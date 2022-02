Ebikon Der Fensterhersteller 1a Hunkeler ist eines der ältesten Familienunternehmen: «Eine grosse Portion Glück gehört auch dazu» Kürzlich hat beim Ebikoner Fensterhersteller 1a Hunkeler die nächste Generation die Leitung übernommen; es ist bereits die neunte. Mit der Planung seiner Nachfolge begann Ex-Chef Rolf Hunkeler schon am Tag seiner eigenen Übernahme. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Neunte und achte Generation vereint: Manuel Hunkeler (links) hat das Unternehmen von seinem Vater Rolf übernommen. Bild: Dominik Wunderli (Ebikon, 16. Februar 2022)

«Wir gehören zwar nicht zu den Grössten in der Branche, das heisst aber nicht, dass wir nicht weniger innovativ sind.» Manuel Hunkeler zeigt auf das moderne Spritzwerk in der Produktionshalle von 1a Hunkeler beim Firmensitz am Bahnhof Ebikon. Vor zwei Jahren wurde dieses eingebaut, seitdem fahren die zuvor zusammengeschraubten Fensterrahmen ganz automatisch durch die einzelnen Stationen, werden etwa grundiert und lackiert, nur geschliffen werden müssen sie noch von Hand. Ist der zuständige Mitarbeitende damit fertig, scannt er einen Barcode ein und weiter geht es automatisch. Hunkeler zeigt aber auch auf die Dachkonstruktion der Fabrik darüber. Bauen lassen hatte sie schon seine Urgrossmutter Maria Hunkeler-Trucco, die den Fenster- und Holzbauer von 1930er- bis in die 1960er-Jahre führte. «30 Jahre lang und dies in einer Zeit, als es noch kein Frauenstimmrecht gab. Nicht schlecht, oder?», sagt der 33-Jährige.

Manuel Hunkeler leitet den mittelständischen Familienbetrieb mit 60 Angestellten seit März 2021 – seit kurzem ist er auch Mehrheitsaktionär – und dies in neunter Generation. Auf der Website des Unternehmens ist eine ganze Rubrik der langen Firmengeschichte gewidmet. Als Ausgangspunkt haben Historiker das Jahr 1774 eruiert. Erstmals erwähnt wird ihr Vorfahre, der Zimmermann Johann Jost Hunkeler, geboren in Ettiswil, in einem Eintrag im Ratsprotokoll des alten eidgenössischen Ortes Luzern. Es folgten Josef Hunkeler, Johann Baptist Hunkeler und 1934 Maria Hunkeler. Der Betrieb wuchs, wurde verlegt und in den 1950er-Jahren startete Marias Sohn Jules zusätzlich zum traditionellen Holzbau mit der industriellen Fertigung von Fenstern.

Zwei Todesfälle kurz nacheinander

Kundennähe und Innovation, das seien wohl die Eigenschaften gewesen, dass das Unternehmen auf so einer langen Geschichte fussen könne, sagt Manuels Vater Rolf Hunkeler, der das Unternehmen gemeinsam mit seiner Frau Irene geführt hat. «Aber auch eine grosse Portion Glück», ergänzt er. Der 66-Jährige ehemalige Präsident des Wirtschaftsverbandes Stadt Luzern bringt das Beispiel von Maria Hunkeler-Trucco. «Mein Grossvater und mein Grossonkel starben damals kurz aufeinander, es war auch Glück, dass meine Grossmutter schon im Unternehmen arbeitete und viel Kraft und Wille hatte, dieses alleine weiterzuführen.»

Maria Hunkeler-Trucco in den Fünfzigerjahren neben ihrem Sohn und späteren Unternehmenschef Jules Hunkeler. Bild: PD

Und Glück sei es schlussendlich auch, fährt der ehemalige Patron fort, jeweils Nachkommen zu haben, die einerseits Interesse hätten, die Firma zu übernehmen «und die anderseits auch fähig dazu sind». Und das ist nicht selbstverständlich. Gemäss Erhebungen kommt es heute in der Schweiz noch in gut 40 Prozent der Fälle zu einer familieninternen Lösung. Bei 19 Prozent kommt es zu einer unternehmensinternen Lösung. Bei wiederum 40 Prozent zu einer unternehmensexternen.

Die Mutter gab eher Gegendruck

Für ihn, so Rolf Hunkeler, habe der Tag seiner Nachfolgeplanung schon mit dem Tag seiner Übernahme begonnen. «Ich sah mich immer als Verwalter des von meinen Vorfahren erschaffenen Unternehmens, das ich zur gegebenen Zeit an die nächste Generation weitergebe.» Sein eigener Vater habe nicht so schnell loslassen können. «Ich wollte das anders machen.» Als Erstes wurde das Unternehmen neu strukturiert und in drei Firmen unterteilt, eines für die Fenstersparte, eines für den Holzbau und eines für die Verwaltung und das Administrative. So sei mehr Flexibilität für zukünftige interne oder externe Übernahmelösungen vorhanden gewesen und das Risiko minimiert worden, sagt Rolf Hunkeler.

Dass Manuel Hunkeler dann einmal die Hauptverantwortung für die Unternehmen übernimmt, war nicht selbstverständlich. Angefangen hat er seine berufliche Ausbildung zwar als Zimmermann,«weil mich die Materie Holz interessierte und nicht wegen zukünftiger Ambitionen.» Später schloss er ein Studium als Holzbauingenieur ab und erwarb einen MBA. Das Interesse, das Unternehmen einmal zu leiten, sei aber erst mit der Zeit gekommen. «Gedrängt wurde ich jedoch nicht, vielmehr hat meine Mutter eher Gegendruck gegeben, da sie weiss, wie anstrengend so etwas sein kann», erinnert sich der 33-Jährige.

Holzlager vor der neuen Hunkeler-Fabrikhalle in Ebikon um 1945. Bild: PD

Manuel Hunkeler ist auch nicht der Einzige der neunten Generation, der nun Unternehmensanteile besitzt. Je 24 Prozent erhielten seine Schwester Laura Hunkeler und Simon Achermann, Ehemann der ältesten Tochter. Beide sind ebenfalls in der Firma tätig. Mit 52 Prozent die Mehrheit hat aber Manuel Hunkeler. «Mir war es wichtig, dass die Führung so aufgestellt ist, dass sie entscheidungsfähig bleibt. Das ist einfacher, wenn einer oder eine die Hauptverantwortung trägt», erklärt Rolf Hunkeler. Damit seien auch alle einverstanden.

Qualität statt Quantität

Obwohl einige Schweizer Fensterbauer wegen Kostendruck in den letzten Jahren schliessen mussten, gehe es dem Unternehmen sehr gut. Unter anderem auch wegen der vielen Sanierungen etwa zur besseren Wärmedämmung, die im Fensterbau gut 50 Prozent, im Holzbau fast 100 Prozent der Aufträge ausmachen würden, so Manuel Hunkeler. Helfen würde auch, dass man schon seit 15 Jahren fast ausschliesslich auf ein eigenes patentiertes Fenster setze, welches dank spezieller Klebetechnologie und filigranen Profilen einen hohen Lichteinfall ermögliche. Das sei vielleicht auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, hakt Rolf Hunkeler ein. «Wir hatten nie ambitionierte Wachstumsziele. Hohe Qualität zu erbringen, war immer wichtiger als Grösse.»

Der ehemalige Chef will es nun etwas ruhiger angehen lassen. Eine Aufgabe hat er sich aber noch gestellt: «Ich möchte mal recherchieren, ob es in der Schweiz noch ältere Familienunternehmen gibt, die immer durch die Familie geführt wurden.» Allzu viele seien es vermutlich nicht, bemerkt er stolz.

