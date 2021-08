Sprachlernapp Duolingo geht an die Börse

Bildungstechnologie Wie der Zuger Severin Hacker mit seiner App Duolingo den Markt für Sprachkurse aufmischt Der Zuger Severin Hacker hat mit Duolingo eine der erfolgreichsten Sprachlernapps mitgegründet. Nun ist Duolingo an der Nasdaq. Experten sehen viel Wachstumspotenzial. Maurizio Minetti 17.08.2021, 05.00 Uhr

Die Duolingo-App setzt auf Belohnungen, Abzeichen und Ranglisten. Bild: Getty (3. Juli 2021)

Wer im Schweizer App-Store von Apple die Kategorie Bildung wählt, findet an erster Stelle der Charts die App Duolingo. Kein anderes kostenloses Lernprogramm ist in der Schweiz und weltweit beliebter als die App mit der grünen Eule. Die 2011 lancierte Sprachlernapp zählt mittlerweile weltweit über 9 Millionen aktive Nutzer pro Tag oder 38 Millionen aktive Nutzer pro Monat. Die User können mit der App 106 Sprachkurse in 40 Sprachen absolvieren – kostenlos. Wer auf Werbung verzichten will und einige Extra-Features möchte, kann ein Abo für 13 Dollar pro Monat abschliessen.

Das Besondere an Duolingo ist die Verspieltheit, auch Gamification genannt: Belohnungen, Abzeichen und Ranglisten verleiten dazu, die App immer wieder zu nutzen. Dieses Prinzip hat sich in den letzten Jahren in verschiedenen Branchen bewährt.

In den letzten Jahren mit Preisen überhäuft

Wenig bekannt ist, dass Duolingo von einem Zuger mitgegründet wurde. Severin Hacker heisst er – als ob sein Name Programm wäre. Der heute 37-Jährige absolvierte die Kantonsschule in Zug und studierte danach Informatik an der ETH Zürich. 2006 begab er sich für ein Austauschjahr in die USA. Dort ist er bis heute geblieben. An der Carnegie Mellon University in Pittsburgh entwickelte er mit seinem Professor Luis von Ahn Duolingo. Severin Hacker ist heute Technologiechef von Duolingo, Luis von Ahn ist CEO. Über acht Finanzierungsrunden sammelte das Start-up insgesamt 183 Millionen US-Dollar ein. Der Google-Mutterkonzern Alphabet besitzt 13 Prozent der Anteile.

Diverse Preise hat Duolingo in den letzten Jahren gewonnen, so wurde sie zum Beispiel 2013 «App of the Year Award» von Apple – es war die erste Bildungsapp, die diesen Preis gewinnen konnte. Im gleichen Jahr und ein Jahr später war sie für Google die «Best of the Best for Android». Vor zwei Jahren zeichnete das Wirtschaftsprüfungsunternehmen EY Severin Hacker als Unternehmer des Jahres aus. «Für Duolingo ist dies eine Bestätigung des eingeschlagenen Pfades und für mich bedeutet der Preis eine persönliche Anerkennung als Unternehmer», sagte Hacker damals.

Vor wenigen Tagen ist Duolingo an die US-Technologiebörse Nasdaq gegangen. Die Aktie sollte zunächst zu einem Preis von 85 bis 95 Dollar angeboten werden, letztlich ging sie dann für 102 Dollar in den Handel; derzeit kratzt sie an der 140-Dollar-Marke. Der Marktwert des Unternehmens beträgt damit über 5 Milliarden Dollar. Das entspricht dem mehrfachen des Umsatzes. Letzte Woche hat Duolingo erstmals detaillierte Zahlen veröffentlicht. Demnach wuchs der Umsatz im vergangenen Quartal verglichen mit dem Vorjahr um 47 Prozent auf 58,8 Millionen Dollar. Duolingo macht also in drei Monaten fast so viel Umsatz wie 2019 noch im ganzen Geschäftsjahr. 75 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet Duolingo mit Erlösen aus dem Abomodell Duolingo Plus. Knapp zwei Millionen zahlende Abonnenten zählt Duolingo derzeit – eine Steigerung um 46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Riesiger Markt für Bildungstechnologie

Severin Hacker bei einer Veranstaltung im Jahr 2018. Bild: PD

Duolingo ist zwar alles andere als eine Gewinnmaschine – unter dem Strich resultierte im letzten Quartal ein Verlust von 176'000 Dollar – doch in den USA wird das Unternehmen aufgrund des Potenzials als Stern am Edtech-Himmel gefeiert. Unter diesem Begriff versteht man die Kombination von Bildung («Education») und digitalen Mitteln («Tech»). Der Börsengang und die hohe Bewertung haben nun die Annahme verstärkt, dass Duolingo den Wandel zum digitalen Lernen befeuern könnte. Tatsächlich bedrängen Apps wie Duolingo vermehrt alteingesessene Bildungsinstitutionen, die nach wie vor schwerpunktmässig auf Präsenzunterricht setzen.

Für die Aktienanalysten der bekannten Investorenplattform «The Motley Fool» widerspiegeln die Wachstumszahlen von Duolingo nur die Spitze des Eisbergs. Der weltweite Markt für Online-Sprachkurse soll bis in vier Jahren einen Wert von 47 Milliarden Dollar erreichen. 2019 waren es erst 12 Milliarden. Dabei könnte Duolingo mit dem Gamification-Ansatz auch in andere Bereiche wachsen, zum Beispiel Mathematik. «The Motley Fool» glaubt, es gebe sehr viel Raum für neue Kurse und Produkte.

Doch Duolingo ist nicht allein. Die Konkurrenz anderer App-Anbieter ist gross. Ausserdem holen klassische Bildungsinstitutionen im digitalen Bereich auf. Die Aktienexperten von «The Motley Fool» empfehlen deshalb, in den nächsten Quartalen zu beobachten, ob Duolingo die hohen Erwartungen erfüllen kann.