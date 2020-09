Diese Zentralschweizer Kantonalbanken zahlen keine Steuern, schütten aber dennoch viel Geld aus Der Konzernchef der Credit Suisse, Thomas Gottstein, kritisiert die Staatsgarantie und die Steuerprivilegien der Kantonalbanken. Diese wehren sich. Maurizio Minetti 15.09.2020, 05.00 Uhr

Der Vorwurf sitzt: «Ich erachte Kantonalbanken mit impliziter oder expliziter Staatsgarantie sowie Steuerprivilegien als eine grosse Marktverzerrung in der Schweizer Privatwirtschaft», sagte Credit-Suisse-CEO Thomas Gottstein am Samstag im Interview mit unserer Zeitung. Der Grossbankenchef fordert, dass alle Kantonalbanken 70 Prozent ihrer Gewinne abliefern müssten. «Eine normale Bank zahlt im Durchschnitt rund 20 Prozent Steuern und 50 Prozent des Gewinns an ihre Aktionäre», sagte Gottstein. «Ich sehe keinen Grund, warum Kantonalbanken dies nicht generell auch tun sollten.» Vor Gottstein hatte bereits UBS-Konzernchef Sergio Ermotti die Privilegien der Kantonalbanken infrage gestellt.

Hohe Ausschüttung auch wenn steuerbefreit

Was ist dran an dem Vorwurf? Tatsächlich sind laut einer KPMG-Studie 18 von 24 Kantonalbanken ganz oder teilweise von der Gewinn- und Kapitalsteuer befreit. Der Wirtschaftsprüfer kommt in der Studie zum Schluss, dass den Kantonen insgesamt 273 Millionen Franken zusätzliche Steuergelder zugeflossen wären und dem Bund 139 Millionen Franken, wenn alle Kantonalbanken für das Jahr 2016 Gewinn- und Kapitalsteuern nach den ordentlichen Bestimmungen entrichtet hätten.

Von den sechs Zentralschweizer Staatsbanken sind die vier aus Schwyz, Nid- und Obwalden sowie Uri steuerbefreit:

Allerdings leisten auch diese Banken Abgaben. So erhielt zum Beispiel der Kanton Obwalden für das Jahr 2019 erstmals etwas mehr als 10 Millionen Franken als Gewinnausschüttung und Abgeltung der Staatsgarantie. Berücksichtigt man auch die Dividenden an die Inhaber von Partizipationsscheinen in der Höhe von rund 2 Millionen Franken, schüttet die Obwaldner Kantonalbank 76 Prozent des ausgewiesenen Jahresgewinnes aus – und liegt damit sogar über den von Gottstein geforderten 70 Prozent.

Die Nidwaldner Kantonalbank schüttete zuletzt rund 66 Prozent des Gewinns dem Kanton aus, bei der Urner Kantonalbank waren es etwas mehr als 50 Prozent. Bei der Schwyzer Kantonalbank erhielt der Heimkanton im letzten Geschäftsjahr rund 62 Prozent des Gewinns beziehungsweise 48,6 Millionen Franken.

Schüttet viel Geld aus, bezahlt aber keine Steuern: die Schwyzer Kantonalbank. Nadia Schärli (Schwyz, 14. September 2020)

Die Bank betont, dass man beinahe so viel Gewinn an den Kanton Schwyz ausgeschüttet habe wie alle juristischen Personen an direkten Steuern zusammen (55,5 Millionen Franken).

Einen speziellen Fall stellt die Zuger Kantonalbank dar: Sie war bis vor kurzem im Kanton und in den Gemeinden nur zu 50 Prozent steuerpflichtig, im Zuge des kantonalen Sparpakets 2018 wurde sie per Anfang 2019 voll steuerpflichtig. Die Luzerner Kantonalbank ist hingegen bereits seit dem Jahr 2001 als privatrechtliche Aktiengesellschaft organisiert.

Die Kantonalbanken aus Luzern und Zug sind heute folglich auf allen Ebenen voll steuerpflichtig – und sie überweisen ihren jeweiligen Kantonen zusätzlich jedes Jahr Millionen von Franken für die Abgeltung der Staatsgarantie. Die Luzerner Kantonalbank dreht denn auch den Spiess um: «Da die Credit Suisse in der Schweiz als systemrelevante Bank eingestuft ist, verfügt sie de facto ebenfalls über eine Staatsgarantie. Für ihre Staatsgarantie leistet die Credit Suisse – anders als die Luzerner Kantonalbank – jedoch keine finanzielle Abgeltung», sagt LUKB-CEO Daniel Salzmann.

«Wettbewerbsverzerrung gesetzlich vorgesehen»

Aus dem Umfeld der Kantonalbanken hört man zudem auch das Argument, dass Grossbanken dank ihrer Kapitalkraft im Gegensatz zu den Staatsbanken mit der grossen Kelle anrühren können und so etwa bei der Lancierung neuer digitaler Produkte oder in der Marktbearbeitung im Vorteil seien. Kantonalbanken hingegen seien in der Gestaltung nicht immer frei.

«Die Privilegien der Kantonalbanken sind auch mit Pflichten verbunden, welche die privaten Akteure nicht treffen», bestätigt der Direktor der Wettbewerbskommission Patrik Ducrey. «So unterliegen die Kantonalbanken oft gesetzlichen Einschränkungen hinsichtlich ihres sachlichen und geografischen Geschäftskreises oder Gewinnablieferungspflichten.»

Die Wettbewerbskommission setzt sich seit Jahren für gleich lange Spiesse in der Finanzindustrie ein, ihr sind allerdings die Hände gebunden: Viele Kantonalbank-Privilegien seien «politisch so gewollt und eine Gesetzesanpassung entsprechend schwierig», sagt Ducrey. Die von Gottstein erwähnte Steuerbefreiung von Kantonalbanken sei in den Steuergesetzen vorgesehen. «Sobald eine Wettbewerbsverzerrung gesetzlich vorgesehen ist, bleibt für die Anwendung des Kartellgesetzes kein Raum mehr», sagt Ducrey.