Virtuelle Uhren – Beyer wagt Schritt in den NFT-Mark

Digitale Sammelstücke Nach Digitalkunst und Cryptopunks: Jetzt kommen die virtuellen Uhren – Zürcher Traditionsfirma wagt Schritt in NFT-Markt Das Familienunternehmen Beyer Chronometrie hat eine NFT-Kollektion mit virtuellen Uhren herausgegeben. Laut einem Experten ist das erst der Anfang. Weitere Branchen dürften bald einsteigen. Gabriela Jordan Jetzt kommentieren 05.07.2022, 05.00 Uhr

Zwei Modelle der neuen NFT-Kollektion des Zürcher Uhrenunternehmens: Singularity (links) und Allevio. Beyer Chronometrie

Jetzt also auch noch Uhren. Der Hype um digitale Sammelgegenstände, um Non-Fungible Tokens (NFTs), erreicht in der Schweiz eine neue Branche. Das Uhrenunternehmen Beyer Chronometrie aus Zürich hat eine NFT-Kollektion mit digitalen Uhren lanciert. Offenbar mit Erfolg: Der erste sogenannte «Drop», eine Art virtuelle Versteigerung, mit 100 Exemplaren für Stammkunden Mitte Juni sei innert sieben Minuten ausverkauft gewesen. Der zweite Drop mit 380 Uhren wurde vergangenen Mittwoch eröffnet. Preis: 950 Franken pro Stück.

Mit NFTs verbindet man weitläufig noch immer digitale Kunst. Gehandelt werden inzwischen aber auch virtuelle Kleider, Fotos, Videoclips, Musik – ja sogar Parfüms. Das Besondere an NFTs ist, dass sie mit einer digitalen Signatur versehen werden, die sie einzigartig und nicht austauschbar (non-fungible) macht. Der jeweilige Besitzer oder die Besitzerin erhält einen Nachweis, der das Eigentum an einem Werk bestätigt – und ist dadurch bereit, viel Geld dafür zu zahlen. Das Prinzip funktioniert wie beim Bitcoin auf der Blockchain und ist inzwischen ein Milliardengeschäft.

Das bislang teuerste NFT ist das Kunstwerk «Everydays: The First 5000 Days» des US-amerikanischen Digitalkünstlers Beeple. Die Collage aus 5000 kleinen Bildern wurde für umgerechnet 69 Millionen US-Dollar versteigert und in der Kryptowährung Ethereum bezahlt – wie die meisten NFTs. Ein weiteres Beispiel ist Wikipedia-Gründer Jimmy Wales' allererster Eintrag im Onlinelexikon, den er im Dezember 2021 für 750'000 US-Dollar als NFT hat versteigern lassen. Eins der ersten NFT-Sammelstücke sind die limitierten Bildchen der Cryptopunks.

5000 digitale Bildchen, 5000 Besitzer: Das Werk «Everydays: The First 5000 Days» des Künstlers Beeple. Bild: Keystone

Uhren kommen als Kunst statt als Zeitmesser daher

Insbesondere während der Pandemie und durch den Rückzug ins Digitale stiegen die Preise für die Unikate rasant in die Höhe. In den letzten Monaten schien der Hype abzuflachen, als potenzielle Goldgrube gelten NFTs aber noch immer. Künstler, Musiker und etablierte Unternehmen entdecken das Metaversum deshalb nun vermehrt für sich.

Das Zürcher Traditionsunternehmen Beyer Chronometrie, das im Jahr 1760 gegründet wurde, spricht denn auch von «Neuland». Die Kollektion sei weltweit einzigartig. «Wir wollten in der unbekannten Welt der NFTs etwas Neues probieren», sagt Marketingleiter Philippe Meyer. «So können wir eine neue Zielgruppe ansprechen.» Vor allem die junge Generation ist schliesslich zunehmend im Netz unterwegs – dort kann sie jetzt für 950 Franken einen Nachweis einer virtuellen Uhr erwerben.

Die ursprüngliche Funktion als Zeitmesser wird bei den virtuellen Uhren freilich irrelevant. Sie kommen wie die meisten NFTs als Kunst daher. Für die Entwicklung der Kollektion hat Beyer mit dem FTSY8 Fictional Studio, einer Marke der Zürcher Kreativagentur Sir Mary zusammengearbeitet und Designerinnen und Designer aus unterschiedlichen Disziplinen an Bord geholt. Diese hätten «die physischen Grenzen der Uhrenmacherkunst bewusst verschoben» und sich von der Mode-, Gaming- und der virtuellen Welt inspirieren lassen, schreibt Beyer über die Kollektion.

Kaufen lassen sich die Exemplare über die Zuger NFT-Plattform Tokengate, bezahlen kann man sie mit der Kryptowährung Ethereum oder per Kreditkarte. «So sollen auch technisch weniger versierte Uhrenfans angesprochen werden», sagt Marketingleiter Meyer.

Das Modell Overgrowth der NFT-Kollektion «Time Warp». Die Designer liessen sich bei der Entwicklung von der Mode- und Gamingwelt inspirieren. Bild: Beyer Chronometrie

Tummelplatz für Tag Heuer, Gucci, Pepsi und Alfa Romeo

Ganz einzigartig ist der Ansatz von Beyer aber nicht. Mit der zum LVMH-Konzern gehörenden Traditionsmarke wagte vor kurzem ein weiterer Uhrenhersteller den Schritt in den NFT-Markt. Das Unternehmen lancierte zwar keine eigene Kollektion wie Beyer, stattete dafür aber seine Smartwatch Connected Calibre E4 mit einem NFT-Viewer aus. Dank diesem kann das gekaufte NFT-Bild – sei es ein Kryptoaffe oder ein Kätzchen – auf dem Zifferblatt der Uhr abgebildet werden.

Ob diese Spielereien auch langfristig Substanz haben werden, ist noch völlig offen. Zahlreiche Marken aus den verschiedensten Branchen hoffen es zumindest, unter anderem pröbeln aktuell Gucci, Pepsi, Coca Cola oder Budweiser auf dem NFT-Markt herum. Bald soll sogar Alfa Romeo ein Auto auf NFT-Basis herausgeben. Doch ist es nicht völliger Wahnsinn, ein Vermögen für Dinge auszugeben, die nur in der virtuellen Welt existieren? NFT-Fans argumentieren wie folgt: Bedenkt man, wie viel Zeit wir in digitalen Welten wie Facebook und Instagram verbringen, sollte uns der Gedanke von rein digitalen Besitztümern gar nicht so abwegig erscheinen.

«Das Phänomen NFT zieht immer weitere Kreise», sagt Tino Elsener von Sir Mary, der Agentur hinter dem FTSY8 Fictional Studio, welches die Entwicklung der Beyer-Kollektion betreut hat. «Bei den NFTs geht es um Transparenz, Nachverfolgbarkeit, Community und Verknappung im digitalen Raum. Diese Themen faszinieren viele Konsumentinnen und Konsumenten und Brands gleichermassen.»

Elsener ist überzeugt, dass in diesem Bereich noch sehr viel entstehen wird. «Die Unternehmen machen jetzt erste Schritte. Sie kratzen erst an der Oberfläche.» Auch in der Schweiz sei das Potenzial riesig, glaubt er, schliesslich sei hierzulande mit dem Cryptovalley in Zug viel Expertise vorhanden. Welche Branchen und Firmen werden also als Nächstes in den NFT-Markt einsteigen? Modeboutiquen, Spielzeughersteller oder Ticket-Anbieter? Laut Elsener ist sehr vieles denkbar – wenn auch nicht alles gleich sinnvoll.

