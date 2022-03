Industrie Komax schreibt wieder Gewinn und baut in Dierikon aus Der Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen profitiert vom Automatisierungstrend. Für die Aktionäre gibt es wieder eine Dividende. Maurizio Minetti 15.03.2022, 14.30 Uhr

Blick auf den Komax-Neubau in Dierikon. Bild: PD

Komax hat es 2021 wieder in die schwarzen Zahlen geschafft. Der Hersteller von Maschinen für die Kabelverarbeitung weist einen Gewinn von 30,4 Millionen Franken aus. Dies nach einem Verlust von 1,3 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz des börsenkotierten Unternehmens mit Hauptsitz in Dierikon wuchs um fast 30 Prozent auf 421,1 Millionen Franken. Man habe 2021 sukzessive zur «Normalität» zurückgefunden und auch beim Auftragseingang zugelegt, teilte Komax am Dienstag mit. Zum ersten Mal seit 2019 schüttet Komax wieder eine Dividende aus. Der Verwaltungsrat schlägt eine Auszahlung von 4.50 Franken pro Aktie vor.

Komax erzielt gegen 80 Prozent des Umsatzes in der Automobilindustrie. Obwohl diese Branche nach wie vor stark unter der Pandemie und den Schwierigkeiten bei den Lieferketten leidet, zeigte sich, dass Kabelkonfektionäre die Automatisierung in ihren Werken erhöhen wollen. Davon profitierte Komax. «Für uns relevante Wachstumstreiber wie knapper werdende oder gar fehlende qualifizierte personelle Ressourcen, steigende Personalkosten und zunehmende Qualitätsansprüche akzentuierten sich und verstärkten den Automatisierungstrend», sagte CEO Matijas Meyer. Zudem sei eine Tendenz zur Verkürzung von Lieferketten erkennbar, was ebenfalls die Automatisierung begünstigen werde.

Gebäude in Rotkreuz wird verkauft

Zugenommen haben auch die Investitionen in Forschung und Entwicklung (41,1 Mio. gegenüber 29,8 Mio. im Vorjahr). Dies, weil 2020 wegen der Pandemie viele Mitarbeitende Kurzarbeit leisteten und dadurch die Personalkosten, die den Grossteil der Investitionen in Forschung und Entwicklung ausmachen, deutlich sanken. Eine wichtige Investition stellte 2021 auch der Kauf eines Grundstücks mit einem Produktions- und Bürogebäude in Dierikon dar. Dieses gehörte bis anhin dem Ebikoner Lifthersteller Schindler. Es befindet sich unmittelbar neben dem Komax-Hauptsitz und ermöglicht es, das Gebäude in Rotkreuz zu verkaufen und die Schweizer Aktivitäten in Dierikon zu vereinen. Das Grundstück gibt Komax zudem die Möglichkeit, in Dierikon weiter wachsen zu können, da es bisher unverbautes Land von 6400 Quadratmeter enthält.

Eine noch grössere Transaktion steht Ende dieses Jahres an. Im Februar hatte Komax bekanntgegeben, den Mitbewerber Schleuniger von der Metall-Zug-Gruppe zu übernehmen. Komax und Schleuniger streben eine Quasi-Fusion an. Die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden wird für das dritte Quartal 2022 erwartet. Zur Umsetzung des Zusammenschlusses werde Komax der Generalversammlung vom 13. April 2022 die Schaffung von genehmigtem Kapital zur Ausgabe von 1,3 Millionen neuen Aktien beantragen. Diese werden im Austausch gegen die Schleuniger-Aktien der Metall Zug AG zugeteilt.

Probleme mit Lieferketten bleiben

Die Metall Zug AG, die aktuelle Eigentümerin der Schleuniger AG, wird danach 25 Prozent an der Komax Holding AG halten. Der Generalversammlung werden zudem die Aufhebung der 15-Prozent-Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung sowie die Wahl von Jürg Werner, heutiger Präsident des Verwaltungsrats der Schleuniger AG, als zusätzliches Verwaltungsratsmitglied beantragt.

Für das laufende Jahr gibt sich Komax zuversichtlich. Eine Schwierigkeit bleiben die Probleme mit den Lieferketten, die mindestens bis Mitte Jahr andauern dürften. Aufgrund verschiedener Herausforderungen, wie momentan die Situation in der Ukraine, die einen grossen Bedarf an Ersatzmaschinen bei verschiedenen Kunden zur Folge habe, sei eine quantitative Prognose für das Geschäftsjahr 2022 momentan nicht möglich.