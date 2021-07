E-Mobilität Elektroautos rollen an – gibt’s genügend Saft? Zwei Zentralschweizer Firmen gestalten die Mobilitätswende aktiv mit. Beim Ausbau der E-Infrastruktur orten sie aber unterschiedliche Probleme. Gregory Remez 10.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine mobile E-Ladestation der Krienser Firma Evtec. Bild: Jakob Ineichen (24. Juli 2019)

Langsam, aber sicher gewinnt die E-Mobilität auch hierzulande an Fahrt. Der Anteil an Elektroautos auf Schweizer Strassen steigt derzeit rasant an. Laut dem Elektromobilitätsverband Swiss E-Mobility haben sich die Verkäufe von sogenannten Steckerfahrzeugen, also E-Autos und Plug-in-Hybriden, im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Bis Ende des Jahres rechnet er bereits mit einem Marktanteil von 20 Prozent.

Dumm nur: Es gibt momentan gar nicht genügend Ladestationen für all die anrollenden E-Autos und Hybride. Gerade in grösseren Städten kommt der Ausbau der E-Infrastruktur nur schleppend voran. In Luzern beispielsweise kommen gerade mal 45 Ladepunkte auf 1000 Elektroautos, wie eine Datenauswertung der «Sonntags-Zeitung» gezeigt hat. Hinter Zürich ist das der zweittiefste Wert aller Städte mit über 20'000 Einwohnern.

Wenn bei den Lademöglichkeiten nicht bald mehr passiert, drohe das zu einem «Nadelöhr für die Elektromobilität zu werden», warnte jüngst Krispin Romang, Geschäftsführer von Swiss E-Mobility. So ergab eine repräsentative Umfrage von Touring Club Schweiz, dass mehr als 40 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer mit dem Kauf eines Elektroautos zuwarten, weil es zu wenig Ladestationen gibt.

Das bringt die Autobranche in die Bredouille, weshalb sie unlängst einen dringenden Appell an die Politik gerichtet hat: Bund, Kantone und Gemeinden sollten «ihre Hausaufgaben anpacken und dafür sorgen, dass der Aufbau der Ladeinfrastruktur vorwärtskommt», sagte Andreas Burgener, Direktor von Auto Schweiz, dem Verband der Autoimporteure:

«Wir können unseren Kunden nicht Autos verkaufen, die sie nicht laden können.»

Mangel an öffentlichen Schnellladestationen

Doch nicht nur in der Autobranche, sondern auch in den Unternehmen, die den Ausbau der Ladeinfrastruktur eigentlich vorantreiben sollten, hat man das drohende «Nadelöhr» erkannt. Zu einem der wichtigsten Hersteller von Ladestationen in der Region gehört Evtec in Kriens. Geschäftsführer Markus Kramis ortet das Problem derzeit vor allem im Bereich der öffentlichen Schnellladestationen.

«Für die meisten Autofahrer ist nicht die Gesamtzahl der Ladepunkte in einer Stadt entscheidend, sondern die Anzahl der Orte, an denen sie ihr Auto schnell aufladen können», gibt er zu bedenken. Über zwei Drittel der Automobilistinnen und Automobilisten in der Schweiz hätten keine eigene Garage oder Abstellmöglichkeit, weshalb das langsame Laden für sie von zweitrangiger Bedeutung sei.

Markus Kramis, Geschäftsführer von Evtec. Bild: Jakob Ineichen

Beachtet man lediglich die Schnellladestationen, gestaltet sich die Situation zum Teil noch prekärer als eingangs erwähnt. Gemäss Daten des Bundesamts für Energie (BFE) gibt es im Kanton Luzern momentan 24 Standorte mit Schnellladestationen, wobei Evtec für mehr als einen Drittel der Anlagen verantwortlich ist. «Sieht man sich die rasante Zunahme von Elektroautos auf den Strassen an, ist klar: Es braucht in Zukunft viel mehr öffentliche Schnellladestationen», sagt Kramis. In den letzten Jahren sei in dieser Hinsicht viel zu wenig gegangen.

Dass Evtec am Ausbau der E-Infrastruktur in der Schweiz derart stark beteiligt ist, kommt nicht von ungefähr. Zu den Kunden der Krienser zählen neben den Grossen aus der Automobilbranche wie Volks­wagen oder Honda auch hiesige Städte und Kommunen. So arbeitet die Firma unter anderem mit den Verkehrsbetrieben St.Gallen und den Zugerland Verkehrsbetrieben zusammen. Auch mit den Verkehrsbetrieben Luzern ist seit längerem eine Kooperation geplant, diese habe sich allerdings «wegen des anhaltenden Subventionsstreits verzögert», wie ein Insider weiss.

Zudem wurde Evtec in diesem Frühjahr vom Rotkreuzer Car-Sharing-Anbieter Mobility engagiert, um beim Ausbau von dessen Ladenetz mitzuhelfen. Mobility hegt diesbezüglich ehrgeizige Pläne: Bis 2023 sollen schweizweit 300 Ladestationen bereitstehen; ein grosser Teil davon wird von Evtec hergestellt.

Intelligente Stromnetze als Lösung?

Eine nicht minder wichtige Rolle bei der Mobilitätswende spielt noch eine andere Firma aus der Zentralschweiz: Juice Technology, wobei das in Cham domizilierte Unternehmen einen anderen Ansatz als Evtec fährt. Während die Krienser vor allem auf stationäre Zapfsäulen für E-Autos setzen, hat sich Juice Technology auf mobile Ladegeräte spezialisiert, die man einfach in den Kofferraum packen und an nahezu jede Stromquelle anschliessen kann. In diesem Bereich gehöre man gar zur Weltspitze, sagt Firmenchef Christoph Erni. Die mobilen Ladegeräte fänden inzwischen in ganz Europa sowie in China und den USA Absatz.

Christoph Erni, CEO von Juice Technology, mit einem mobilen Ladegerät aus eigenem Hause. Bild: PD

Je nach Ladelösung arbeitet Juice Technology ebenfalls mit verschiedenen Partnern zusammen. Zu den wichtigsten gehören deutsche Automobilhersteller wie Opel, Mercedes oder BMW, Energieversorger und grosse Versandhändler wie Amazon. Mobility hat ebenfalls bereits angeklopft. Was den Ausbau der Ladeinfrastruktur angeht, zeigt sich Erni weniger alarmiert als andere und verweist auf das Schweizer Prinzip: «Lieber nicht Erste sein, es dafür aber von Anfang an richtig machen.» So allmählich komme Dynamik in die Sache, denn endlich hätten auch Private erkannt, dass sich Investitionen in die E-Infrastruktur lohnen. Er glaubt:

«In den nächsten zwei Jahren werden die Ladestationen wie Pilze aus dem Boden schiessen.»

Ohnehin sieht Erni die grösste Herausforderung nicht bei fehlenden Ladestationen, sondern bei den begrenzten Netzkapazitäten. «Was passiert etwa, wenn am Abend plötzlich alle ihr Auto ans Stromnetz hängen?», fragt er. Dafür werde man Lösungen finden müssen, zum Beispiel: intelligente Stromnetze.

Der in Cham domizilierte Ladegeräte-Hersteller Juice Technology hat kürzlich einen neuen Standort nahe Zürich eröffnet. Bild: PD