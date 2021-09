Auszeichnung Dieser Ultraschall-Wasserzähler ist das innovativste Produkt der Zentralschweiz Die GWF MessSysteme AG aus Luzern gewinnt den diesjährigen Innovationspreis der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ. Ausgezeichnet wird das Unternehmen für die Entwicklung eines Ultraschall-Wasserzählers. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 28.09.2021, 05.00 Uhr

Auf den ersten Blick sieht er wie ein Roboter auf Rädern aus:

GWF-Geschäftsführer Florian Strasser zeigt den prämierten Wasserzähler «Sonico». Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 23. September 2021)

Auch der Name erinnert an eine futuristische Figur aus einem Science-Fiction-Film: «Sonico» heisst der Wasserzähler der Luzerner GWF MessSysteme AG. «Über fünf Jahre hat die Entwicklung gedauert», sagt Geschäftsführer Florian Strasser bei einem Besuch des Produktionsbetriebs in Luzern. Der Aufwand hat sich gelohnt: GWF hat mit «Sonico» den diesjährigen Innovationspreis der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ gewonnen. Der Preis wird bereits zum 35. Mal vergeben.

Anerkennungspreise für Geistlich Pharma und Bug Bounty Switzerland Insgesamt wurden 26 Projekte für den IHZ-Innovationspreis eingereicht. Als Bewertungskriterien standen die Höhe des Innovationsgrades, der Markterfolg und das Marktpotenzial, die Bedeutung für die Zentralschweiz, die unternehmerische Leistung sowie der Nutzen für die Gesellschaft und die Umwelt im Vordergrund. Die IHZ hat zudem zwei Anerkennungspreise vergeben. Geistlich Pharma aus Wolhusen erhält einen der beiden Anerkennungspreise für die Entwicklung des Medizinproduktes Geistlich Derma-Gide. Es handelt sich um eine neuartige Wundmatrix zur Bekämpfung von Fussgeschwüren bei Diabetes. Das Produkt ahmt die strukturelle Organisation der menschlichen Haut nach und zeichnet sich durch die Eigenschaft aus, das körpereigene Heilungspotenzial zu unterstützen. Das Start-up Bug Bounty Switzerland aus Luzern wurde für seine Bug-Bounty-Programme ausgezeichnet. Dabei werden «ethische Hacker» – also Hacker, die sich komplett im Rahmen der Legalität bewegen – dazu eingesetzt, Schwachstellen in den produktiven Systemen einer Organisation aufzuspüren. Für jede gefundene und bestätigte Schwachstelle (Bug) erhält der erfolgreiche Hacker eine Belohnung (Bounty). Die Verleihung des von der Luzerner Kantonalbank sowie der UBS Schweiz unterstützten IHZ-Innovationspreises findet am 25. November 2021 statt.

«Sonico» ist nicht ein Wasserzähler, wie sie etwa in Einfamilienhäusern zu finden sind. Das Produkt wird in die Verteilnetze von Wasserversorgern eingebaut oder in der Prozesssteuerung von Industrieanlagen eingesetzt. Es besteht aus Gusseisen und ist mit einem Elektronik-Kistchen mit Display versehen. Das Innovative daran ist, dass die Menge des Wassers mittels Ultraschall (englisch: ultrasonic) gemessen wird. Zwar gibt es schon Wasserzähler mit Ultraschallmessung, aber GWF hat die Technologie in Kooperation mit der Hochschule Luzern und anderen Universitäten zu einem neuen Ultraschallmessverfahren auf Basis der sogenannten Zeitumkehrakustik (TRA) weiterentwickelt und patentiert. Strasser erklärt:

«Diese Technologie hat neben der Präzision der Messung den entscheidenden Vorteil, dass keine Bauteile im Wasserfluss notwendig sind, wie dies bei anderen elektronischen oder mechanischen Zählern der Fall ist.»

Dies führt beispielsweise zu vermindertem Druckverlust und damit zu Energieeinsparung.

Misst der Zähler mit TRA-Ultraschallsignalen, kann er auch in grossen Rohren kleinste Wassermengen feststellen, die ein konventionelles Pendant nicht registrieren würde. Auf diese Weise können Wasserversorger zum Beispiel undichte Stellen eruieren. «Wasserversorger oder Industriebetriebe haben dank dieser genauen Messung einen besseren Überblick über den Verbrauch. Letztlich tragen wir damit zu einer nachhaltigeren Wirtschaft bei», sagt Strasser. Ein weiterer Vorteil sei das modulare Kommunikationssystem. Der «Sonico» funkt über eine NFC-Schnittstelle mit der Aussenwelt und an dieser Schnittstelle können auch zukünftige Kommunikationstechnologien angebracht werden. «Damit ist der Zähler in den Punkten Datenkommunikation und Datensicherheit für die Zukunft gerüstet», sagt der 42-Jährige.

Der Markt ist streng reguliert

GWF stellt seit der Firmengründung durch Johannes Elster im Jahr 1899 Wasser- und Gaszähler her. Jahrzehntelang produzierte das Unternehmen mechanische Geräte, der «Sonico» ist der erste elektronische Zähler, der gänzlich ohne bewegliche Teile auskommt und direkt an den Strom angeschlossen wird. Mechanische Zähler hätten aber nach wie vor eine Daseinsberechtigung, sagt Strasser. Je nach Anwendung mache ein herkömmlicher Zähler auch in Zukunft Sinn.

Seit der Lancierung vor rund einem Jahr hat GWF europaweit rund hundert «Sonico»-Zähler ausgeliefert, in der Schweiz werden sie zum Beispiel in Zürich eingesetzt. Zentralschweizer Kunden hat GWF mit dem frisch prämierten Produkt noch nicht beliefert. «Wir haben vor allem im Ausland Erfolg damit, etwa in Grossbritannien», sagt Strasser, der die sechste Generation des Familienunternehmens repräsentiert. In den letzten Jahren habe man international stark expandieren können.

Einfach ist das globale Geschäft mit den Zählern nicht: «Der Markt ist streng reguliert, pro Land braucht es jeweils eigene Zulassungen. Entsprechend hatten wir in den letzten 18 Monaten einen grossen administrativen Aufwand», so Strasser. Als KMU mit rund 240 Angestellten – davon 170 in Luzern – möchte man mit Innovation und Qualität punkten. Strasser: «Der IHZ-Innovationspreis hilft natürlich, den einen oder anderen Kunden zu überzeugen.»