Diese Rotkreuzer Firma will die Verbreitung von E-Ladestationen vereinfachen Das Zuger Unternehmen Smart-me bringt eine neuartige Ladestation auf den Markt. Diese soll die Ladeinfrastruktur im privaten Bereich verbessern. Andreas Lorenz-Meyer 06.08.2020, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

32 Prozent der Schweizer Klimagasemissionen gehen aufs Konto des Verkehrs. Die Bilanz liesse sich durch mehr E-Mobilität verbessern – vorausgesetzt, Elektroautos fahren mit grünem Strom. Zwar dominieren auf Schweizer Strassen nach wie vor Autos mit Verbrennungsmotoren, aber der Anteil der Elektroautos wächst seit Jahren stetig.

Bei der Ladeinfrastruktur gibt es aber noch einiges zu tun, findet David Eberli, CEO des Rotkreuzer Cleantech-Unternehmens Smart-me. «In der Schweiz fehlt es vor allem an Ladestationen in Mehrfamilienhäusern, Bürogebäuden, bei Geschäften und an Bahnhöfen.» Für Mieter sei es fast unmöglich, zu Hause eine Ladestation zu bekommen. Sie seien auf öffentliche Schnellladestationen angewiesen. Letztere würden aber nur ausnahmsweise genutzt, weil sie teuer sind. Das Aufladen an Langsamladestationen zu Hause oder am Arbeitsplatz koste weniger. «Zudem ist es nicht nur fürs Portemonnaie, sondern auch für Batterie und Umwelt besser, dort zu laden.»

Smart-me-CEO David Eberli mit einer Elektroauto-Ladestation. Eveline Beerkircher (Rotkreuz, 4. August 2020)

Standardlösung mit Echtzeitdaten

Das Langsamladen an privaten Stationen will Eberli voranbringen, um so die Schweizer Ladeinfrastruktur attraktiver zu machen. Dafür bereitet Smart-me gerade den Markteintritt seiner Ladestation Pico vor. Sie lässt sich direkt an Mehrfamilienhäusern installieren und bildet dort die Brücke zwischen Gebäude und E-Mobilität. Das heisst, der Solarstrom von der Fotovoltaikanlage auf dem Dach oder an der Fassade landet via Pico direkt in den Autobatterien.

Elektroautos werden so zu Abnehmern von lokal produziertem Ökostrom. 2017 schon war das Smart-me-Spin-off eCarUp mit einer Software gestartet, die das Teilen von herkömmlichen Ladestationen ermöglicht. Nun die erste eigene Ladestation, die im Wesentlichen zwei Stärken hat, welche sie von bestehenden Stationen abheben soll: die sehr einfache Bedienung und die Intelligenz des Systems.

Zuerst die einfache Bedienung: Fahrer stecken ihr Auto ein, beginnen zu laden und müssen sich sonst um fast nichts kümmern. Authentifizierung, Abrechnung, Optimierung – alles wird automatisch im Hintergrund abgewickelt. Auch die Stationsbetreiber sollen es leichter haben als bisher. Pico bietet laut Eberli die universell einsetzbare Standardlösung, die sich durchschnittliche Kunden gewünscht hätten. Pico decke alle Anwendungsfälle ab, sei aber gleichzeitig ohne technisches Hintergrundwissen zu betreiben.

Zweiter Punkt: die Intelligenz. Über eine Cloud-Anbindung greift Pico auf Echtzeitdaten zu, was vielfältige Funktionen ermöglicht. Das unkomplizierte Lastmanagement zum Beispiel. «Pico macht die Ladenergie vom vorhandenen Solarstrom abhängig und stellt so sicher, dass das Netz nicht überlastet wird und kein Stromausfall auftritt.» Zudem ist die Station offen für Drittsysteme, besonders Energiemanagementsysteme.

Bei der Entwicklung flossen die Erfahrungen und Probleme der Betreiber von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch (ZEV) ein. Bei ZEV stellen Besitzer von Mehrfamilienhäusern ihren selbstproduzierten Solarstrom allen Bewohnern zum Eigenverbrauch zur Verfügung– auch zum Autoaufladen. Sobald jedoch mehrere Mietparteien auf E-Autos umsteigen und diese zu Hause aufladen, steigt der Stromverbrauch innerhalb der ZEV massiv an. Eberli:

«Daher achten die Hausbesitzer immer mehr darauf, ihren Solarstrom optimiert nutzen zu können, denn damit lässt sich dann auch Geld verdienen.»

Bestehende Ladestationen hätten den Anforderungen nicht genügt, mit Pico dagegen soll die optimierte Solarstrom-Nutzung klappen. Diese trägt zu einem höheren Anteil nachhaltiger Energie bei, so Eberli. Und über die Anbindung ans Energiemanagementsystem des Gebäudes liessen sich auch dessen Gesamtenergiekosten «viel besser ausbalancieren».

Probleme bei Bestandsbauten

Natürlich wäre es für das Pico-Konzept günstig, würden sich ZEV hierzulande schnell verbreiten. Zum Teil ist die Entwicklung da auch gut. «Bei neuen Mehrfamilienhäusern erfreuen sich ZEV zunehmender Beliebtheit und sind ein wichtiger Marktfaktor, besonders bei Mehrfamilienhaussiedlungen», berichtet Swissolar-Geschäftsleiter David Stickelberger. Zudem sei bei Neubauten der Einbau von Ladestationen für Elektroautos heute «fast zwingend». Jedoch gibt es bei Bestandsbauten erschwerende Umstände. «Dort stellt das Verbot der Nutzung bestehender Stromnetze ein grosses Hindernis dar. Neue Privatleitungen zu bauen, kostet meist zu viel.» Immerhin könne sich etwas verändern. Das Bundesamt für Energie prüfe die Möglichkeit, die Nutzung der Netze gegen Entgelt für ZEV zuzulassen, was in Frankreich bereits der Fall sei.

Dieser Schritt würde die Bedeutung der ZEV für den Fotovoltaikausbau auf Gebäuden hierzulande massiv erhöhen. Stickelbergers Fazit: «ZEV sind ein Baustein zum Ausbau der Ladeinfrastrukturen und helfen damit, dass der Anteil E-Autos schneller steigt. Besonders sorgen sie dafür, dass dabei sauberer Strom zum Einsatz kommt.»

Erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne

David Eberli von Smart-me erhofft sich viel davon, Solaranlagen und E-Autos zusammenzubringen. Laut Internationaler Energieagentur könnten bis 2030 weltweit 250 Millionen Elektrofahrzeuge unterwegs sein.

«Wenn wir es schaffen, diese Autos mit grünem Strom zu laden, wären wir bei der Bekämpfung des Klimawandels einen grossen Schritt weiter.»

Der Fahrplan bis zu Picos Markteintritt sieht so aus: Am Jahresende sollen einige hundert Stationen vorverkauft sein, Lieferung dann ab dem ersten Quartal 2021. An der Massenfertigung, die bald beginnt, konnte sich jeder finanziell beteiligen. Anfang Juli startete auf der Plattform Kickstarter eine Crowdfunding-Kampagne. Die war auch als Testlauf gedacht, ob die Idee gut ankommt. Es scheint so: Die anvisierten 50000 Franken wurden in drei Tagen eingesammelt. Trotzdem läuft die Kampagne noch weiter bis 21. August. Mit den Zusatzeinnahmen wollen die Rotkreuzer weitere Zertifizierungen finanzieren, damit Ladetransaktionen zum Beispiel auch in Deutschland verrechenbar sind.