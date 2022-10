Inflation: Billig-Produkte und Rabatttage sind bereits gefragter

Düstere Konsumstimmung Das grosse Sparen beginnt: Billigprodukte werden beliebter – und Rabatttage wie Black Friday noch wilder Die Inflation verändert das Kaufverhalten der Menschen in der Schweiz. Das zeigt eine neue Umfrage. Vor allem bei Lebensmitteln achten sie vermehrt auf Aktionen. Gabriela Jordan 1 Kommentar 26.10.2022, 09.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Migros stellt bereits einen Effekt auf Marken wie M-Budget fest. Martin Ruetschi/Keystone

So mies war die Konsumentenstimmung in der Schweiz noch nie. Und jetzt zeigt sich: Die Sorgen um die hohen Preise machen sich zunehmend im realen Kaufverhalten der Schweizerinnen und Schweizer bemerkbar. Um ein genügend grosses Polster für hohe Heizkosten, Prämienrechnungen und Co. auf dem Bankkonto zu haben, greifen sie beim Einkaufen bereits zu günstigeren Produkten.

Konkret ist die Nachfrage nach Billigprodukten bereits spürbar gestiegen, wie Dagmar Jenni, Geschäftsführerin des Detailhandelsverbands Swiss Retail Federation, gegenüber CH Media sagt. «Unsere Mitglieder beobachten, dass Billiglinien gerade sehr gut ankommen und zum Beispiel teurere Bioprodukte weniger beliebt sind.»

Diesen Trend bestätigen die beiden Grossverteiler: Coop spricht von einer «erhöhten Nachfrage nach den 1400-Prix-Garantie-Produkten im Tiefpreissegment». Und bei der Migros heisst es: «Wir sehen momentan in der Tat eine Tendenz, dass Kundinnen und Kunden, die zuvor eher weniger preissensibel waren, öfter sich an Alternativprodukten aus günstigeren Preissegmenten wie M-Budget orientieren.»

Haushalte schätzen ihre finanzielle Lage als schlecht ein

Verhaltensweisen werden also bereits angepasst – zumindest dort, wo es der Kundschaft wenig wehtut. Angesichts der ungleich höheren Kosten für Heizen, Strom und Prämien, die in den nächsten Monaten auf die Menschen in der Schweiz zukommen werden, ist eine gewisse Verhaltensänderung auch kein Wunder.

Die Konsumentenstimmung ist im laufenden Jahr Monat für Monat weiter in den Keller gerutscht, im August lag sie nur noch bei minus 42 Punkten. Neue Umfrageergebnisse vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) werden kommende Woche erwartet. Eine Verbesserung der Stimmung ist unwahrscheinlich, viel eher dürften die Haushalte ihre finanzielle Situation nach der Bekanntgabe des Prämienschocks im September inzwischen als noch schlechter wahrnehmen.

Grosse Anschaffungen werden gezielt am Black Friday getätigt

Gerade bei grossen Anschaffungen wie Autos und Möbel werden die Leute laut Seco deshalb zurückhaltender sein – oder aber mit den Käufen gezielt auf Rabatttage wie Black Friday und Singles Day warten. Letzteres erwartet aufgrund einer aktuell durchgeführten Umfrage nämlich der Detailhandelsverband. Dagmar Jenni sagt:

«Während die Kundschaft im Alltag den Konsum reduziert und vermehrt auf Rabatte achtet, plant sie während der Shoppingtage gezielt auch grössere Anschaffungen.»

Dagmar Jenni von der Swiss Retail Federation. Sascha Hähni

Bei der Umfrage hat Swiss Retail Federation in Zusammenarbeit mit der Prospekte-App Profital 4000 Personen befragt. Fazit: Ganze 89 Prozent der Befragten wollen im November von den Rabatten profitieren. Für rund 40 Prozent sind Black Friday (25. November) und Singles Day (11. November) dieses Jahr von höherer Bedeutung als in den Vorjahren.

Auch die Ausgaben werden dieses Jahr höher sein, beim Black Friday planen die Befragten, durchschnittlich 427 Franken auszugeben, beim Singles Day 343 Franken. Spontankäufe, bei denen man unkontrolliert Geld ausgibt, wird es diesmal jedoch weniger geben. Laut der Umfrage wollen sich die Konsumenten gezielt auf die Rabatttage vorbereiten und über Angebote informieren – wohl, um letzten Endes Kosten zu sparen.

Durchschnittlich 427 Franken wollen Schweizerinnen und Schweizer laut der Umfrage dieses Jahr am Black Friday ausgeben. Keystone

Darüber hinaus bestätigt die Umfrage die Beobachtung der Detailhändler, dass Billigprodukte beliebter geworden sind. Über die Hälfte der Befragten gab an, wegen der steigenden Preise vermehrt auf Aktionen zu achten. Bei den Lebensmitteln sind es sogar 74 Prozent. Zwischen 35 und 40 Prozent schränken ihren Konsum bei Non-Food-Produkten bereits ein, also beispielsweise den Kauf von Kleidern, Schuhen und Haushaltswaren.

Branche ist mit der aktuellen Lage trotzdem «zufrieden»

Erstaunlicherweise sind die Detailhändler mit der aktuellen Lage dennoch relativ zufrieden. Denn trotz der Verschiebung des Konsums in Richtung günstigere Produkte und Aktionen fällt der Umsatz bei den Händlern laut Dagmar Jenni derzeit ordentlich aus. Von Januar bis September sei der Umsatz im stationären Geschäft, sprich in Läden, Boutiquen und Supermärkten, gegenüber dem Vorjahr gar um 4,5 Prozent gestiegen.

Das liegt allerdings auch daran, dass die Läden im vorigen Jahr wegen Corona und zeitweiser Zwangsschliessungen weniger Umsatz erzielen konnten. Dafür boomte das Onlinegeschäft. Dieses hat nun von Januar bis September dieses Jahres ein Minus von 1,5 Prozent erzielt. Dagmar Jenni: «Alles in allem sind wir zufrieden – auf die kommenden Monate sind wir aber gespannt.»

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen