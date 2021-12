Diese Aktien gehören unter den Weihnachtsbaum

In der Pandemie hat der Aktienhandel einen starken Boom erlebt. Denn nie war es einfacher, sein Geld an der Börse anzulegen – auch für Kleinanleger. Wir haben eine Auswahl an Finanzdienstleistern aus der Region um vielversprechende Aktientipps gebeten.

Aufgezeichnet: Gregory Remez, Illustration: Jana Breder Jetzt kommentieren 11.12.2021, 05.00 Uhr