanziellen Lage wahrscheinlich. Bereits letztes Jahr musste Ruag International in Emmen 90 Stellen streichen, weil im Zuge der Einstellung der Produktion des A380-Flugzeugs Aufträge von Airbus weggefallen sind. Weitere Abbaurunden gab Ruag International im Oktober 2020 und vor einem Monat bekannt. Heute zählt Aerostructures in Emmen noch rund 250 Vollzeitstellen. Hinzu kommen rund 800 Stellen im deutschen Oberpfaffenhofen und weitere rund 200 Jobs im ungarischen Eger. Nicht tangiert sind die rund 1200 Ruag-Vollzeitstellen in der Zentralschweiz, die Aufträge für die Armee erledigen.

Ruag International setzt alles auf die Karte Weltall. Im Space-Bereich von Ruag in Emmen entstehen unter anderem sogenannte Nutzlastverkleidungen für Trägerraketen wie Ariane und Vega. Dabei handelt es sich um Schutzhüllen für die Raketenspitzen, die sich im Weltall öffnen und Satelliten freigeben. Die Raumfahrtaktivitäten der Ruag haben ihre Wurzeln am Standort Emmen, wo das Unternehmen schon in den Siebzigerjahren im Unterauftrag von Oerlikon Contraves die Endmontage von Nutzlastverkleidungen für Ariane-Raketen durchführte. Zwar musste Ruag International selbst in diesem wachsenden Bereich jüngst Stellen streichen, doch gehen die Verantwortlichen davon aus, dass der Space-Markt weiter boomen wird.

Analysten prognostizieren einen 1-Billion-Dollar-Markt bis 2040 mit jährlichen Wachstumsraten von über 16 Prozent. Ruag Space hat in der Schweiz Standorte in Zürich-Seebach, Emmen und Nyon. Allein in Emmen gibt es aktuell 50 Vollzeitstellen bei Ruag Space beziehungsweise bei Beyond Gravity, wie der Space-Teil künftig heissen soll. 2019 schrieb dieser Geschäftsbereich einen Betriebsgewinn von 24 Millionen Franken. Der Fokus liege künftig auf dem Ausbau der Marktführerschaft in Europa und dem Ausbau des Marktzugangs vor allem in den USA, aber auch in Asien. Eine Privatisierung des Raumfahrtgeschäfts sei in zwei bis drei Jahren möglich. Ein Börsengang sei dabei ein möglicher Weg, heisst es bei der Ruag.