Industrie Sulzer, Swiss Steel, Oerlikon: Schweizer Vekselberg-Firmen blühen auf – trotz oder gerade wegen der grossen Distanz des Investors Der Milliardär steht seit drei Jahren unter US-Sanktionen, aber seinen Schweizer Unternehmen geht es so gut wie lange nicht mehr. Daniel Zulauf 04.06.2021, 11.25 Uhr

Der russische Investor Viktor Vekselberg muss von seinen Schweizer Firmen Abstand nehmen. Alessandro Della Bella / KEYSTONE

Viktor Vekselberg, dem mächtigen Oligarchen, dessen Privatvermögen von «Forbes» und anderen Medien auf 10 Milliarden Dollar und mehr geschätzt wird, sind seit dem Erlass der US-Sanktionen im April 2018 die Hände gebunden. Während der Russe zu seinen Firmen notgedrungen einen grossen Abstand halten muss, scheinen diese gerade richtig in Schwung zu kommen. Das Muster zeichnet sich mindestens in den Schweizer Unternehmen an denen Vekselberg beteiligt ist mit auffallender Deutlichkeit ab.

Swiss Steel ist vor einigen Monaten in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der Aktienkurs des leidgeprüften Stahlherstellers hat sich innert zwei Monaten verdoppelt. Beim Industriekonzern Sulzer kommt eine strategische Neuausrichtung in Gang, die schon seit längerer Zeit fällig war. Der Börsenwert des Unternehmens ist so hoch wie seit drei Jahren nicht mehr. Auch der Anlagenbauer Oerlikon scheint aus einem langen Dornröschenschlaf zu erwachen. «Es gibt eine frische Dynamik», sagt ein Finanzanalyst.

Pandemie-Ende, Aufschwung - und neue Freiheiten

«Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse», sagt der Volksmund. Doch so offensichtlich kausal wie im Reich der Tiere sind die Wechselwirkungen zwischen der Präsenz des Investors und Grossaktionärs mit seinen Managern und Firmen natürlich nicht. Das Ende der Pandemie ist absehbar. Weltweit schalten die Volkswirtschaften wieder auf Wachstum. Das treibt die Nachfrage nach Industrieerzeugnissen und die Kurse an den Aktienmärkten gleichermassen an.

Dennoch fällt auf, dass in Vekselbergs Firmenimperium plötzlich langjährige Patt-Situationen beendet und neue strategische Optionen eingelöst werden.

Beispiel eins: Swiss Steel. 2013 verbündet sich Vekselberg mit den Familiennachkommen der deutschen Schmolz und Bickenbach, um diesen zum Preis einer Teilung der Macht die Rekapitalisierung des Konzerns zu ermöglichen. In den darauffolgenden Jahren bleibt Swiss Steel strategisch auf der Strecke. Die Lage eskalierte noch vor dem kolossalen Markteinbruchs aufgrund der Pandemie. Die dringend notwendige Rekapitalisierung stellt im Dezember 2020 der lokale Grossinvestor Martin Haefner sicher. Der Mann, dessen Vater mit dem Import von Volkswagen und anderen Automarken in den Schweizer Markt ein Milliardenvermögen verdiente, steckte Ende 2019 über 300 Millionen Franken in die Firma, um sie von der drohenden Insolvenz zu bewahren.

Nach dem Machtkampf kommt der Aufschwung

Die vor der Kapitalerhöhung dominierende Aktionärin Liwet, an der Vekselberg laut eigenen Angaben 45 Prozent hält, wehrte sich zunächst gegen den Machtverlust, machte am Ende aber dennoch den Weg für Haefners Aufstieg frei.



Seither hat der Automobilhändler die Schmolz-und-Bickenbach-Familie ausgekauft, noch einmal Geld in die Firma gesteckt und mit dem Schweizer Unternehmer Peter Spuhler einen Ko-Investor gefunden. Vekselberg und seine Liwet wehrten sich verbissen gegen ihre Degradierung zum Juniorpartner. Doch der Aktienkurs ist inzwischen doppelt so hoch wie vor dem Machtwechsel. Ein neuer CEO weckt Hoffnungen auf einen nachhaltigen Turnaround und die klaren Mehrheitsverhältnisse schaffen Raum für strategische Kooperationen.



Neue Höhenflüge: Das Sulzer-Hochhaus in Winterthur. Melanie Duchene / KEYSTONE

Zweites Beispiel: Sulzer. Bei dem Winterthurer Industriekonzern, der einst mit seinen Schiffsmotoren Weltruf genoss, wirkt Vekselberg seit 2007 als Grossaktionär mit. Schon sein klandestiner Einstieg, mit Hilfe dem der Russe die ganze Schweizer Wirtschaftswelt und allen voran die damals durchaus erfolgreiche Sulzer-Führung in Schrecken versetzte, war kein gutes Omen. Dem Auftritt folgten mehrere abrupte Wechsel auf oberster Führungsebene und ein strategisches Verwirrspiel, das viele Investoren in die Flucht trieb.

CEO-Karussell gestoppt

Der aktuelle CEO Greg Poux-Guillaume hält sich schon seit fünf Jahren im Sattel. Ginge es nach dem früheren Flugfahrplan hätte der Franzose 2018 oder 2019 seinen Koffer packen müssen. Doch Vekselberg wird seit jener Zeit durch die US-Sanktionen kaltgestellt.



Mehr noch: Der Russe musste seine Mehrheitsbeteiligung auf Geheiss des US-Finanzministeriums auf unter 50 Prozent reduzieren um das Unternehmen vor Schaden zu bewahren. Und just in dieser Phase geht das Management strategische Themen an, die längst fällig sind. Wie soll der Konzern seine starke Ausrichtung auf den Öl- und Gassektor verringern, dessen Aussichten mit Blick auf die globale Klimapolitik zunehmend schwieriger einzuschätzen sind? Das Geschäft mit Geräten für liquide Beschichtungen, in dem man sich Sulzer vor allem in der Gesundheitsindustrie gute Chancen ausrechnet soll im Herbst abgespalten werden. Die Investoren kommen langsam zurück.

Der Hauptsitz des Anlagebauers Oerlikon in Pfäffikon SZ. Eddy Risch / KEYSTONE

Beispiel drei: Ähnliches gilt auch für der Anlagenbauer Oerlikon, der seit Jahren auf einem beträchtlichen Cash-Bestand sitzt, den man gerne in Akquisitionen investieren wollte, aber nie zum Abschluss kam. Nun hat Oerlikon zwei Übernahmen in Folge geschafft und den Aktionären frische Zuversicht eingeflösst.



Den Sanktionen sei dank

Mag sein, dass die positiven Entwicklungen in Vekselbergs Firmenimperium auch ohne dessen Kaltstellung möglich geworden wären. Daran zu glauben fällt dennoch schwer. Vekselberg kann aufgrund der US-Sanktionen seit drei Jahren keine Dividenden mehr empfangen, keine Aktien verkaufen und keine Beteiligungen erwerben. Es ist ihm auch untersagt, in den Firmen seinen direkten Einfluss auszuüben. Deshalb muss er sich nolens volens mehr auf seine Mitaktionären verlassen, denen der mächtige Milliardär in den vergangenen Jahren immer zu wenig gehört geschenkt hatte. Möglicherweise machen die Sanktionen den Mann am Ende noch reicher als er schon ist.