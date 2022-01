Dierikon Komax kratzt an neuer Rekordmarke Das Luzerner Industrieunternehmen erholt sich weiter von der Pandemie und legt sowohl beim Umsatz als auch bei der Profitabilität markant zu. 25.01.2022, 13.15 Uhr

Eine Kabelverarbeitungsmaschine von Komax. Bild: Nadia Schärli (Dierikon, 26. September 2017)

Bei Komax geht es weiter aufwärts. Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen mit Hauptsitz in Dierikon wurde zu Beginn der Pandemie hart getroffen und musste auch Jobs abbauen, doch danach setzte eine starke Erholung ein. Nun hat Komax am Dienstag erste Informationen zum Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Diese zeigen: Der im ersten Halbjahr einsetzende Aufwärtstrend ging im zweiten Halbjahr kontinuierlich weiter.

Der Bestellungseingang nahm 2021 gegenüber dem Vorjahr um 39,7 Prozent auf 482,4 Millionen Franken zu, was nur gut 14 Millionen Franken weniger als beim Rekordergebnis im Jahr 2018 ist. Weiterhin eine grosse Herausforderung bleiben die Schwierigkeiten mit den Lieferketten, schreibt Komax weiter. Da man diese aber «sehr gut gemeistert» habe und die «gewohnt hohe Liefertreue» grösstenteils gewährleistet habe, konnte das Unternehmen einen Umsatz von rund 420 Millionen Franken erzielen. Das sind 28 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahr. Im zweiten Halbjahr (rund 235 Mio.) war der Umsatz deutlich höher als in der ersten Jahreshälfte (183,3 Mio.), in der zahlreiche Bestellungen erst im Verlauf des zweiten Quartals eintrafen und dadurch per Ende Juni 2021 noch nicht zu Umsatz wurden. Insgesamt befindet sich der Umsatz damit auf dem Niveau von 2019 (417,8 Mio.), was der Prognose der Komax-Gruppe von Mitte August entspricht.

Auch die Profitablität konnte Komax verbessern. Die EBIT-Marge wuchs im Geschäftsjahr 2021 auf rund 10,5 Prozent. Zum Vergleich: 2020 lag die Marge lediglich bei 3,4 Prozent, 2019 bei 5,8 Prozent. Zur markant höheren Marge beigetragen hätten insbesondere der veränderte Produktemix, die im Vorjahr umgesetzten Kostensparmassnahmen sowie die Corona-bedingt tieferen Ausgaben für Reisen oder Messen. Zudem waren vor allem im ersten Quartal 2021 einige Mitarbeitende noch in der Kurzarbeit, was die Kostenbasis ebenfalls reduziert habe, so Komax. Bei den Produkten habe sich der Bedarf an Volumen-basierten Maschinen (Crimp-to-Crimp) wieder erhöht, was die Profitabilität positiv beeinflusst habe.

Den detaillierten Jahresabschluss 2021 kommuniziert die Komax-Gruppe am 15. März. (mim)