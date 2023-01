Umstrittenes Gerichtsurteil Ungeschützter Sex: Diese Werbung für die «Pille danach» bleibt in der Schweiz verboten – doch ist sie wirklich gefährlich? Männer erhalten Viagra in der Apotheke unkompliziert. Frauen dürfen die «Pille danach» hingegen erst nach einem intimen Fachgespräch kaufen. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht die Regulierung beurteilt. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 08.01.2023, 05.00 Uhr

Dieser Werbeclip wurde in England preisgekrönt. In der Schweiz darf er aber nicht vermarktet werden. HRA-Pharma

Der Morgen danach. Ein Paar liegt verschlafen im Bett. Eine Frauenstimme erzählt, in der Nacht sei ein Verhütungsunfall passiert. Jetzt fühle sie sich alleine und unsicher. Doch dann fasst sie Selbstvertrauen, geht zur Apotheke und sagt: «Was ich jetzt tue, ist das Richtige für mich. Weil es meine Zukunft ist. Mein Leben, meine Regeln, mein Morgen danach.» Sie nimmt das Hormonpräparat Ella One, die meistverkaufte «Pille danach».

Die Szene stammt aus einem preisgekrönten Werbeclip des französischen Konzerns HRA-Pharma, der die Zulassung für die auf dem Markt verfügbaren Originalpräparate der «Pille danach» besitzt. Die Kampagne wurde für den britischen Markt konzipiert.

Bis 2018 liefen ähnliche Werbespots auch in der Schweiz, in einigen Städten sogar in den Kinos. Doch seit 2019 ist Werbung für die «Pille danach» verboten. Das hängt mit einer Revision des Heilmittelgesetzes zusammen, wodurch zwar für viele Medikamente Regulierungen abgebaut wurden. Eine Ausnahme ist aber die «Pille danach». Sie wurde in eine strengere Kategorie eingeteilt. Dadurch wurde Publikumswerbung verboten.

Im erwähnten Videoclip händigt die Apothekerin die «Pille danach» unkompliziert mit einem Lächeln aus. Auch dies entspricht nicht der Realität in der Schweiz. Hier muss eine Frau zuerst in einem Nebenzimmer ein intimes Fachgespräch gemäss einem offiziellen Abgabeprotokoll absolvieren.

Gericht warnt vor dem Missbrauchspotenzial

Gegen diese im Vergleich zum Ausland strengen Regulierungen hat sich die Schweizer Tochterfirma von HRA-Pharma mit Sitz in Nyon (VD) vor dem Bundesverwaltungsgericht gewehrt. Denn es bestehe ein öffentliches Bedürfnis an einem raschen, unkomplizierten und günstigen Zugang zur Notfallverhütung und den entsprechenden Informationen. Deshalb solle Werbung sowie ein Verkauf in Drogerien erlaubt sein.

Doch das Gericht hat die Beschwerden nun abgelehnt. Es warnt vor den Nebenwirkungen – psychischen Veränderungen, neurologischen Störungen oder Veränderungen des Menstruationszyklus' – und vor dem Missbrauchspotenzial der «Pille danach». Gemeint ist, dass das Medikament nicht nur in Notfällen angewendet werden könnte, sondern regelmässig statt normaler Verhütung.

Deshalb sei es richtig, dass das Medikament nur in Apotheken nach einem Fachgespräch verkauft werden dürfe und nicht auch in Drogerien. Und auch die Werbung sei zu Recht verboten, da damit die Gefahr bestehe, dass die «Pille danach» zu häufig angewendet werde. Das sei nicht im öffentlichen Interesse.

Die Firma HRA-Pharma prüft derzeit, den Fall ans Bundesgericht weiterzuziehen.

Expertin für Gesundheitsrecht kritisiert die Vorschriften

Expertin Mélanie Levy. Twitter

Mélanie Levy ist Professorin für Gesundheitsrecht der Universität Neuenburg. Sie kritisiert, dass die Hürden für Frauen in der Schweiz zu hoch seien, um die «Pille danach» zu erhalten. Kein anderes Medikament der gleichen Kategorie werde unter derart strengen Bedingungen verkauft. Diese seien vom Gesetz nicht vorgesehen. Dabei stelle die Notfallverhütung kein besonderes Risiko für die Patientinnensicherheit dar, sagt sie.

Levy zieht einen Vergleich zum Potenzmittel Viagra, das in die gleiche Kategorie eingeteilt ist, aber für das kein offizielles Abgabeprotokoll besteht. Dabei seien Risiken für die Patientensicherheit vorhanden, zum Beispiel bei Herzkrankheiten. Sie wundert sich, dass beim sensiblen Thema von Erektionsstörungen keine Beratung in einem Hinterzimmer notwendig sei. Dabei bestehe bei Viagra eine Missbrauchsgefahr als Lifestylemedikament.

Bei der «Pille danach» sieht sie diese im Unterschied zum Bundesverwaltungsgericht hingegen nicht. Studien, welche die Liberalisierung in verschiedenen Ländern begleiteten, hätten die Missbrauchsgefahr bei der «Pille danach» widerlegt.

In der Schweiz liege das schon nur am Preis. Eine Pille kostet mit der Beratung etwa 60 Franken. «Das Risiko oder die Versuchung, eine regelmässige Verhütungsmethode durch die ‹Pille danach› zu ersetzen, wäre für die meisten betroffenen Frauen schlicht zu teuer», sagt Levy.

Die Schweiz gehörte zu den ersten Ländern, in denen die «Pille danach» rezeptfrei verfügbar wurde. Seit 20 Jahren sind Präparate mit dem Wirkstoff Levonorgestrel in Apotheken nach einem Fachgespräch erhältlich. Seit acht Jahren gilt dies auch für das stärker wirksame Mittel Ulipristalacetat, das in «Ella One» enthalten ist.

Die Rezeptpflicht wurde mittlerweile auch in den meisten übrigen europäischen Ländern abgeschafft, weil sie unnötige Zeit beansprucht. Vor zwei Jahren folgte als letztes Italien. Je früher die Anwendung nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr erfolgt, desto besser die Wirkung.

Gesellschaftlich ist die «Pille danach» inzwischen breit akzeptiert. Nur konservative Organisationen wie die römisch-katholische Kirche äussern weiterhin grundsätzliche Bedenken. Der Irrglaube, es handle sich um eine Form von Abtreibung, hält sich hartnäckig. Dabei verhindert die «Pille danach» einzig den Eisprung. Dadurch kommt es gar nicht zu einer Befruchtung.

Wann kommt der nächste Liberalisierungsschritt?

In der Schweiz schlucken jede Woche 2000 Frauen die «Pille danach». 100'000 Packungen gehen jährlich über die Ladentische der Apotheken.

In anderen Ländern ist der Umgang allerdings liberaler. In Grossbritannien und Frankreich werden die «Morning After Pill» und die «Pilule du Lendemain» sogar in Schulen an Jugendliche abgegeben, die danach verlangen. Auch Werbung ist erlaubt.

In der Schweiz hingegen sind die Hürden höher. Bei Mädchen unter 16 Jahren muss zum Beispiel auch die Urteilsfähigkeit abgeklärt werden. Bei der Coronaimpfung hingegen wurde diese schon ab 12 Jahren angenommen. Frauenrechtlerinnen kämpfen für einen weiteren Liberalisierungsschritt. Bisher sind sie in einer Minderheit.

