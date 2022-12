Frankreichs Feinschmecker fürchten Käsenotstand

Dürre «Wird uns der Käse ausgehen?»: Frankreichs Feinschmecker schlagen Alarm Die Käseproduzenten der Grande Nation rufen den Staat gegen die Klimaerwärmung zu Hilfe. Am meisten leiden die Edelsorten – was nicht von ungefähr kommt. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 23.12.2022, 05.00 Uhr

Sonia Albert aus den französischen Alpen. Sancy Outdoor Production/SDB

Der Winter zieht ins Land, im alpinen Tarentaise-Gebiet liegt der erste Schnee. Sonia Albert denkt aber immer noch an den Sommer zurück. «Im Juli war die Hitze besonders krass. Das Grün kriegte einen Gelbstich, die Sonne versengte unsere Weiden richtiggehend», sagt die Landwirtin, die mit ihrem Bruder Damien ein steiles Stück der Talflanke bewirtschaftet.

Ihre 30 Kühe – laut Reglement nur von den Rassen Abondance oder Tarine – liefern Milch an die Beaufort-Kooperative, die den gleichnamigen und weltweit bekannten Käse herstellt. «Diesen Sommer gaben die Kühe bedeutend weniger Milch als sonst», erinnert sich Sonia Albert. «Sie frassen weniger, weil das Gras weniger frisch und saftig war.» Ihre Kooperative schätzt, dass die Produktion in der Tarentaise um 15 Prozent einbrach.

Nach der Covid-19-Krise vor zwei Jahren ist das ein neuer Schlag für die Beaufort-Zunft, die in Savoyen seit Jahrhunderten einen der besten Hartkäse Frankreichs herstellt, schmeckt er doch wie die Quintessenz der rauen, intensiven und zugleich harmonisch schönen Täler der Tarentaise.

Die Qual der Käsewahl: Auslage mit einer Selektion von französischen Käsen. Alexkozlov/iStockphoto

Sonia Albert erzählt, sie habe ihre Kühe schon im September mit Winterheu nähren müssen, weil das Gras schlechter wachse. Auch die ältesten Bauern der Tarentaise könnten sich nicht erinnern, dass dies schon einmal vorgekommen wäre.

Alles überdenken

An der Qualität des Beaufort-Käses ändere dies nichts, betont die Landwirtin mit dem sonnigen Vornamen und Gemüt. Die Branche muss trotzdem Gegenmassnahmen ergreifen. Die zuständige Agrarbehörde Inao hat das strikte Pflichtenheft der Beaufort-Produzenten bis zum Ende des nächsten Sommers gelockert.

Das parzellengenau geregelte Weidegebiet der Beaufort-Kühe wird «vorübergehend» ausgeweitet, wie es in dem Dekret heisst. Sonia Albert weiss, dass es sich nur um eine Notlösung handelt: «Langfristig müssen wir wohl die ganze Produktionskette überdenken. Immerhin sind wir von der Hitze und Dürre hier oben auf über tausend Metern weniger betroffen als andere.»

Die anderen, das sind 45 weitere französische Edelkäse, die das Gütesiegel «Appellation d’origine protégée» (AOP) tragen: Cantal, Reblochon, Saint-Nectaire, Auvergne-Käse, Comté, Mont d’Or, Camembert, Neufchâtel. Sie sind härter getroffen als herkömmliche Käsesorten, weil sie strengen Produktionsauflagen folgen. Die begehrte Auszeichnung AOP wird zur Last.

Keine leichte Angelegenheit: Beaufort-Rundlaibe. Getty Images

Am härtesten getroffen sind die Käsesorten im Südwesten Frankreichs, dem Gourmeteck des Gastronomielandes. Viele Heuställe sind dort schon vor dem Jahreswechsel halb leer. Im Gebiet des Roquefort-Käses etwa fanden die Schafe im Sommer und Herbst nur noch 40 bis 50 Prozent des bisherigen Grasbestandes, wie Sébastien Vignette von dem Verband der Roquefort-Hersteller auf Anfrage von CH Media schätzt. Auch sie haben von den Behörden eine Ausnahmebefugnis erhalten.

Bisher musste das Futter der Roquefort-Schafe zu 80 Prozent aus einem Umkreis von hundert Kilometern stammen, namentlich aus der wildherben Larzac-Hochebene. Jetzt sind es nur noch 60 Prozent; 40 Prozent Gras kann also ausnahmsweise von aussen kommen.

Die Mehrheit der Tiernahrung kommt aber aus der angestammten Gegend, betont Vignette. «Damit ist gewährleistet, dass der Käse weiterhin nach den typischen «Causses», den mediterranen Kalkplateaus um Roquefort, riecht. Und natürlich wird der berühmte Schimmelkäse nach wie vor in den Kellerschächten unter dem Dorf Roquefort-sur-Soulzon gelagert.

Roquefort. Getty Images

Roquefort-Lager im natürlichen Kalksteinkeller von Roquefort-sur-Soulzon. Imago

Vignette verhehlt allerdings nicht, dass die Züchter um Roquefort «sich von einigen Schafen trennen müssen»: In dem landwirtschaftlich ausgerichteten Aveyron-Departement gibt es bald nicht mehr genug Futter für die Lacaune-Schafe.

Im Frühling wird es eng

Ob Roquefort in Südfrankreich oder Beaufort in den Alpen: Überall im Käseland Frankreich werden jahrhundertealte Traditionen über den Haufen geworfen. Das AOP-Siegel, das die Verbundenheit mit dem «Terroir» ausdrücken und vor Käsenachahmern bewahren sollte, ist nicht darauf vorbereitet, vor den Folgen der Klimaerwärmung zu schützen.

Die harten Vorschriften machen vor allem den kleineren, unabhängigen Kuh- und Schafhaltern und Käseproduzenten zu schaffen. «Auch im Roquefort-Gebiet leiden sie besonders», sagt Vignette. «Sie arbeiten häufig mit nicht pasteurisiertem Rohmilchkäse, der ein Verfalldatum von gerade mal zwei Monaten hat. Wenn ihnen im Frühling das Heu ausgeht, kriegen sie zusätzliche Probleme.»

Die Hersteller des kleinen, aber feinen Auvergne-Käses Salers mussten die Produktion im vergangenen Sommer wegen Futter- und Wassermangel sogar zeitweise ganz einstellen. In Paris fragen Fachmedien bereits: «Wird uns der Käse ausgehen?» In Frankreich herrscht gelegentlich auch Mangel an Linsen, Olivenöl und Senfschoten. Damit können sich die Feinschmecker noch einigermassen arrangieren. Aber eine leere oder auch nur lückenhafte Käseplatte – das geht nun wirklich über jede Vorstellungskraft.

