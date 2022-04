Mall of Switzerland: Neue Betreibergesellschaft übernimmt

Ebikon Bei der Mall übernimmt eine neue Betreibergesellschaft Ab Juni ist die in mehreren Ländern tätige niederländische Multi Corporation für den Betrieb des zweitgrössten Schweizer Einkaufszentrums zuständig. Die Gründe für den Wechsel bleiben vorläufig unbekannt. Christopher Gilb 29.04.2022, 16.30 Uhr

Die Mall of Switzerland. Bild: Boris Bürgisser, 22. Juni 2021

Per 1. Juni übernimmt die niederländische Multi Corporation, die Immobilien- und Vermögensverwaltung der Mall of Switzerland. Sie löst die bisherige Betreiberin, die La Société Générale Immobilière Suisse mit Sitz in Genf, ab, wie das Shoppingcenter in Ebikon am Freitag bekannt gab.

Die neue Betreibergesellschaft hat ihren Sitz in Amsterdam und betreibt 80 Standorte in zwölf Ländern mit rund 6000 Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit! Multi ist eine ausgewiesene Spezialistin für den Betrieb aussergewöhnlicher Einkaufszentren in ganz Europa und der Türkei», wird Centerleiterin Jessica Janssen in der Mitteilung zitiert. Janssen hatte im Dezember 2020 übernommen und ist bereits die dritte Leiterin des im November 2017 eröffneten zweitgrössten Schweizer Einkaufszentrums. Sie soll diese Position auch unter der neuen Betreibergesellschaft beibehalten. Und wird künftig, wie es heisst, «von Spezialisten der Multi Corporation begleitet».

Neue Betreiber wollen Mall auf nächste Stufe heben

Wir werden unsere Erfahrung, unser Einzelhandels-Know-how und unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen nutzen, um das Einkaufszentrum weiterzuentwickeln und auf die nächste Stufe zu heben, kündigt diese in der Mitteilung an.

Keine Angaben finden sich zum Grund für den Wechsel der Betreibergesellschaft. Auf Nachfrage erhält diese Zeitung innert Frist keine Antwort darauf. Kein Einfluss hat der Wechsel der Betreibergesellschaft gemäss der Mall auf die Eigentümerschaft des Einkaufszentrums. Das Shoppingcenter befindet sich in Besitz der Abu Dhabi Investment Authority.