Energie Die Rückkehr der Gaskraftwerke Strom wird in der Schweiz teurer. Scharfe Preissteigerungen in Europa verheissen nichts Gutes. Wie Gas-Kunden Geld sparen können. Daniel Zulauf und Maurizio Minetti 09.09.2021, 22.59 Uhr

Blick auf das Gaskraftwerk Huckingen im Duisburger Stadtteil Hüttenheim. Bild: Imago

Die Strommärkte spielen verrückt. Ein bisschen etwas davon bekommen dieser Tage auch alle Haushalte in der Schweiz mit. Die regionalen Energieversorger kommunizieren ihren Kleinkunden wie immer Ende August die Stromtarife für das kommende Jahr. Der Trend weist überall aufwärts, weiss Antonia Adam von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) in Bern. Die Preiserhöhungen bewegen sich in den meisten Fällen zwischen zwei und fünf Prozent.

Im Vergleich zu anderen Ländern in Europa kommen die Schweizer aus regulatorischen und anderen Gründen noch sehr glimpflich davon. Für deutsche Konsumenten hat sich die Stromrechnung in den vergangenen zwölf Monaten um gegen 20 Prozent verteuert. Die Preiserhöhung hat bereits die Konsumentenschützer auf den Plan gerufen. Sie fordern preisdämpfende Massnahmen der Regierung. Eine Megawattstunde wird an der deutschen Strombörse in Leipzig auf Sicht von zwölf Monaten derzeit für 90 Euro verkauft. So hoch war der Preis letztmals im Jahr 2008.

Flaute lässt Windräder in der Nordsee stillstehen

Auch in Spanien bringt eine erwartete Preiserhöhung im laufenden Jahr von 25 Prozent die Politik in Zugzwang. Am turbulentesten geht es derzeit in Grossbritannien zu und her. An den lokalen Strommärkten lägen die Grosshandelspreise derzeit das Vierfache über dem normalen Niveau, schrieb der «Daily Telegraph» am Dienstag. Die europäische Hitzewelle hat die Stromproduktion der Windparks in der Nordsee praktisch zum Erliegen gebracht. In gewöhnlichen Zeiten bezieht Grossbritannien rund ein Fünftel des Strombedarfes aus Windenergie. Aktuell sind es gemäss «Daily Telegraph» nur rund fünf Prozent. Weil es derzeit noch keine effiziente Lösung gibt, Strom aus Windenergie in grossen Mengen zu speichern, müssen sich die Briten mit Gas behelfen. Gaskraftwerke liefern derzeit fast 50 Prozent des Stroms auf der Insel. Normalerweise sind es etwa 30 Prozent. Eben erst hat die staatliche britische Energieagentur den Energieversorger EDF angewiesen, zwei Gaskraftwerke im nördlichen Teil des Landes wieder in Betrieb zu nehmen.

Die Notmassnahme kommt in einem denkbar ungünstigen Moment. Viele Gaskraftwerke wurden in den vergangenen Jahren abgeschaltet und vom Netz genommen. Der erhöhte Bedarf nach Strom aus Gaskraftwerken ist ein Hauptgrund für die starken Strompreisausschläge in ganz Europa. Ausschlaggebend für den Strompreis sind nicht die Gestehungskosten aller Energiequellen, sondern der Preis der letzten eingekauften Megawattstunde. Diese kommt aus besagten klimatischen Gründen (wenig Wind) aus dem Gaskraftwerk.

In der Schweiz hat die Weko den Gasmarkt geöffnet

Daniel Steger, Analyst für Stromproduktionsfirmen beim Schweizer Vermögensverwalter De Pury Pictet Turrettini, sagt, der Zwölfmonatspreis pro Megawattstunde Gas habe sich im Jahresvergleich von zwölf Euro auf rund 35 Euro erhöht. «Die Erdgaslager sind weitgehend leer und aus Russland kommt zu wenig Nachschub.» Die Entwicklung auf den Energiemärkten gefällt derweil den Aktionären von Glencore, der weltgrössten privaten Kohleproduzentin. Der Aktienkurs ist an der Londoner Börse seit Jahresfrist um fast 100 Prozent auf 340 Pence gestiegen.

In der Schweiz geriet der Gasmarkt letztes Jahr aufgrund eines Urteils der Wettbewerbskommission (Weko) in Bewegung. Kunden des Luzerner Energieversorgers EWL hatten sich zuvor bei der Weko beschwert, weil der städtische Energieversorger seine Gasleitungen nicht für Privatkunden zur Verfügung stellte. Konkret geht es darum, dass Kunden günstigeres Gas von Drittanbietern aus dem Ausland – meist Deutschland – importieren möchten. EWL und andere Gasnetzbetreiber argumentierten, die Durchleitung von Gas für private Kleinkunden sei zu kompliziert, zu teuer und technisch nicht machbar. Doch letztes Jahr haben die Wettbewerbshüter gestützt auf eine von einem Luzerner eingereichte Klage die Durchleitung über die EWL-Erdgasnetze veranlasst. Das von der Weko eingeleitete Verfahren richtete sich zwar gegen EWL, doch ist damit die ganze Gasbranche gemeint.

Gas nach einer definierten Strategie beschaffen

Seit diesem Urteil sei klar, «dass wir eigentlich eine volle Marktöffnung haben», sagt René Baggenstos, Geschäftsführer beim Rooter Energiedienstleister Enerprice Partners AG. «Eigentlich», weil es die Gasbetreiber bisher laut Baggenstos vermieden, sich gegenseitig zu konkurrieren. «Enerprice sowie eine knappe Handvoll weiterer Unternehmen beliefern mittlerweile Industriekunden und Liegenschaften in der ganzen Schweiz. Gegenüber den lokalen Versorgern darf bei mittleren und grösseren Verbrauchern mit Einsparungen im hohen einstelligen bis tiefen zweistelligen Prozentbereich gerechnet werden», sagt Baggenstos.

Bedeutender als eine Einsparung bei einem Wechsel auf den Markt sei jedoch, das Erdgas nach einer definierten Strategie zu beschaffen. «Da Erdgas auf mehrere Jahre hinaus eingekauft und somit abgesichert werden kann, können so die jährlichen grossen Schwankungen des Marktpreises für eine optimale Beschaffung genutzt werden», erklärt Baggenstos. Wie entsprechende Daten zeigen, betrugen die jährlichen Schwankungen der Erdgaspreise in den letzten Jahren mindestens 20 Prozent und dieses Jahr sogar 115 Prozent. «Kundenfokussierte Energielieferanten beschaffen Erdgas und andere Energieträger transparent und zu möglichst geeigneten Zeitpunkten und beliefern ihre Kunden vollversorgt», sagt Baggenstos. So könne auch bei hohen Energiepreisen gut gespart werden.