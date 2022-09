BAG-Mitarbeitende müssen in den Digital-Unterricht

Digitalisierung Schluss mit Faxen beim BAG: Nach Digital-Pannen schickt das Amt seine Leute in den «Design-Thinking»-Unterricht Das Amt hat eine neue Digital-Führung. Das reicht Direktorin Anne Lévy noch nicht. Sie möchte die Arbeitsweise im Amt umkrempeln und holt dafür externe Spezialisten. Pascal Michel Jetzt kommentieren 16.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

BAG-Direktorin Anne Lévy (hier mit Gesundheitsminister Alain Berset) schickt die ihre Belegschaft in die Digital-Nachhilfe. Keystone

Beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) treten eine Betriebswirtschafterin und ein IT-Spezialist an, das Amt aus dem Fax-Zeitalter in die digitale Neuzeit zu führen. Nachdem der frühere Leiter digitale Transformation, Sang-Il Kim, bereits nach eineinhalb Jahren das Handtuch warf, hat Mathias Becher kürzlich dessen Posten übernommen. Er kommt von den SBB. Seine Chefin ist Nassima Mehira, eine Betriebswirtschafterin, die seit 2003 im BAG tätig ist und seit März den Direktionsbereich «Digitale Transformation und Steuerung» leitet.

Wo die Probleme liegen, an denen der Kurzzeit-Digitalchef Kim scheiterte, zeigte sich in der Pandemie. Zu Beginn der Coronakrise faxten Ärzte und Labors noch Meldungen ins BAG nach Liebefeld bei Bern. Dann standen die Clubs aufgrund falscher Ansteckungszahlen im Verdacht, Superspreader-Orte zu sein. Fluggesellschaften meldeten, dass sie Anweisung hätten, die von Hand ausgefüllten Kontaktformulare dem BAG eingescannt zu übermitteln.

Schliesslich musste das digitale Impfbüchlein «Meine Impfungen» wegen Datenschutzproblemen vom Netz genommen werden. Bald soll das elektronische Patientendossier als digitales Impfbüchlein dienen – ob das hochkomplexe Projekt zum Fliegen kommt, hängt massgeblich von der Digitalkompetenz von Alain Bersets BAG ab.

BAG soll zur «co-kreativen Organisation» werden

Doch allein mit neuen Spitzenleuten in der Digital-Abteilung ist es nicht getan, finden die BAG-Chefs um Direktorin Anne Lévy. Sie wollen, dass die Mitarbeitenden in allen Bereichen ihre Arbeit neu organisieren und somit die «Innovationskultur im Amt» fördern. Dazu haben sie kürzlich ein umfassendes Beratungsmandat auf der Beschaffungsplattform des Bundes ausgeschrieben.

Darin konstatiert das BAG, dass «die Komplexität und Unberechenbarkeit im Arbeitsumfeld stetig zunimmt». Um damit fertig zu werden, muss sich das Amt bewegen und sich «Schritt für Schritt von einer Expertenorganisation in Richtung einer co-kreativen Organisation wandeln», heisst es in der Zielsetzung des Papiers.

Um dahin zu kommen, nimmt das BAG viel Geld in die Hand. Einerseits kauft es 2000 Beratungsstunden im Bereich «Organisation, Führung und Zusammenarbeit» ein. Daneben setzt es auf sogenannte «Design-Thinking»- und Methodenwerkstätten im Umfang von 1000 Stunden. Dabei sollen die BAG-Mitarbeitenden lernen, bereichsübergreifend zu arbeiten, Problemstellungen besser zu verstehen und sich in einem «inspirierenden Setting auf konkrete Fragestellungen zu konzentrieren».

Einen direkten Zusammenhang mit der Pandemie, die die Arbeitsweise des BAG in den öffentlichen Fokus gerückt hat, sieht Sprecher Daniel Dauwalder nicht. «Wir setzen uns bereits seit längerem mit den Folgen der tiefgreifenden Änderungen in der heutigen Arbeitswelt auseinander, um seine Aufgaben längerfristig effizient sicherzustellen.» Die Pandemie habe die bestehenden Ansätze, die man verfolge, bestätigt.

Was auf die Mitarbeitenden mit dem «co-kreativen» Arbeiten zukommt, bleibt vage. Beispiele, wie in diesem Modell in den Teams etwa an künftigen gesundheitspolitischen Herausforderungen gearbeitet wird, liefert das Amt nicht, sondern spricht lediglich von der Absicht, «Leistungen transversaler und integraler» zu erbringen.

Müssen die Chefs abdanken?

Bei sogenannten «Change»-Prozessen, wie sie das BAG anstossen will, werden in der Regel auch die bisherigen Hierarchien hinterfragt. Diese sind in der Bundesverwaltung traditionell stark ausgeprägt. Muss das BAG also auf dem Weg hin zum «co-kreativen» Arbeiten die bisherigen Hierarchien und Chefs aus dem Organigramm streichen und stattdessen eine sogenannte «Holokratie» einsetzen? Erhalten die einzelnen Mitarbeitenden mehr Entscheidungsfreiräume? Werden bisherige Teams aufgelöst und ganz neu zusammengesetzt?

Hannes Gassert, Digitalunternehmer und Mitgründer Plattform CH++, erklärte gegenüber CH Media, dass der Erfolg der Digitalisierung massgeblich mit der Organisationsform verknüpft sei. «In den aktuellen Strukturen kann die Digitalisierung nur scheitern», stellte er mit Blick auf das BAG fest.

Hier steht das Amt jedoch auf die Bremse. Ein interessierter Anbieter, der dem BAG «Design-Thinking»-Workshops und Beratung anbieten möchte, fragte nach, ob dem Projekt die Annahme zugrunde liege, auch die Aufbauorganisation zu verändern. Das BAG antwortete knapp: «Nein, nicht zwingend.» Und auf Anfrage ergänzt Sprecher Dauwalder: «Wir verstehen den co-kreativen Ansatz als Ergänzung zur bestehenden Hierarchie.»

Noch kaum Interesse an Pilotprojekten

Die Zukunft der Arbeit ist nicht nur im BAG ein Thema. Im Juni hat der Bundesrat beschlossen, dass alle Departemente ab dem 1. August beim eidgenössischen Personalamt Konzepte für Pilotversuche einreichen können. Dabei können sie das bisherige Personalrecht umgehen und so mit Homeoffice oder Teilzeitmodellen experimentieren. Das Interesse aus der Verwaltung fällt bisher verhalten aus. «Bis heute haben wir noch keinen Antrag für ein solches Projekt aus der Bundesverwaltung erhalten», sagt Anand Jagtap, Sprecher des Eidgenössischen Personalamts auf Anfrage von CH Media.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen