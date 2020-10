Die Verkaufsautomaten taumeln: Wie Selecta aus der Krise kommen will Der Automatenhersteller Selecta mit Sitz in Cham muss nicht nur einen Schuldenberg abbauen, sondern leidet wegen Corona auch unter fehlenden Einnahmen. Der Konzern setzt nun auf einen drastischen Sparkurs. Christopher Gilb 20.10.2020, 05.00 Uhr

Selecta-Automat an einem Schweizer Bahnhof: Wegen ausbleibender Pendler sank die Auslastung der Geräte deutlich. Symbolbild: Keystone

Sie sind von Bahnhöfen nicht wegzudenken: die rot-weissen Automaten mit dem Selecta-Logo. Doch das Ausbleiben der Zugpassagiere sowie die fehlende Frequenz bei den Automaten in Büros durch die Coronakrise haben dem Konzern stark zugesetzt. Von April bis Juni halbierte sich der Umsatz beinahe auf 212,8 Millionen Euro nach 403,6 Millionen im Vorjahresquartal. Der Reinverlust vergrösserte sich im zweiten Quartal gar auf 50,5 Millionen Euro. Das sind 30 Millionen mehr Verlust als vor einem Jahr, wie Selecta Ende August mitgeteilt hatte. Doch der Umsatzrückgang ist nicht alles: Schwer drückt auch ein Schuldenberg von 1,7 Milliarden Franken, der jedes Jahr 110 Millionen an Zinszahlungen abverlangt.

Und die Coronakrise hat wohl bleibende Konsequenzen: «Wir gehen davon aus, dass bis zu 20 Prozent des Umsatzes nicht mehr zurückkommen», sagte Thomas Nussbaumer, Geschäftsleiter von Selecta Schweiz, kürzlich gegenüber dem «Bund». Und die «Handelszeitung» berichtete: Am weltweiten Hauptsitz des Konzerns in Cham wurden zwischenzeitlich «in rekordverdächtigem Tempo Kaderleute umgetopft oder verabschiedet, die einen freiwillig, anderen wird nachgeholfen». So gingen unter anderem der Konzernchef, der VR-Präsident, der Finanzchef und die HR-Chefin.

Stimmung am Hauptsitz ist zweigeteilt

Jon Brezinski. Bild: PD

Dass es zeitweise schwierig war bei Selecta, stellte auch Jon Brezinski fest, CEO der Luzerner Invenda Group, die unter anderem auch Selecta-Verkaufsautomaten digitales Leben einhaucht:

«International wurden gemeinsame Projekte teils aus Budgetgründen gestoppt oder verschoben.»

Die Zusammenarbeit mit Selecta Schweiz sei aber normal weitergelaufen, betont er auch. Gleich zwei Selecta-Manager wechselten dieses Jahr zu seinem Start-up in Luzern.

Vor rund zwei Wochen wurde nun bekannt, dass auch Selecta-Schweiz-Chef Thomas Nussbaumer selbst – ein Urgestein im Konzern – Selecta verlassen will. Was aber schon länger festgestanden habe. Nussbaumers Nachfolger wird Frank Keller. Dieser arbeitete bis im März bei der britischen Compass Group. Unter anderem war er dort auch schon als Länderchef in der Schweiz engagiert. Auch auf Gruppenstufe agiert nun ein neues Führungsteam: Die US-Investmentgesellschaft KKR, welche die Selecta Group 2015 gekauft hatte und ursprünglich 2018 mit Gewinn an die Börse bringen wollte, hat die Wall-Street-Legende Joe Plumeri als neuen VR-Präsidenten installiert. Als neuer CEO übernahm Christian Schmitz, der zuvor unter anderem bei McKinsey tätig war und die Transformation mehrerer Unternehmen begleitete.

KKR hat nun 125 Millionen Euro an zusätzlichem Kapital in den darbenden Konzern eingeschossen. Hinzu kommt eine Kreditlinie über 50 Millionen Euro, für die KKR im Gegenzug eine spezielle Form von Vorzugsaktien im Volumen von 175 Millionen Euro erhält. Mit einer «substanziellen Zahl der Gläubiger» hat sich das Unternehmen nun zur Entschuldung darauf geeinigt, die Anleihen zu restrukturieren und die Fälligkeit auf das Jahr 2026 auszudehnen. Gleichzeitig soll ein drastischer Sparkurs umgesetzt werden. Europaweit werden 400'000 Apparate betrieben. Schweizweit sind es 29'000 Verkaufsautomaten und Kaffeemaschinen. Noch dieses Jahr sollen 11'000 Apparate europaweit abmontiert werden, nächstes Jahr dann 60'000.

Auch könnten bis zu 15 Prozent der Arbeitsplätze abgebaut werden, wie die «Handelszeitung» erfahren haben will. Wie viele der Automaten und Arbeitsplätze in der Schweiz konkret betroffen sind, dazu äussert sich der Konzern nicht. Selecta Schweiz beschäftigt 930 Mitarbeiter. Wie aus Mitarbeiterkreisen zu hören ist, sei die Stimmung am internationalen Hauptquartier in Cham derzeit zweigeteilt. Die einen hätten Angst, ihren Job zu verlieren, und würden sich nach etwas anderem umsehen. Die anderen seien froh, dass nun ein Programm vorliegt und im Konzern wieder vorwärtsgemacht werde.

Experten unterstützen den Sparkurs

Tomasz Grzelak Bild: PD

Analysten wie Tomasz Grzelak von der VP Bank in Liechtenstein beurteilen das Sparprogramm bei Selecta als positiv: «Ich sehe die Sanierungsstrategie als absolut notwendig an, um die Existenz des Unternehmens zu gewährleisten.» Das seien teilweise recht harte aber absolut erforderliche Schritte. «Nach der Sanierung wird Selecta über gesunde Fundamente im immer noch schwierigen Marktumfeld verfügen», so Grzelaks Fazit. In Bezug auf den ursprünglich geplanten Börsengang schreibt er, dass er davon ausgeht, dass diese Pläne wieder verschoben werden. «Momentan – und wohl auch in den nächsten Monaten – wäre es einfach unmöglich, einen attraktiven Preis für Selecta-Aktien zu erzielen.»

Wirklich rosig sieht Grzelak die Zukunft des Unternehmens nicht:

«Die Arbeitsmodelle verändern sich jetzt nachhaltig, deswegen gehe ich davon aus, dass es generell weniger Pendler geben wird, was negativ für das Geschäft ist.»

Er könne sich deshalb auch nicht vorstellen, dass der Investor KKR mit einer guten Rendite aus der Selecta-Investition wieder rausgehe.