Dierikon Komax sorgt für positive Überraschung Starkes zweites Semester für den Luzerner Maschinenhersteller. 26.01.2021, 09.17 Uhr

Blick in die Produktion von Komax.

Bild: Dominik Wunderli

(mim) Der Dierikoner Hersteller von Kabelverarbeitungsmaschinen Komax hat ein starkes Schlussquartal 2020 hingelegt. Nach einem «massiven Rückgang der Bestellungen» in den ersten sechs Monaten des Jahres habe sich in der zweiten Jahreshälfte die Marktsituation kontinuierlich verbessert, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.