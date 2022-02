Accelleron: ABB-Turbolader steht kurz vor der Abspaltung

Industrie Die Trennung naht: ABB-Turbolader heisst neu Accelleron Die Geschäftseinheit mit Sitz in Baden steht kurz vor der Ausgliederung. Ein Börsengang in der Schweiz ist wahrscheinlich. Daniel Zulauf 15.02.2022, 12.34 Uhr

Die Portfoliobereinigung bei ABB geht Schlag auf Schlag. Nur eine Woche nachdem der Elektrotechnikkonzern neue Einzelheiten zur Einführung der rasch wachsenden E-Mobility-Division an der Schweizer Börse bekannt gegeben hat, wartet das Unternehmen mit Neuigkeiten zur geplanten Abspaltung der Turbolader-Division mit Sitz in Baden auf.

Das neue Logo der ABB-Sparte. zvg

Die Firma wird künftig unter dem Namen Accelleron auftreten, ein Kunstbegriff, der unter anderen das englische Wort «Accelerate» für Beschleunigung anklingen lässt. Die Firma soll gemäss Angaben von ABB zunächst operativ eigenständig werden. Gegen Ende des laufenden Quartals, also noch vor Ende März, sei dann endgültig zu entscheiden, ob das Geschäft verkauft oder durch eine Abspaltung via Börsengang (Spin-off) verselbständigt werden soll.

Eine BBC-Erfindung aus dem Jahr 1924 macht Karriere

ABB-Chef Björn Rosengren sagte diese Tage in einem Interview, die Tür für Kaufinteressenten sei noch nicht zu, aber man neige eher zur Variante Spin-off. Turbocharging werde «eine exzellente eigenständige Firma sein», sagte Rosengren im Gespräch mit dem Portal «The Market» wörtlich.

Accelleron ist weltweit führend in der Herstellung von Turboladern. Diese kommen in Verbrennungsmotoren zur Verdichtung von Abgasen zum Einsatz. Das System erhöht den Druck in den Zylindern und verbessert so den Wirkungsgrad der Motoren. Der Schweizer Ingenieur Alfred Büchi hatte das System 1924 in der damaligen Brown Boveri & Co für grosse Schiffsmotoren entwickelt. Dort kommt es auch heute noch schwergewichtig zum Einsatz. Allein in der Schifffahrtsindustrie sorgten die ABB-Turbolader für CO 2 -Einsparungen von 405’000 Tonnen pro Jahr, heisst es in einer am Dienstag verbreiten Medienmitteilung. Zu den Hauptkonkurrenten von Accelleron gehören die japanische Mitsubishi-Gruppe, die britische Napier Turbocharges und die deutsche Kompressorenbau Bannewitz (KBB).

800 der 2300 Angestellten sind in Baden

Accelleron beschäftigt weltweit 2300 Personen, davon 800 in Baden. 2021 resultierte ein Umsatz von 750 Millionen Dollar. Rund drei Viertel der Verkäufe ergeben sich aus dem Unterhalt des bestehenden Motorenparks. Die Unterhaltsleistungen erfordern die Mobilität der Techniker, während der Pandemie eingeschränkt war. Vor diesem Hintergrund dürften die Verkäufe von Accelleron in den vergangenen zwei Jahren deutlich niedriger ausgefallen sein als im letzten Jahr vor dem Corona-Ausbruch. Auf der ABB-Webseite wird die Turbocharing-Division denn auch mit einer Umsatzspanne von 750 Millionen bis 1250 Millionen Dollar vorgestellt.

Die Division ist offenbar hochprofitabel. Rosengren sagte, dass ihre Herauslösung aus der Geschäftseinheit Prozessautomation zu einer Reduktion derer Betriebsgewinnmarge um 180 Basispunkte führen werde. Von dieser Aussage lässt sich für Accelleron ein Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen (Ebitda) von um die 110 Millionen Dollar im Jahr 2021 ableiten.

Der neue Chef kommt von Sulzer und ist ein ABB-Veteran

Accelleron soll am Anfang März von Daniel Bischofberger geführt werden. Der 55-jährige Schweizer war 2016 zu Sulzer gestossen um dort das grosse Service-Geschäft mit einem Jahresumsatz von über einer Milliarden Franken zu leiten. Davor hattte der Ingenieur fast seine ganze Berufslaufbahn bei ABB absolviert. Der amtierende CEO Oliver Riemenschneider soll im Fall einer Verselbständigung von Accelleron via Spin-off in das Verwaltungsratspräsidium aufrücken. Riemenschneider fungiert bereits als Verwaltungsratspräsident der an der Schweizer Börse kotierten V-Zug-Gruppe.