Erstes Schweizer Pilotprojekt testet bidirektionales Laden

E-Mobilität «Das Potenzial ist riesig»: Das Auto wird zur mobilen Powerbank – erstes Schweizer Pilotprojekt testet das bidirektionale Laden Elektrofahrzeuge sollen nicht nur Strom fressen, sondern bei Bedarf auch zurück ins Netz speisen – und so Blackouts verhindern und die Preise dämpfen. Technisch wäre das bereits heute möglich. Doch es gibt andere Hürden. Gregory Remez Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Die Zahl der verkauften Elektrofahrzeuge in der Schweiz nimmt weiter zu. Laut dem Touring Club Schweiz (TCS) sogar schneller als prognostiziert. Gemessen an den aktuellen Neuzulassungen dürfte die 50-Prozent-Marke für vollelektrische Fahrzeuge, die von den meisten Fachleuten erst für das Jahr 2030 erwartet wurde, «deutlich schneller erreicht werden», wie der Verein jüngst mitteilte. Ende des letzten Jahres entfiel bereits fast jede fünfte Neuzulassung auf ein reines E-Auto – damit sei der «Tipping-Point» erreicht und die Elektromobilität im Mainstream angekommen.

Teil des Pilotprojekts zum bidirektionalen Laden: Elektroauto vom Typ «Honda e». Bild: Mobility

Angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Akzeptanz stellt sich allerdings mehr denn je die Frage: Wo sollen all diese Elektrofahrzeuge geladen werden? Und mit welchem Strom? Bekanntlich hinkt die Ladeinfrastruktur in der Schweiz im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie Norwegen, Dänemark oder den Niederlanden noch immer hinterher. Befürchtet werden ausserdem Netzüberlastungen und Blackouts, wenn etwa zu Spitzenlastzeiten alle noch schnell ihr Auto aufladen wollen.

Autos schlagen Schweizer Atomkraftwerke

Ein neu formiertes Konsortium, das sich aus insgesamt sieben Unternehmen zusammensetzt und vom Bundesamt für Energie (BfE) finanziell unterstützt wird, will nun zumindest das Problem der Netzstabilität angehen. Die Lösung des Pilotprojekts namens «V2X Suisse» lautet: bidirektionales Laden. Die Idee dahinter ist, dass Elektroautos nicht nur Strom fressen, sondern auch wieder ins Netz zurückspeisen können, wenn sie nicht gefahren werden – was bei PkW ohnehin rund 95 Prozent der Zeit ausmacht.

Die Fahrzeuge fungieren dabei wie mobile Powerbanks, die sich zu einer Art virtuellem Kraftwerk vernetzen lassen. Sie könnten etwa abends, wenn eine Spitzenlast an Strom verlangt wird, etwas ins Netz zurückgeben (im Fachjargon: «Vehicle-to-Grid», kurz V2G) und sich dann über Nacht wieder vollladen. Dabei wird aus den Autobatterien stets nur so viel Energie gezapft, wie von den Autobesitzerinnen und -besitzern zuvor festgelegt – damit diese nie einen leeren Akku vorfinden.

So könnte nicht nur das Stromnetz entlastet, sondern auch die seit Ausbruch der Pandemie steigenden Energiepreise gedämpft werden. Denn die vielen kleinen Energiemengen, die aus den herumstehenden Fahrzeugen gewonnen würden, würden sich, im Grossen gedacht, zu einem gigantischen Stromspeicher fügen.

Zumindest in der Theorie: Ein Auto, das elf Kilowatt Leistung bereitstellt, würde in einer Stunde mehr Strom liefern, als ein Schweizer Haushalt an einem Tag durchschnittlich verbraucht. Sind, wie vom Verband Swiss eMobility für das Jahr 2035 prognostiziert, bis zu 2,9 Millionen Elektrofahrzeuge im Einsatz, entspräche das einer Kapazität von knapp 32 Gigawatt – etwa das Zehnfache der Gesamtleistung der Schweizer Atomkraftwerke.

Pilotprojekt an 40 Mobility-Standorten in der Schweiz

Stellt der Vormarsch des Elektroautos also nicht das grosse Problem, sondern die Lösung für die künftige Energieversorgung dar? Genau das wollen die Initianten des Projekts «V2X Suisse» herausfinden.

«Das Potenzial ist riesig, liegt aber noch grösstenteils brach»,

sagt Markus Kramis, CEO des Krienser Spezialisten für Ladelösungen Evtec, der zu den sieben Unternehmen des Konsortiums gehört. Ebenfalls mit an Bord sind unter anderem der japanische Automobilhersteller Honda, der Rotkreuzer Carsharing-Anbieter Mobility sowie der im Dezember 2020 gegründete Softwareentwickler Sun2wheel mit Sitz im luzernischen Obernau.

Bis September 2022 laufen die gemeinsamen Vorbereitungen, ab dann werden während eines Jahres 50 batterieelektrische Kleinwagen des Typs «Honda e» an rund 40 Mobility-Standorten in der ganzen Schweiz eingesetzt. Es handelt sich um den ersten grossflächigen Praxistest von bidirektional ladenden Serien-Elektroautos in der Schweiz. Dabei kann jedes der 50 Honda-Fahrzeuge bis zu 20 Kilowatt Strom ins Netz zurückgeben.

«Die Elektromobilität der Zukunft ist geteilt, bidirektional und netzdienlich», ist Marco Piffaretti, Projektleiter von «V2X Suisse» und Elektromobilitätsexperte bei Mobility, überzeugt. Die Ziele des Projekts sind denn auch hochgesteckt: Einerseits soll ausgelotet werden, wie die Technologie das Stromnetz stabilisieren kann und wie beispielsweise Standorte mit Fotovoltaikanlagen ihren Eigenverbrauch optimieren können; andererseits will man das betriebswirtschaftliche Potenzial von bidirektionalen Fahrzeugen in der Schweiz untersuchen und den Wettbewerb zwischen potenziellen Abnehmern, etwa der Netzbetreiberin Swissgrid, testen.

Viele rechtliche Fragen noch ungeklärt

Erst Anfang Januar hatte die Internationale Organisation für Normung nach jahrelanger Vorarbeit begonnen, über eine neue Norm namens ISO 15118-20 abzustimmen, die das bidirektionale Laden standardisieren soll. Unter anderem müssten flächendeckend entsprechende Ladestationen installiert werden, damit der Strom stets auch andersherum fliessen kann. Vor allem aber benötigen die Ortsnetzstationen Signale, wann wie viel Strom in welche Richtung fliessen soll, dafür gibt es noch keinen einheitlichen Kommunikationsstandard.

Aus technologischer Sicht sei das alles kein Problem, sagt Kramis von der Krienser Evtec. «Die Ladetechnologie ist da, die Batterien halten auch länger als ursprünglich gedacht, und bei den Fahrzeugen ist es lediglich eine Frage der Software.» Er sieht die grossen Herausforderungen eher auf regulatorischer Seite. Etwa bei der Netznutzungsgebühr in der Schweiz, die derzeit noch keinen Unterschied zwischen Energiebezug und Energieeinspeisung macht:

«Damit sich das bidirektionale Laden durchsetzen kann, bräuchte es hier eine Gesetzesanpassung.»

Eine andere entscheidende Frage: Welche Anreize haben Autobesitzerinnen und -besitzer, die Aufrüstung für das bidirektionale Laden vorzunehmen? Und warum sollten sie freiwillig fremden Instanzen Zugriff auf ihre Autobatterien gewähren? Kramis: «Ein dynamischer Stromtarif, der alle 15 Minuten ändert, bietet Anreize zum gezielten Einsatz von variablen Energien. Wir werden dies im Rahmen des Projekts untersuchen.»

