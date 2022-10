Interview: Professorin über Lohntransparenz von Swisscom und Post

Diskriminierung «Frauen lassen sich von tiefen Löhnen weniger abschrecken»: Eine Expertin über die Transparenz von Post und Swisscom Schweizer Grosskonzerne testen derzeit die Angabe von Lohn-Bandbreiten in Jobinseraten. Was diese Massnahme bringt, hat die österreichische Wissenschafterin Julia Brandl untersucht. Sie warnt vor Schlupflöchern. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Der Ruf nach Lohntransparenz in Stelleninseraten wird lauter – auch in der Schweiz. Corinne Glanzmann / Neue Luzerner Zeitung

In Kalifornien müssen Firmen ab 2023 den Lohn in der Stellenannonce bekanntgeben. Das Ziel: die Verminderung von Lohndiskriminierung. Wie CH Media kürzlich berichtete, ist diese Massnahme auch hierzulande ein Thema: Swisscom und die Post führen derzeit entsprechende Tests durch. In Österreich gibt es bereits seit 2011 ein solches Gesetz. Julia Brandl, Professorin für Personalpolitik an der Universität Innsbruck, hat dessen Auswirkungen mit ihrem Team in einem Experiment untersucht. Im Interview verrät sie die Resultate und sagt, was am meisten helfen würde, um Lohnungleichheiten zu verringern.

Julia Brandl, Professorin für Personalpolitik der Universität Innsbruck. Patrick Saringer

Der Ruf nach Lohntransparenz im Stelleninserat nimmt zu. Was bringt diese Massnahme?

Julia Brandl: Wenn Firmen die Lohnbandbreite im Stelleninserat bekannt geben, steigt dadurch die Erwartung der Kandidatinnen und Kandidaten, dass sich diese an der oberen Grenze orientieren.

Das Ziel dieser Massnahme ist eine bessere Lohngleichheit. Trägt sie dazu bei?

Ja. Denn unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass Frauen und Männer bei der Angabe von Lohnbandbreiten ähnlich hohe Erwartungen haben. Das hilft, Geschlechterunterschiede beim Salär zu verringern und der sogenannte Gender-Pay-Gap wird langfristig kleiner. Zudem steigen mit dieser Art der Transparenz auch die Anzahl der Bewerbungen, was in der heutigen Arbeitsmarktsituation natürlich ein grosser Vorteil ist.

Die höheren Lohnerwartungen der Bewerberinnen und Bewerber dürften doch kaum ein Anreiz für Unternehmen sein, Bandbreiten anzugeben. Denn so steigen ja die Personalkosten.

Klar, kurzfristig mögen die Lohnkosten dadurch steigen. Und das ist das Horrorszenario für alle Personalverantwortlichen-Manager. Aber das wäre zu kurz gedacht. Denn wenn man als Firma mehr Bewerbungen erhält, steigt auch die Qualität der Kandidaten. Die Firma kann sich also die besten Leute schnappen, die langfristig eine höhere Produktivität mit sich bringen – und das auch, weil sie die obere Lohngrenze kennen und entsprechend motiviert sein dürften, langfristig bei diesem Unternehmen zu bleiben.

In Österreich gibt es ein solches Lohntransparenzgesetz seit 2011. Was hat es gebracht?

Aktuell erfüllt nur ein Teil der Stelleninserate die Vorgaben. Immerhin: 60 bis 70 Prozent der österreichischen Unternehmen geben seither in den Inseraten eine Lohninformation an. Allerdings lässt der Gesetzestext einiges an Interpretationsspielraum zu, den die Unternehmen ausnutzen. Die Effekte hängen davon ab, wie die Lohninformation genau aussieht.

Inwiefern?

Die Mehrheit der Unternehmen geben in den Stelleninseraten nur den tiefstmöglichen Einstiegslohn an.

Weshalb?

Ich kann nicht für die Unternehmen sprechen. Aber es gibt eine mögliche Erklärung. Wenn sie nur das Einstiegsgehalt kommunizieren, sinken zum einen die Gehaltserwartungen der Bewerber. Das ist aus Arbeitnehmendensicht natürlich negativ. Vor allem aber hat unser Experiment gezeigt, dass dadurch die Lohnungleichheiten bestehen bleiben. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass Frauen sich weniger mit dem Thema Lohn auseinandersetzen, das Salär für sie weniger von Bedeutung ist als für Männer.

Bei Vorstellungsgesprächen geht es früher oder später auch um die Lohnfrage - mit ungewissem Ausgang. Poike / iStockphoto

Und das nutzen die Unternehmen aus: So können sie die Frauenquote erhöhen, und das erst noch zu einem tiefen Preis ...

Das ist teilweise leider der Fall, weil sie wissen, dass sich Frauen von tiefen Löhnen weniger abschrecken lassen. Die Unternehmen müssen sich aber auch bewusst sein, dass ihre Attraktivität als Arbeitgeber sinkt, wenn sie nur tiefe Einstiegslöhne angeben. Denn viele geeignete Kandidaten werden sich so gar nicht erst für die Stelle bewerben. Bei der Diskussion um mehr Lohntransparenz ist diese Variante somit die schlechteste.

Wieso tun sich Firmen so schwer mit der Einführung von Lohntransparenz?

Weil viele Unternehmen wohl einige Leichen im Keller haben. Wenn von heute auf morgen alle Firmen die Saläre ihrer Angestellten bekannt geben müssten, kämen da wohl sehr viele unerklärliche Löhne zum Vorschein.

Weil Chefs oft willkürlich Lohnerhöhungen verteilen, die eher auf Kumpanei als auf Objektivität gründen?

Sagen wir es so: Die Mehrheit der Löhne entsteht ohne klares System, sondern aufgrund von situativen Kriterien oder aufgrund von Tradition. Von aussen betrachtet und rückblickend sind sie nicht immer nachvollziehbar. Und deshalb fürchten sich viele Unternehmen vor mehr Transparenzvorschriften. Das Ruf nach Rechtfertigung dürfte dann bei vielen Angestellten laut werden, weil überrissene Löhne von Arbeitskollegen ein hohes Ungerechtigkeitsgefühl auslösen. Deshalb ist für mich klar, dass Lohntransparenz nicht von heute auf morgen möglich ist. Aber die Unternehmen sind gut beraten, sich mit Änderungen anzufreunden, da Angestellte künftig mehr Transparenz einfordern.

Und dann müssten zahlreiche Löhne gesenkt werden?

Das ist kaum durchsetzbar. Viel eher dürften dadurch die Ansprüche der restlichen Beschäftigten steigen. Sprich: Die Forderungen nach einer Lohnerhöhungen dürften zunehmen, wenn man weiss, dass der Bürokollege mit weniger Leistung oder Erfahrung mehr verdient. Ein weiterer Grund also, weshalb sich die Unternehmen zieren.

Also braucht es Gesetze wie in Österreich, die aber strenger formuliert sind und eine Bandbreitenangabe verlangen?

Ich persönlich würde dies begrüssen.

Dennoch: Wenn alle Löhne bekannt sind, kann dies doch auch zu mehr Neid und Lohnunzufriedenheit führen.

Das ist so. Das reine Wissen um den Lohn des Arbeitskollegen hilft nichts. Im Gegenteil, nackte Zahlen können zu viel Frust führen, weil die Gründe für die Unterschiede im Dunkeln bleiben. Es braucht also eine klare Erklärung der Firma, damit alle die Kriterien für die verschiedenen Löhne nachvollziehen können. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Dafür braucht es einen echten Kulturwandel bei den Unternehmen. Ein Gesetz allein kann dies nicht leisten.

