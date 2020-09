Interview Düsteres Bild hier, solider Sommer dort: Warum Zentralschweizer Tourismusunternehmen unterschiedlich durch die Coronakrise kommen Einige Destinationen der Zentralschweiz kommen relativ gut durch die Krise, andere leiden stark. Urs Wagenseil, Tourismusexperte an der Hochschule Luzern, klärt auf – und gibt Tipps. Maurizio Minetti 02.09.2020, 05.00 Uhr

Blick auf die Gondelbahn Sörenberg-Dorf/Rossweid. Bild: Boris Bürgisser (12. August 2020)

Die Coronakrise hat den Tourismus in der Zentralschweiz aus der Bahn geworfen. Wie lautet Ihr Zwischenfazit nach einem halben Jahr Pandemie?

Urs Wagenseil: Es zeigt sich, dass die Destinationen je nach Ausrichtung unterschiedlich stark betroffen sind. Während zum Beispiel bei den Titlisbahnen bereits Stellen in Gefahr sind, haben Sörenberg oder Andermatt einen recht soliden Sommer erlebt. Es gibt innerhalb der Zentralschweiz zum Teil gewaltige Unterschiede bei den Gästezahlen. Ländliche Gebiete sind tendenziell weniger stark betroffen als städtische.

Sörenberg ist auf inländische Gäste fokussiert, das Titlisgebiet auf internationale Touristen. Ist das ausschlaggebend?

Ja, die Quellmärkte sind wegen der neuen Bedeutung von nationalen Grenzen von fundamentaler Bedeutung, aber das ist nur ein Aspekt. Eine Destination, die vor allem Schweizer ansprechen will, aber kaum Bekanntheit hat und schlecht positioniert ist, hat es auch im aktuellen Umfeld schwer, Touristen anzulocken. Andermatt ist ein etwas spezieller Fall. Dieses Gebiet entwickelt sich seit Jahren massiv und tut es immer noch; entsprechend können die Gästezahlen im Vergleich zum Vorjahr gegenüber statischeren Orten stärker steigen.

Welche Unterschiede gibt es sonst noch?

Es gibt Gebiete, die traditionell auf Geschäftstourismus-Formen fokussiert sind; dieser Tourismusbereich ist gewaltig betroffen, weil Firmen aller Grössenordnungen wegen der Distanzregeln ihre Meetings, Seminare, Verkaufsanlässe, Kongresse und Events aller Art ausgesetzt haben. Und zwar im nationalen wie im internationalen Kontext. Orte mit starker Geschäftstourismus-Ausrichtung leiden entsprechend mehr als klassisch naturorientierte Destinationen.

Können Sie Beispiele nennen?

Ich denke da an Luzern, Zug oder an die Region Sempachersee mit Sursee und Nottwil.

Empfehlen Sie, dass solche Regionen jetzt aufgrund von Corona ihre Positionierung überdenken sollen?

Das wäre zum einen nicht so einfach, zum anderen auch nicht klug, denn es braucht viele Jahre, um sich in einem bestimmten Thema zu positionieren. Lenzerheide brauchte rund 20 Jahre, um als Bike-Mekka anerkannt zu werden. Wenn nun ein Ort, der auf Geschäftsanlässe spezialisiert ist, schnell umschwenken möchte, würde er riskieren, zum einen seinen Fokus zu verlieren, zum anderen, sich mit seinen Ressourcen zu verzetteln. Eine Destination kann niemals in allen Tourismusbereichen Spitze sein. Wer überall mitmischen will, riskiert, als «Birchermüesli-Destination» wahrgenommen zu werden: von allem ein bisschen, aber in nichts wirklich exzellent.

Was also ist zu tun?

Es bleibt den betroffenen Gebieten kurzfristig wohl nichts Anderes übrig, als abzuwarten, dass die Krise rasch vorbeigeht. Kurzfristig können Marketingaktionen und Angebotsinnovationen natürlich etwas helfen.

Sind Rabatte sinnvoll?

Preisnachlässe können helfen, aber je nach Kostenstruktur kann sich das nicht jedes Unternehmen leisten. Die Wirkung ist zudem auch in diesem Fall kurzfristig und ökonomisch heikel. Ausserdem locken auch Rabatte keine ausländischen Gäste an, wenn nicht wirklich gereist werden kann, sondern sorgen primär dafür, dass sich Schweizer Destinationen gegenseitig Gäste abwerben. Wenn eine deutsche Familie im Sommer am Meer baden will, nützen auch tiefere Bergbahnpreise im Hochgebirge nichts.

Es kursiert die Idee, brachliegende Hotels sollen ihre Zimmer in Wohnungen oder Büros umfunktionieren. Was halten Sie davon?

Wenig. Die Nachfrage nach Büroflächen ist wegen Homeoffice derzeit nicht besonders hoch. Und was die Wohnungen betrifft, lohnt sich das kurzfristige Umrüsten der Zimmer und der Immobilie kaum. Aus Destinations-Perspektive darf man nicht vergessen, dass die Hotellerie ein Schlüssel zu einem funktionierenden Tourismus ist. Wenn man anfängt, Hotels abzubauen, gehen ein wichtiger Teil des Angebotes, der Wertschöpfung und auch ein Multiplikator verloren. Wir müssen zu den Hotels Sorge tragen.

Braucht es noch mehr staatliche Hilfe?

Es ist sicher richtig, dass die Branche gestützt wird. Sie ist auch für die Zentralschweiz von immenser Bedeutung. Nicht nur die eigentlichen Tourismusbetriebe sind betroffen, sondern auch Transportbetriebe, Restaurants, Veranstaltungen und viele Zulieferer wie Elektriker, Metzger oder Gemüsehändler: Auch diese und viele weitere Branchen leiden darunter, dass der klassische Tourismus fast stillsteht. Aus volkswirtschaftlicher Betrachtung ist eine Stützung des Tourismus also sicher sinnvoll; wobei «Stützung» in mancher Art verstanden werden kann.

Die staatlichen Massnahmen haben aber nicht verhindert, dass Firmen wie Bucherer, SGV oder Titlisbahnen Jobs streichen werden.

Diese traurigen Entwicklungen beweisen die Bedeutung des Tourismus. Ohne den Ausbau der Kurzarbeit, als eine Form der Stützung, oder ohne die zusätzlichen Marketinggelder wäre es noch schlimmer gekommen. Stützungsmassnahmen können leider auch keine Wunder vollbringen; die Dimension der Coronakrise ist gewaltig! Zudem ist das alles nicht strategisch geplant worden, sondern lediglich Reaktion.

Sie waren in den Neunzigerjahren bei Kuoni tätig. Wie ist die Lage bei den Reisebüros der Zentralschweiz?

Es zeigt sich ein ganz düsteres Bild. Viele Reisebüros warten auf Geld von Fluggesellschaften und anderen Leistungserbringern, müssen aber gleichzeitig ihren Kunden Geld zurückzahlen. Zudem ist die Nachfrage für neue Reise-Buchungen praktisch gleich null. Für viele Reisebüros und Reiseveranstalter ist das eine gewaltige Zerreissprobe. Sie sind von der Krise noch härter betroffen als touristische Berggebiete oder ländliche Hotels.

Wann wird man in der Zentralschweiz wieder über Overtourism klagen?

Es werden Jahre vergehen. Aktuell herrscht Undertourism. Wobei es aber durchaus Leute gibt, die finden, es sei wunderbar, wieder mehr Platz zu haben. Auf Dauer können wir uns Undertourism aber nicht leisten, weil es kaum Alternativen zum Tourismus gibt, vor allem im ländlichen Raum. Und diese Alternativen würden schon gar nicht von heute auf morgen dieselbe volkswirtschaftliche Bedeutung haben.

