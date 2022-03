Otto übernimmt Mehrheit an Medgate und BetterDoc

E-Health Deutscher Versandhändler übernimmt die Basler Medgate-Gruppe Swisscom und Aevis sind ausgeschieden, dafür soll nun der deutsche Otto-Versand die Expansion finanzieren. Christian Mensch 11.03.2022, 17.57 Uhr

Wachstumsmarkt Telemedizin: Die Basler Medgate-Gruppe will ihr Geschäft international ausweiten. Kenneth Nars

Mit der Swisscom und den Aevis-Privatspitälern hatte die Basler Telemedizin-Firma Medgate bisher renommierte Schweizer Partner an ihrer Seite. Erstere stand für ihre Technologieexpertise und war mit 40 Prozent an der Schweizer Gesellschaft beteiligt. Letztere schien als Gesundheitspartner prädestiniert und war mit 40 Prozent an der Holding beteiligt. Beide haben nun verkauft: Medgate hat sich einen neuen Partner gesucht, der ihre internationale Ambitionen unterstützt.

Neuer Mehrheitsaktionär ist die deutsche Versandhandelsgruppe Otto (Otto, Quelle, Manufactum, Bonprix). Der Riese, der einen Jahresumsatz von 15 Milliarden Euro auf die Waage bringt, hat zwar keine Erfahrungen im E-Health-Bereich, dafür solche beim digitalen Geschäft.

Schulterschluss von Medgate und BetterDoc

Den Partnerwechsel verbindet Medgate mit einem Schulterschluss: So kommt die Kölner E-Health-Plattform BetterDoc ebenfalls unter das Dach der Medgate Holding. Während Medgate telemedizinische Beratung und Behandlung anbietet, hilft BetterDoc bei der Suche nach ärztlichen Spezialisten.

Medgate ist ein akzeptierter Partner für Krankenkassen. Die Dienste von BetterDoc stossen jedoch vor allem bei Hausärzten auf Kritik. In den Diensten von Krankenkassen sollen sie nämlich nicht nur taugliche Fachärzte vermitteln, sondern mit verordneten Zweitmeinungen vor allem die Zahl der nicht zwingend notwendigen Eingriffe minimieren.

Die beiden E-Health-Anbieter kooperieren seit einigen Jahren und sind sich weiter nähergekommen, als die Kölner ­Familienfirma in Basel eine Niederlassung gründete. In der Schweiz bietet mittlerweile die Assura ein Paket mit den kombinierten Dienstleistungen von Medgate/BetterDoc an, in Deutschland hat die Arag Krankenversicherung Gleiches im Angebot. Mit Otto im Rücken soll die Expansion einen Schub erhalten.