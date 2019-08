Diese Software aus Sursee könnte Menschenleben retten

Diese Software aus Sursee könnte Menschenleben retten Ein Zentralschweizer Unternehmen will mit seiner Software die biomedizinische Forschung voranbringen. Der Nutzen wäre gross. Andreas Lorenz-Meyer

CEO Peter Nestorov am Sitz von Scailyte in Sursee. (Bild: Dominik Wunderli, 23. August 2019)

Wie können Krankheiten wie Krebs oder Alzheimer früher erkannt und damit früher behandelt werden, idealerweise schon bevor erste Symptome auftreten? Das würde die Heilungschancen stark steigen lassen. Zwar ist die Medizin bei der Früherkennung noch nicht so weit, grosse Hoffnungen ruhen jedoch auf Einzelzelldaten.

Denn die Analyse einzelner Zellen, von denen der Mensch gut 40 Billionen hat, ist viel exakter und aussagekräftiger als die Analyse von Zellpopulationen, also Ansammlungen vieler Zellen. Untersuchungen an Zellpopulationen können die Einzigartigkeit einzelner Zellen nicht erfassen, so dass wichtige Informationen über Krankheiten leicht verloren gehen. Die Einzelzelldatenanalyse dagegen berücksichtigt die Eigenschaften einzelner Zellen, jedoch gibt es hier andere Herausforderungen. So dauert es vergleichsweise lange, die grossen Datenmengen zu durchsuchen.

Software für Forscher freigegeben

Das 2017 gegründete Start-up Scailyte aus Sursee will das ändern. Es hat die Software «ScaiVision» entwickelt, mit der sich die Analyse von Millionen einzelner Zellen erheblich beschleunigen lässt. Was bei klassischen Methoden vier bis acht Wochen dauert, soll mit der Software in zwei bis drei Tagen erledigt sein. Diese viel schnellere Analyse macht die künstliche Intelligenz (KI) in der Scailyte-­Software möglich.

Die KI-Komponente, ein Deep-Learning-Algorithmus, wurde ursprünglich an der ETH Zürich entwickelt und erprobt. Der Algorithmus ist in der Lage, bestimmte auffällige Zelltypen mit einer Krankheit in Verbindung zu bringen. Seit Juni ist die Software als Betaversion für potenzielle Kunden zugänglich. Zuerst einmal wird sie für Forscher freigegeben. Wissenschaftliche und pharmazeutische Organisationen in Europa und den USA dürfen mit «ScaiVision» arbeiten. «Wir wollen so die biomedizinische Forschung voranbringen», sagt Scailyte-Mitgründer und CEO Peter Nestorov, der von Haus aus Biochemiker und Genetiker ist.

Er hat vorher für die Witec AG in Sursee gearbeitet, einem Spezialisten für die Einzelzelltechnologie. Dort, bei Witec, hat Scailyte, das mittlerweile 15 Mitarbeiter zählt, auch seine Büros. Witec ist heute ein Partnerunternehmen von Scailyte. Kürzlich wurde «ScaiVision» in Boston am Dana-Farber Cancer Institute vorgestellt, einem renommierten Krebsforschungs- und Behandlungszentrum, das zur Harvard-Universität gehört.

Es gibt ein generelles Interesse an der Einzelzelldatenanalyse. Damit sollen neue Medikamente und neue Biomarker gefunden werden. Biomarker sind biologische Merkmale, die auf Krankheiten oder das Risiko einer Krankheitsentwicklung hinweisen. Eine diagnostische Anwendung der Software gibt es bisher nicht, aber Scailyte befindet sich auf dem Weg dorthin. Das Unternehmen kooperiert mit dem Universitätsspital Zürich und dem Inselspital Bern. Dort laufen klinische Studien, die eine Menge Einzelzelldaten erzeugen. Daten, mit denen man den KI-Algorithmus trainiert. Nestorov: «Sobald wir klinisch relevante Krankheitsmuster gefunden haben, kommt der nächste Schritt. Wir validieren diese Muster und entwickeln daraus Anwendungen für die Diagnostik. Das ist unsere Hauptstrategie als Unternehmen.»

Nestorov ist überzeugt, dass der Algorithmus sehr gut darin sein wird, Krankheiten wie Krebs zu erkennen, die durch anomale Zellen verursacht werden. Mehrere Proof-of-Concept-Studien hätten die Leistungsfähigkeit bereits demonstriert. Durchgeführt wurden sie von Manfred Claassen, Professor für rechner­gestützte Biologie an der ETH Zürich, der den Algorithmus zusammen mit seiner Arbeitsgruppe entwickelte. Claassen ist einer der insgesamt vier Gründer von Scailyte.

Hohe Behandlungskosten könnten reduziert werden

Bis zum Einsatz der Software in der Diagnostik dürfte noch einige Zeit vergehen. Nestorov hat grosse Erwartungen: «Die Einzelzelltechnologie ermöglicht einen noch nie dagewesenen Einblick in die Biologie von Krankheiten.» Forschung und Pharmaindustrie hätten das «revolutionäre Potenzial» erkannt, die Technologie bewege sich in Richtung klinische Anwendung. «ScaiVision» soll die nächste Generation molekularer Diagnosemethoden einleiten.

«Wir sind ein Pionier in diesem Bereich. Unsere Software befindet sich an der Nahtstelle von Datenwissenschaft, Biomedizin und klinischer Anwendung.» Ein Ansatz, der bei Investoren gut ankommt. In der Startfinanzierungsrunde Ende 2018 sammelte die ETH-Ausgründung 2,8 Millionen Franken ein. Zu den Geldgebern gehören Swisscom Ventures und die Zürcher Kantonalbank. Für 2020 ist die nächste Finanzierungsrunde geplant.

Die Software aus Sursee könnte viele Menschenleben retten. Gut möglich auch, dass sie dazu beiträgt, den scheinbar unaufhaltsamen Anstieg der Gesundheitsausgaben zu bremsen. Nicht nur die Schweiz, auch viele andere Länder klagen über Kostenexplosionen im Gesundheitswesen. Nestorov: «Was den ökonomischen Effekt angeht, so gehen wir davon aus, dass unsere Methode die frühere Entdeckung schwerer Krankheiten und zudem präzisere Therapien ermöglicht. Das könnte auch helfen, die enorm hohen Behandlungskosten zu reduzieren.»