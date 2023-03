Frauen in Geschäftsleitung und Verwaltungsrat: Anteil nimmt zu

Diversität Frauen in der Chefetagen: Überall auf dem Vormarsch – aber mit Ausnahmen Die vom Bund erlassenen Frauen-Richtwerte für Geschäftsleitung und Verwaltungsrat dürften bald erreicht werden. Das zeigt der neuste Schilling-Report. Florence Vuichard Jetzt kommentieren 03.03.2023, 15.49 Uhr

Die Geschäftsleitung des Versicherungskonzerns Swiss Life besteht aus sieben Männern. Diversität äussert sich hier höchstens bei der Wahl des Krawattenmuster. Frauen sucht man jedenfalls in der obersten Teppichetage vergebens. Der zweite Konzern aus dem Club der 20 wertvollsten börsenkotierten Unternehmen in der Schweiz, der keine Frau in der Geschäftsleitung hat, ist Geberit, der weltweit tätige der Hersteller von Sanitärprodukten.

Swiss Life und Geberit sind Ausnahmen, die anderen 18 SMI-Unternehmen haben mindestens eine Frau in der Geschäftsleitung, wie aus dem am Freitag publizierten Report von Guido Schilling hervorgeht. Insgesamt ist demnach der Frauenanteil in den SMI-Geschäftsleitungen im vergangenen Jahr nochmals deutlich angestiegen, und zwar von 19 auf 24 Prozent. Damit sind die Grosskonzerne in der Schweiz die Musterschüler beim Thema Geschlechterdiversität – und erfüllen im Schnitt bereits heute die ab 2031 verpflichtenden Vorgaben des revidierten Aktienrechts.

Dieses gibt vor, dass in den Geschäftsleitungen börsenkotierter Schweizer Unternehmen mindestens 20 Prozent Frauen Einsitz nehmen sollten. Bei den Verwaltungsräten liegt der Richtwert bei 30 Prozent und sollte ab 2026 eigenhalten werden. Dieser wird von den SMI-Firmen mit einem durchschnittlichen Frauenanteil von 34 Prozent bereits heute übertroffen.

Die verflixte zweite Frau

Tiefer sind die Durchschnittswerte der über 100 grössten privaten Arbeitgeber der Schweiz. Konkret umfasst der Datensatz für den neusten Schilling-Report die 122 grössten Arbeitgeber im Lande: Hier beträgt der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen 19 Prozent und in den Verwaltungsräten 29 Prozent. Schilling zeigt sich zuversichtlich, dass die vom Bund erlassenen Richtwerte bereits im nächsten Jahr – und damit mehr als rechtzeitig – erreicht würden.

Freilich gibt es auch noch bei den grossen Unternehmen ausserhalb des SMI-Clubs Firmen, die ihre oberste Führungscrew frauenfrei halten: In den vergangenen fünf Jahren ist deren Anteil aber von 59 auf 24 Prozent gesunken, wie aus dem Schilling-Report hervorgeht. Damit hat noch immer jedes vierte Unternehmen in der Schweiz gar keine Frau in der operativen Leitung.

Gleichzeitig sei aber der Anteil jener Firmen mit zwei Frauen in der Geschäftsleitung von 9 auf 20 Prozent gestiegen und jener mit drei oder gar mehr von 2 auf 20 Prozent, wie Guido Schilling ausführt. Das wertet der Headhunter, der seit 2006 die Zusammensetzung der Geschäftsleitungen sowie seit 2010 die Verwaltungsräte in der Schweiz durchleuchtet, als äusserst positiv. Denn egal ob für die Geschäftsleitung oder den Verwaltungsrat, am schwierigsten sei es, die zweite Frau zu installieren. Ist dieser Schritt mal getan, dann ist das Thema Geschlechterdiversität laut Schilling definitiv im Unternehmen angekommen.

Sechs Prozent der untersuchten 122 Firmen haben noch keine Frau im Verwaltungsrat. Dazu gehören die Spitalgruppe Aevis Victoria, der Gebäudezulieferer Arbonia, das Familienunternehmen Bobst, Mövenpick, das Technologieunternehmen Phoenix Mecano, der Agrarriese Fenaco und der vom Bund kontrollierte Güterverkehrsspezialist SBB Cargo.