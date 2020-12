DIGITALE WÄHRUNG Der Bitcoin-Kurs explodiert wieder – was steckt dahinter? Die wichtigsten Fragen und Antworten Am Wochenende hat der Bitcoin ein neues Allzeithoch erreicht. Der Kurs könnte weiter rasant steigen – oder wie vor drei Jahren einbrechen. Was heisst das für Anleger und die Akzeptanz der Kryptowährung als Zahlungsmittel? Maurizio Minetti 21.12.2020, 18.00 Uhr

Der Kurs der ältesten und wichtigsten Kryptowährung der Welt geht wieder einmal durch die Decke. Kostete ein Bitcoin Ende September noch etwas mehr als 10'000 US-Dollar, erreichte die Währung am Samstag mit einem Wert von 24'000 Dollar ein neues Allzeithoch. Am Montag stagnierte der Kurs:

Ja, vor drei Jahren. Der Kurs stieg Ende 2017 auf das damalige Rekordhoch von 20'000 Dollar, doch sackte er danach innert weniger Wochen um mehr als die Hälfte ab. Im Verlauf des 2018 reduzierte sich der Wert dann auf rund 3000 Dollar. 2018 gilt denn auch als das schwärzeste Jahr der Bitcoin-Geschichte. Die Prognosen darüber, wie sich der Kurs jetzt entwickeln wird, gehen auseinander. Es gibt Experten, die einen baldigen Einbruch erwarten. Andere glauben, ein Bitcoin könnte in einigen Jahren bis zu einer Million US-Dollar wert sein. Basis für diese Einschätzung ist, dass der Bitcoin ähnlich wie Gold knapp ist. Gemäss dem Bitcoin-Konzept können maximal 21 Millionen Bitcoin geschaffen werden, bis heute wurden rund 18,8 Millionen Einheiten «geschürft», wie man die Erzeugung von Bitcoin per Rechner nennt. Bitcoin-Anhänger sprechen denn auch von «digitalem Gold», weil der Bitcoin wie das Edelmetall zur Diversifikation und zur Werterhaltung des Portfolios beitrage.

Es gibt zwei Faktoren. Einerseits kündigen immer mehr Hedgefonds an, in Bitcoin und andere digitale Währungen zu investieren. Experten deuten dies als Beweis dafür, dass Kryptowährungen unter professionellen Anlegern wie Vermögensverwalter vermehrt als digitales Wertaufbewahrungsmittel gesehen wird. Als erste regulierte Bank in Europa bietet Swissquote seit Mitte 2017 den Handel mit Kryptowährungen an. Eine Sprecherin sagt, in den letzten sechs Monaten seien viele neue institutionelle Namen in den Krypto-Raum gekommen. «Dadurch ist die Gleichung von Angebot und Nachfrage aus dem Gleichgewicht geraten, das heisst, die Nachfrage überwiegt deutlich das Angebot, und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Märkte noch einige Zeit nach oben bewegen werden», so die Einschätzung von Swissquote. Der zweite Faktor: Anfang November hat der Zahlungsdienstleister Paypal angekündigt, dass Kryptowährungen wie der Bitcoin in das weit verbreitete Zahlungssystem aufgenommen werden sollen. Für die Akzeptanz der Kryptowährungen als Zahlungsmittel ist das ein wichtiger Schritt.

Der Bitcoin sollte ursprünglich vor allem als Zahlungsmittel genutzt werden. Aber genau solche Preisschwankungen wie in den letzten Jahren verhindern die breite Akzeptanz der Digitalwährung als Zahlungsmittel. So akzeptieren zwar gewisse öffentliche Institutionen – etwa der Kanton Zug – Zahlungen in Bitcoin, aber in solchen Fällen wird die Zahlung sofort in Franken gewechselt, sodass keine Verluste entstehen. Händler sind nach wie vor zurückhaltend; daran dürfte auch die Paypal-Ankündigung nichts ändern. Lehner Versand in Schenkon war vor drei Jahren einer der ersten Schweizer Händler, der die Zahlung per Kryptowährungen ermöglichte. Wie CEO Thomas Meier erklärt, haben bis dato rund 400 Personen mit Kryptowährungen Käufe getätigt. Das entspreche einem Gesamtbetrag von aktuell rund vier Bitcoins. «In unserem Fall ist das Risiko kalkulierbar, darum wechseln wird das Vermögen nicht sofort in Franken um», so Meier.

Ja. So warnt die Finanzmarktaufsicht Finma schon seit drei Jahren vor unlauteren Aktivitäten im Bereich Initial Coin Offerings (ICO). ICOs sind eine digitale Form der öffentlichen Kapitalbeschaffung zu unternehmerischen Zwecken. Die Finma führt eine entsprechende Warnliste mit Unternehmen, die möglicherweise ohne Bewilligung eine Tätigkeit ausüben, bewilligungspflichtig sind und unter die Aufsicht der Finma fallen. Darauf befinden sich auch einige ICO-bezogene Anbieter sowie Anbieter aus dem Krypto-Bereich. Auch wird der Bitcoin immer noch vor allem mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht. So wird bei erpresserischen Hackerattacken oft eine Bezahlung in Bitcoin verlangt.

Bei der Schweizer Bank Swissquote hält man fest, dass Investitionen in Kryptowährungen auf sicheren und vertrauenswürdigen Plattformen wie eben Swissquote im Wesentlichen die gleichen Risiken wie der Handel oder die Investition in andere Vermögenswerte bieten. Das Investieren oder Handeln über nicht-regulierte Börsen oder dezentrale Börsen sei hingegen mit weitaus grösseren Risiken verbunden. Nicht-regulierte Börsen könnten «saubere» Bitcoins mit solchen mischen, die durch gewaschenes Geld «verdorben» seien, oder sie könnten sogar mit dem Geld verschwinden.