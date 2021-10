Studie von Digitec-Galaxus zeigt, was Schweizer online shoppen

Digitec-Galaxus Handykabel, Tablets und Windeln: So kauft die Schweiz online ein Das grösste Schweizer Online-Warenhaus Digitec-Galaxus hat ausgewertet, welche Produkte bei der hiesigen Kundschaft besonders gefragt sind und welche zuletzt an Bedeutung verloren haben - mit überraschenden Ergebnissen. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Windeln gehören zu den meistgefragten Online-Artikeln bei der Schweizer Kundschaft. 2923531

Windeln im Internet kaufen? Noch vor einigen Jahren wäre dies kaum einem Kunden oder einer Kundin in den Sinn gekommen. Doch wie Bob Dylan schon wusste: «The times they are a-changin'» - die Zeiten ändern sich. Denn inzwischen gehören «Pampers», «Milette» und «Huggies» zu den zehn meistverkauften Artikeln bei Digitec-Galaxus. Dies zeigt eine Auswertung der Migros-Tochterfirma, die CH Media exklusiv vorliegt.

Digitec-Galaxus hat analysiert, wie sich die hiesigen Konsumvorlieben seit 2014 verändert haben in Bezug auf die Stückzahl der gefragtesten Produkte (siehe Grafik). Auch wenn die Resultate von der Sortimentsgestaltung mitabhängig sind, so haben sie doch einen gewissen repräsentativen Charakter, denn Digitec-Galaxus ist das mit Abstand grösste Online-Warenhaus der Schweiz.

In den vergangenen zehn Jahren habe sich das Umsatzvolumen des Schweizer Onlinehandels laut Schätzungen von 5 auf beinahe 15 Milliarden Franken verdreifacht, sagt Digitec-Galaxus-Sprecher Alex Hämmerli. «Verändert hat sich aber nicht nur das Volumen, sondern auch die Art der Produkte, die von den Kundinnen und Kunden besonders häufig gekauft werden.»

Die Hitliste des laufenden Jahres zeigt insbesondere den Effekt des Home-Office-Regimes, das aufgrund der Corona-Pandemie Einzug gehalten hat. An erster Stelle rangieren die Tintenpatronen, da Dokumente plötzlich vermehrt zu Hause statt im Büro ausgedruckt werden mussten. Gleich dahinter folgen USB- und Netzwerkkabel.

Handy-Kabel à gogo

Die USB-Handykabel sind laut Hämmerli zudem der grösste Aufsteiger der vergangen Jahre. Insbesondere der so genannte USB-C-Standard ist gefragt, sowie das Lightning-Kabel von Apple. «Viele Leute wollen ihre mobilen Geräte heute immer und überall aufladen können und schaffen sich mehrere entsprechende Kabel an, um sie an verschiedenen Orten griffbereit zu haben.» Kommt hinzu, dass die Kabel nicht ewig halten und je nach Abnutzung rasch ersetzt werden müssen.

Einen grossen Sprung auf Rang 4 machten Kopfhörer. Ihr Boom sei vor allem durch technische Innovationen getrieben, sagt Hämmerli. «In der jüngeren Vergangenheit gab es hier viele Fortschritte, wie zum Beispiel bei Kopfhörern mit aktiver Geräuschunterdrückung oder ohne Kabel.» Ausserdem seien sie für manche Kundinnen und Kunden beinahe schon ein modisches Accessoire.

Niemand mag Windeln schleppen

Und wie sieht es ohne Elektronik- und Büro-Artikel aus? Werden Tintenpatronen, Stromadapter und Smartphones aus den Resultaten genommen, liegen die Windeln gar an erster statt an neunter Stelle (siehe Grafik). «Allein dieses Jahr sind die Windeln-Umsätze bei uns um 70 Prozent gestiegen», sagt Hämmerli. Er erklärt sich diese Steigerung damit, dass niemand gerne Windeln schleppt und sich viele Leute während der Pandemie noch stärker ans Online-Shopping gewöhnt haben. «Die Lieferung per Post ist viel bequemer.»

Der Lockdown-Effekt zeigt sich allerdings auch in dieser Auswertung. So haben Gesellschaftsspiele einen Sprung auf Rang zwei gemacht. Denn die freigewordene Zeit durch geschlossene oder eingeschränkte Restaurants, Kinos und Clubs nutzten viele Haushalte, um wieder einmal «Monopoly», «Eile mit Weile» oder «Boggle» zu spielen. Gleich dahinter auf Rang 3 folgen wenig überraschend die Bastel-Utensilien.

Auffallend ist, dass Lego nach vielen Jahren an der Spitze auf Rang 5 zurückgefallen ist. Dies dürfte laut Hämmerli allerdings vor allem daran liegen, dass im laufenden Jahr das Weihnachtsgeschäft noch nicht enthalten ist. «Die Bausets von Lego sind im November und Dezember in der Regel die gefragtesten Artikel.»

Und zuletzt zeigt sich, dass die letztjährige Pandemie-Panik inzwischen unter Kontrolle ist. Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel waren 2020 noch in den Top 10, aktuell rangieren sie unter ferner liefen.

Und wo ist die Mode? Bemerkenswert ist, dass in der Galaxus-Auswertung Modeartikel nicht in den Hitlisten auftauchen. Das heisst allerdings nicht, dass hiesige Onlineshopper weniger Shirts, Röcke und Socken eingekauft haben. Im Gegenteil. Laut einer aktuellen, repräsentativen Studie der Generali-Versicherung geben 71 Prozent der befragten Personen an, in erster Linie Kleidung, Accessoires, Schuhe im Internet zu bestellen. Dahinter folgen Elektroprodukte und Lebensmittel. Insofern dürfte die fehlende Mode in der Galaxus-Analyse viel eher ein Indiz dafür sein, dass die Migros-Tochter gegenüber Fashion-Konkurrenten wie Zalando nach wie vor grosses Aufholpotenzial hat. (bwe)