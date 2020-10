Interview Diese Zuger Stoffmasken gehen weg wie warme Weggli Kunden reissen sich um die rund 30 Franken teure Livinguard-Gesichtsmaske. Firmengründer Sanjeev Swamy erklärt, warum sie in Spitälern trotzdem nicht zu sehen ist. Maurizio Minetti 21.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sanjeev Swamy, Gründer und CEO des Technologieunternehmens Livinguard, diesen Sommer am Zugersee. Bild: Raisa Durandi

Sie haben eine Schutzmaske entwickelt, die Viren zerstört (siehe Box). Wie läuft das Geschäft?

Sanjeev Swamy: Es läuft sehr, sehr gut. Wir haben allein über unseren Schweizer Webshop im September 50'000 bis 60'000 Masken verkauft. Zusätzlich verkaufen auch Apotheken und Partnershops unsere Maske. Im Oktober werden es wahrscheinlich doppelt so viele sein wie im September. Hinzu kommen die Direktverkäufe an diverse Grossfirmen. Unternehmen wie Credit Suisse, Zuger Kantonalbank, Partners Group oder Amag haben unsere Masken für ihre Angestellten gekauft. Besonders freut mich, dass das renommierte Labor Spiez die Masken bestellt hat. Das ist für uns ein Prestigeauftrag.

So funktioniert die Technologie Trägermaterialien wie etwa Textilien, die mit der Livinguard- Technologie behandelt wurden, weisen rund 24 Milliarden Ladungen pro Quadratzentimeter auf. Sie wirken dadurch wie ein Magnet auf Viren und Bakterien. Die Behandlung schafft also einen positiven «Magneten» für die negativ geladenen Viren und Bakterien. Beim Kontakt heften sich diese Mikroorganismen an das Gewebe. Der positiv geladene «Magnet» ist stärker als die negative Ladung der Mikroorganismen, sodass diese nachgeben und platzen. Wenn die Mikroorganismen zerstört sind, verlieren sie ihre Ladung. Sie fallen dann von der Textilie ab oder können abgewaschen werden. Forscher der Freien Universität Berlin und der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule haben jüngst bewiesen, dass mit dieser Technologie Krankheitserreger an Textilien und Oberflächen dauerhaft vernichtet werden können. Eine Livinguard-Maske kostet rund 30 Franken. Weil man sie laut Firmenangaben bis zu 200-mal wiederverwenden und mindestens 30-mal waschen kann, sollen sie im Vergleich zu herkömmlichen Masken langfristig günstiger sein. Alle Livinguard-Patente sind in der Schweiz gemeldet, der Stoff jeder Livinguard-Maske, die in der Schweiz verkauft wird, wird in Herisau von der Cilander AG mit der Livinguard-Technologie versehen, endgefertigt werden die Masken in verschiedenen Ländern. (mim)

Wie sieht es in anderen Ländern aus?

In Deutschland zum Beispiel ist der Absatz fünf Mal so gross wie in der Schweiz. Weltweit verkaufen wir aktuell pro Monat rund 1,5 Millionen Masken. In Singapur sind bereits Hunderttausende unserer Masken im Umlauf und im Laufe des nächsten Jahres werden voraussichtlich weitere Millionen folgen, mit dem Ziel, die gesamte Bevölkerung auszustatten.

Im Juni sagten Sie, dass sich die Zuger Belegschaft von damals 20 auf 40 Personen verdoppeln werde bis Ende Jahr. Haben Sie das Ziel erreicht?

Wir sind heute schon bei 40 Angestellten in Zug angelangt, Ende Jahr werden es gegen 50 sein, nächstes Jahr 70 bis 80. Wir haben viele Spezialisten eingestellt, die sich um die Weiterentwicklung der Technologie kümmern, aber auch Administration, Marketing, Verkauf und vor allem Regulatory-Aufgaben werden von Zug aus gemacht. Auch in anderen Ländern wächst unsere Belegschaft.

Haben Sie diesen Erfolg so erwartet?

Nein, solche Mengen habe ich nicht erwartet. Es ist nicht so, dass wir extra wegen der Coronakrise diese Masken entwickelt haben. Wir sind schon seit längerem in diesem Geschäft tätig; 2017 haben wir die Technologie für Masken verwendet, die gegen Tuberkulose schützen. Mit der Coronakrise ergab sich die Chance, die Technologie zu erweitern.

Zur Person Sanjeev Swamy Der 59-jährige Inder Sanjeev Swamy ist Gründer und Geschäftsführer des Technologieunternehmens Livinguard mit Sitz in der Stadt Zug.

Die Fachhochschule Nordwestschweiz hat kürzlich für den «Beobachter» diverse Masken getestet. Ihre Stoffmaske schneidet im Test «gut» ab. Allerdings nur wenn man sie nicht mit 60 Grad wäscht. Nach einem 60-Grad-Waschgang reduziere sich die Filterwirkung der Livinguard-Maske auf 52 Prozent, heisst es.

Eine Maske wäscht man normalerweise mit 60 Grad, wenn man sie desinfizieren will. Unsere Masken muss man aber gar nicht desinfizieren, denn unsere Technologie sorgt dafür, dass sie sich durchgehend von selbst desinfizieren. Waschen sollte man Livinguard-Masken natürlich trotzdem, aber eben nicht bei derart hohen Temperaturen: Von Hand und kalt waschen genügt.

Spitäler erlauben meist nicht das Tragen von Stoffmasken. Warum?

Stoffmasken, die nicht mit der Livinguard-Technologie behandelt sind und dementsprechend nicht selbst desinfizierend sind, können eine Küche für Keime sein. In Spitälern ist die Kreuzkontamination die grösste Sorge, darum sind Stoffmasken nicht erlaubt. Unsere Maske ist aber behandelt, könnte also getragen werden. Wir arbeiten mit den Behörden daran, entsprechende Zertifizierungen für Spitäler zu erhalten, denn daran scheitert aktuell die Umsetzung in der Praxis: Es ist Spitälern und anderen Einrichtungen aktuell schlicht nicht möglich, schnell und eindeutig zu prüfen, ob eine Maske ihren Schutzansprüchen genügt.

Gibt es Trittbrettfahrer, die Ihre Erfindung kopieren?

Wir haben bisher erst eine potenzielle Patentrechtverletzung festgestellt, aber wir sind mit dieser Firma in Kontakt; sie ist bereit, das Problem bilateral zu lösen. Wettbewerb ist gut, aber wir schützen natürlich unsere Erfindung. Apropos Schutz: am wichtigsten ist der Schutz des Trägers, seiner Mitmenschen und der Umwelt. Ich möchte darauf hinweisen, dass nicht alle Masken gleich sind, das gilt für Einwegmasken und wieder benutzbare Stoffmasken gleichermassen. Und auch nicht alle sogenannten antiviralen Masken sind gleich; es gibt viele verschiedene Ansätze und nicht alle sind erwiesenermassen für menschliche Lungen und Haut sowie unsere Umwelt unschädlich und verträglich.

Wird man die Livinguard-Maske auch im Detailhandel kaufen können?

Einige Landi-Filialen haben unsere Maske im Angebot, Aldi Suisse hat ebenfalls Interesse gezeigt und in Deutschland sind wir bei Edeka vertreten. Die Idee ist schon, im Detailhandel präsent zu sein, aber die grossen Händler wollen nur Masken verkaufen, die von der Materialprüfungsanstalt Empa zertifiziert sind.

Warum lassen Sie Ihre Maske nicht auch von der Empa zertifizieren?

Wir sind mit der Empa diesbezüglich im Austausch. Es gibt ja auch die Idee einer Art Schweizer Volksmaske. Unsere Technologie wäre dafür geeignet.

Jetzt fängt die Skisaison an. Stellen Sie auch sogenannte Halsschläuche her?

Ja, unsere Schlauchmasken werden in zwei bis drei Wochen auf den Markt kommen. Eine neuartige Maskenreihe, die wir «Sportmaske» nennen, ist ebenfalls auf dem Weg in den Weltmarkt und wird rechtzeitig zur Skisaison da sein – natürlich auch auf dem Schweizer Markt. Ausserdem haben wir auch Handschuhe entwickelt, jeweils mit der gleichen virenabweisenden Technologie. Unsere Handschuhe sind zum Beispiel seit Dienstag an den Zuger Filmtagen im Einsatz.