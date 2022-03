Die Post sucht Digitalethiker - weiss aber nicht genau, wofür

Kanton Luzern Elektronisches Patientendossier: Im April finden erste Tests statt – Einführung frühestens im Herbst

Wer ein elektronisches Patientendossier eröffnen will, kann das in einigen Kantonen bereits – wenn auch mit Mühe und nur an einem Schalter. In der Zentralschweiz hoffen die Verantwortlichen auf Erleichterungen durch den Bund.