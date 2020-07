Diese drei Luzerner wollen den hiesigen Saucenmarkt aufmischen Luzerner Scharfmacher: Drei Freunde aus Ebikon drängen in den hart umkämpften Schweizer Saucenmarkt – mit wachsendem Erfolg. Die Geschäftsidee kam ihnen in einer Bar in Medellín. Andreas Lorenz-Meyer 17.07.2020, 17.44 Uhr

Gründeten zusammen Chipeño: Thamon Duss, Kevin Lustenberger und Samuel Graf (von links). Bild: PD

Wer gerne reist, lernt andere Kulturen kennen, andere Sprachen und Küchen. Und kommt dabei manchmal auch auf eine Geschäftsidee. Bei den Ebikonern Thamon Duss, Samuel Graf und Kevin Lustenberger war es eine kulinarische Idee. Die drei Freunde, alle knapp 30 Jahre alt, sind in den letzten Jahren viel mit dem Rucksack in Lateinamerika unterwegs gewesen, in Ecuador, Kolumbien, Mexiko. Und da fanden sie Geschmack an den Chili-Chipotles. Chipotles sind getrocknete und geräucherte Jalapeño-Chilis, die in der lateinamerikanischen Küche eine wichtige Rolle spielen. Als Gewürzpulver und ganze Chipotle-Schoten verfeinern sie Fleischgerichte, Fajitas oder Kartoffeln. Oder man serviert sie als Dip zu Chips und Gemüse.

Da die Jalapeños zu fleischig zum Lufttrocknen sind, werden die reifen roten Schoten traditionell in Gruben über dem Holzfeuer geräuchert. Dort nehmen sie ihre dunkle Farbe an und bekommen den typischen rauchig-pikanten Chipotles-Geschmack. Den wollten die drei Reisenden aus der Zentralschweiz in ihre Heimat einführen. 2016 in einer Bar im kolumbianischen Medellín entschlossen sie sich beim Bier, ein Saucenunternehmen zu gründen.

Azteken-Design stammt von einem Luzerner

Ihr Unternehmen heisst heute Chipeño. Der Name ist eine Mischung aus den Worten Jalapeño und Chipotle. «Die Chipotles sind der Geschmackstreiber und damit die entscheidende Zutat in unserer Chilisauce», erklärt Thamon Duss. Die Kunst, gute Chilisaucen hinzubekommen, liegt für ihn darin, Chili und Mayo gekonnt zu kombinieren. «Die Chipotles-Schärfe darf dabei nicht wehtun oder andere Geschmacksnoten überdecken.»

Die richtige Mischung mussten die drei Jungunternehmer erst finden. Anfangs experimentierten sie viel mit selbst importierten Schoten herum. Die Kompositionen wurden Familie und Freunden bei privaten Grillpartys zum Kosten gereicht. «Irgendwann hatten wir den perfekten Geschmack mit der optimalen Schärfe gefunden», so Duss. Jetzt ging es noch darum, eine Sauce zu produzieren, die zu hundert Prozent aus rein natürlichen Zutaten besteht. Das heisst:

keine E-Stoffe, keine künstlichen Zusatzstoffe, keine künstlichen Geschmacksverstärker und keine künstlichen Konservierungsstoffe.

Dabei liessen sich die Jungunternehmer von einem Lebensmittelingenieur beraten, der über das Smart-up-Programm der Hochschule Luzern vermittelt wurde. Schliesslich war die Rezeptur fertig. Als Nächstes wählte man Rohstoffe und Lieferanten aus und baute die Lieferkette auf. Im Spätsommer 2018 besuchte Samuel Graf, einer der drei Gründer, einen Traditionsbetrieb in Sonora, dem trockenen Nordwesten Mexikos. Dort verhandelte er die letzten Details zur ersten Auslieferung.

Graf konnte dabei auf das Logistiknetzwerk seines ehemaligen Arbeitgebers zurückgreifen. Die Schoten werden in Mexiko in Konserven abgepackt und dann in die Schweiz importiert. In Dornach findet dann die Produktion der Mayo nach eigener Rezeptur, die Zubereitung und Würzung der Chipotle-Chilis sowie die Endabfüllung statt. Im Dezember 2018 startete der Verkauf der Sauce mit den Aztekenköpfen drauf. Das Design stammt vom Luzerner Mario Zoller. Zuerst lief der Vertrieb nur über den eigenen Onlineshop, bald gab es Chipeño aber auch in kleinen Boutiquen und Shops von Bekannten und Familie. Starthilfe gaben speziell das Take-away Extrawurscht am Bahnhof Luzern und das Restaurant Wolf in der Neustadt, welche die Sauce prominent in ihren Lokalen platzierten. Das brachte schnell lokale Bekanntheit.

Bald kommt eine zweite Version auf den Markt

Parallel dazu begann der Aufbau des schweizweiten Vertriebsnetzes. Duss: «Am Anfang gingen wir da sehr rudimentär vor: Einfach die Idee erzählen und das Potenzial aufzeigen. In diesem Fall die Bekanntheit von Chipotles in Mexiko und den USA.» Die Grosshandelsgruppe Sügro und die Abholmarktkette Prodega wurden Partner im Zwischen- und Detailhandel. Zuletzt dazugekommen sind der Spezialitätenladen Bonsi in Meggen, das Cafe Tacuba in Luzern und der Beach Club des Art Deco Hotels Montana in Luzern. Neben der Zentralschweiz ist die Sauce auch in der Region Zürich, der Nordschweiz, in Graubünden und im Wallis präsent.

Mit der Entwicklung nach eineinhalb Jahren auf dem Markt ist Duss sehr zufrieden. «Wir wachsen und haben jetzt gut zehn Tonnen Sauce verkauft.» Die Konsumenten schätzten vor allem die angenehme Schärfe, die cremige Textur mit den Chilistücken und den leicht süsslichen Abgang des Limettengeschmacks. Wegen des intensiven Geschmacks und der «tendenziellen Abneigung des Durchschnittsschweizers gegen Schärfe» habe man den Chilianteil eher niedrig angesetzt. Bald gebe es aber eine zweite, schärfere Version. Die aktuelle Konkurrenzsituation beschreibt Duss so: «Der Saucenmarkt ist grundsätzlich gesättigt, es handelt sich also um einen Verdrängungsmarkt. Das hält uns aber nicht davon ab, diesen Markt etwas aufzumischen.»