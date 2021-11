Dubai Air Show - Erholung nach Corona-Krise: Airbus holt sich erneut Grossauftrag – 366 bestellte Flugzeuge innert zwei Tagen

Weltweite Einschränkungen für Reisende haben Fluggesellschaften und Hersteller in der Corona-Krise schwer getroffen. Aktuell zieht die Nachfrage aber wieder an. Experten sehen eine wachsende Nachfrage nach Flugzeugen in den kommenden zwei Jahrzehnten.

16.11.2021, 07.12 Uhr