Diese neuen Quartalersgebnisse kommen aus einer anderen Zeit

IWF senkt Prognosen wie noch nie - Weltwirtschaft vor Rezession

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat wegen der Corona-Krise seine Schätzungen für die Weltwirtschaft so stark gesenkt wie noch nie. «Die Welt hat sich in den vergangenen drei Monaten dramatisch verändert», hiess es am Dienstag im IWF-Weltwirtschaftsausblick.