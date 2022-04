Aufsicht Die Russland-Risiken der Schweizer Banken sind einseitig verteilt Finma-Chef Urban Angehrn sieht «keine flächendeckende» Gefahr für den Finanzmarkt aber «akzentuierte» Risiken einzelner Institute. Daniel Zulauf 05.04.2022, 18.30 Uhr

Marlene Amstad, Verwaltungspräsidentin der Finma. KEYSTONE

Das strenge Sanktionsregime westlicher Staaten gegen Russland stelle «keine flächendeckende Gefahr für den Schweizer Finanzmarkt» dar, sagte Urban Angehrn, Direktor der Finanzmarktaufsicht (Finma) anlässlich der Jahresmedienkonferenz seiner Behörde in Bern. Doch der Finma-Chef machte in seinen Ausführungen ebenso klar, dass die Russland-Risiken unter den in der Schweiz tätigen Banken sehr ungleich verteilt sind.

Wie lange bleibt Sberbank ein Einzelfall?

«Tatsächlich sind einige Finanzinstitute punktuell im Zusammenhang mit dem Konflikt stärker exponiert», sagte Angehrn. Der frühere Investmentchef der Zurich Versicherung, der im November bei der Finma die Nachfolge des aktuellen Bafin-Präsidenten Mark Branson angetreten hatte, konstatierte «vielfältige» und für einzelne Banken sogar «akzentuierte» Risiken, die der Krieg in der Ukraine auch für den Schweizer Finanzmarkt mit sich bringe.

Über das direkte Geschäft der Banken und Versicherungen mit den vom Krieg betroffenen Staaten sei man im Bilde, und mit den am meisten betroffenen Instituten setze man sich «vertieft» auseinander. Namen nannte Angehrn selbstredend keine. Bekannt ist, dass die Finma vor einem Monat die Sberbank Schweiz, einen Ableger der grössten russischen Bank, unter Gläubigerschutz gestellt hat.

Mit einer Bilanzsumme von 2133 Millionen Franken (per Ende 2020) scheint die Sberbank Schweiz in der Tat ein gut beherrschbares Risiko zu sein. Die kleinste der 24 staatlich beherrschten Schweizer Kantonalbanken ist bezüglich Bilanzsumme doppelt so gross wie das russische Institut.

Unberechenbare Risiken durch Sanktionsverletzungen

Doch nebst den direkten finanziellen Risiken, die sich aus offenen Geschäften mit russischen Gegenparteien ergeben, lauern andere, nicht unbedingt geringere Gefahren auf die Schweizer Finanzinstitute. So stellen Fehler in der Umsetzung der internationalen Sanktionspolitik gegen Russland ein hohes Risiko dar.

Der Grund dafür sind nicht nur die hohen Strafen, die fehlbare Institute von Aufsichts- und Justizbehörden aufgebrummt bekämen. Noch viel grösser ist die Gefahr, wenn ein Finanzinstitut im Markt als schwarzes Schaf abgestempelt und von den Mitbewerbern zum Selbstschutz strikt gemieden wird. Eine derartige Ausgrenzung kann eine Bank schnell in den Untergang führen. Angehrn sagte an der Pressekonferenz, die Banken nähmen das Thema Sanktionen «sehr ernst». Der Umgang damit sei für die Institute zwar nicht neu, «aber der Umfang und die Komplexität haben stark zugenommen».

Nicht unerwähnt liess der Finma-Direktor auch die erhöhte Gefahr von Cyberangriffen. Es sei in der aktuellen Situation mit einer Zunahme solcher Hackerattacken auf die lebenswichtigen IT-Systeme von Finanzinstituten zu rechnen. Noch gebe es keine Anzeichen für systematische Angriffe aber «die Institute müssen sehr wachsam sein, die Situation kann sich schon morgen verschärfen», warnte Angehrn.

Zum Umfang blockierter oder auch bloss meldepflichtiger russischer Vermögenswerte, die auf Schweizer Banken liegen, machte der Aufseher keine Angaben. Als beste Schätzung bleiben somit die 150 Milliarden bis 200 Milliarden Franken im Raum, die vor drei Wochen Bankierpräsident Marcel Rohner abgegeben hatte.

Das Russland-Geschäft mag für die Schweizer Banken absolut gesehen überschaubar sein. Doch in den vergangenen Jahren war dieser Markt sehr dynamisch. Die Banken haben über Nacht einen Wachstumsmarkt verloren und dies zu einer Zeit, in der auch der heissgelaufene Schweizer Immobilienmarkt und andere Geschäftsfelder wenig Raum zum Ausgleich bieten.

Marlene Amstand zur Nationalbank-Kandidatur: «Kein Kommentar»

Zudem werden die Banken im Rahmen der weiter verschärften internationalen Kapital- und Liquiditätsstandards (Basel-III) auch in der Schweiz zusätzliche Sicherheitspuffer anlegen müssen. Die entsprechenden Anpassungen sollen noch im laufenden Jahr in die Anhörung gehen, wie Finma-Präsidentin Marlene Amstad ihrerseits betonte.

«Die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, wie gut wir daran tun, uns nicht nur auf schönes Wetter, sondern auch auf unvorhergesehene Krisensituationen vorzubereiten», sagte die Wirtschaftsprofessorin, die ihre mutmassliche Kandidatur für den im Juli frei werdenden Sitz im Dreiköpfigen Direktorium der Nationalbank nicht kommentieren wollte. Die Aktionäre der Banken hätten wohl lieber eine andere Botschaft gehört.