Ebikon Dritter Betreiber in fünf Jahren: Das sind die Probleme der Mall of Switzerland Beim grössten Shoppingcenter der Zentralschweiz kommt es erneut zu einem Wechsel der Betreibergesellschaft. Die neue Verwaltung aus den Niederlanden kennt den Schweizer Markt noch nicht. Die vor knapp fünf Jahren eröffnete Mall of Switzerland muss schwankende Frequenzen und Leerstände in den Griff bekommen, sagen Experten. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Erneut wechselt die Betreibergesellschaft der Mall of Switzerland: Per 1. Juni 2022 übernimmt die niederländische Multi Corporation die Verwaltung von der bisherigen Genfer Betreibergesellschaft La Société Générale Immobilière (LSGI). Multi ist damit bereits die dritte Betreibergesellschaft in der jungen Geschichte der Mall. Doch was bedeutet das überhaupt, und welche Herausforderungen hat das grösste Shoppingcenter der Zentralschweiz zu meistern? Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten:

Die im November 2017 eröffnete Mall of Switzerland in Ebikon gehört dem Staatsfonds von Abu Dhabi, welcher die operative Leitung von Anfang an ausgelagert hat. «Es ist in der Schweiz üblich, dass externe Dienstleister verschiedene operative Aufgaben übernehmen. Der Leistungskatalog wird jeweils in einem Vertrag definiert», sagt ein Branchenkenner. In wenigen Ausnahmen übernehmen die Inhaber selbst die operative Leitung. Je nach Phase braucht es unterschiedliche Betreiber: Ein junges Center hat andere Bedürfnisse als eines, das schon seit 30 Jahren etabliert ist. Zu Beginn hatte die Betreibergesellschaft CBRE die Verantwortung, dann ab 2019 die LSGI. So viele Wechsel in einer so kurzen Zeitspanne sind laut Kennern ein Indiz dafür, dass Ziele verfehlt wurden.

Die 1982 gegründete Gesellschaft mit Sitz in Amsterdam betreibt 80 Standorte in zwölf Ländern mit rund 6000 Geschäften, Restaurants und Freizeiteinrichtungen. Den Schweizer Markt kennt das Unternehmen noch nicht. Ein Multi-Vertreter lässt sich in der Mall-Mitteilung so zitieren: «Wir werden unsere Erfahrung, unser Einzelhandels-Know-how und unsere langjährigen Geschäftsbeziehungen nutzen, um das Einkaufszentrum weiterzuentwickeln und auf die nächste Stufe zu heben. Weiterhin sind die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher sowie der Stakeholder für uns von zentraler Bedeutung.» Man werde gemeinsam den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortsetzen.

Die Mall schreibt in einer Mitteilung, dass das zweitgrösste Einkaufs- und Freizeitzentrum der Schweiz «von der grossen Erfahrung und vom Netzwerk von Multi profitieren und ihr erfolgreiches Konzept weiter ausbauen» werde. Eine Begründung für den Wechsel sucht man in der Mitteilung vergebens. Entsprechende Anfragen dieser Zeitung bleiben seit mehreren Tagen unbeantwortet.

Blick auf die Mall of Switzerland in Ebikon. Bild: Eveline Beerkircher (2. Mai 2022)

Kritiker monieren, die aktuelle Führung habe kaum Erfahrung mit dem Betrieb eines Shoppingcenters dieser Grösse. Darum gehen gewisse Beobachter davon aus, dass Multi einen neuen Centermanager oder eine Centermanagerin braucht, der oder die bereits langjährige Erfahrung hat. Die Mall selbst sieht das anders. Sie schreibt in der Mitteilung, die operative Leitung bleibe weiterhin bei der Centerleiterin Jessica Janssen und ihrem Team. Dieses Team soll aber «künftig von Spezialisten der Multi Corporation begleitet werden», heisst es. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit!», lässt sich Jessica Janssen zitieren.

Entscheidend sind die Kundenfrequenz, die Mieteinnahmen und damit einhergehend der Umsatz. Letzten Sommer sprach die Mall von einem Umsatz, der sich «sehr positiv» entwickelt habe. Die Vermietungsquote sei mit rund 84 Prozent «sehr stabil». Laut Schätzungen im jüngsten «Swiss Council Marktreport 2021» rangierte die Mall mit einem Umsatz von 218 Millionen Franken im Jahr 2020 auf Platz sechs der umsatzstärksten Einkaufszentren der Schweiz. Damit läge sie zwar vor dem Emmen-Center, aber deutlich hinter ähnlich grossen Centern wie dem Shoppi Tivoli oder auch kleineren wie dem Glattzentrum. Im Gegensatz zu diesen Centern gibt es in der Mall häufige Wechsel bei den Mietern, welche ihre Umsatzziele nicht erreichen.

Gesicherte Zahlen gibt es nicht. Sicher ist aber, dass die Mall unter schwankenden Frequenzen leidet. In der Mall fehlt das Grundrauschen, weil sie nicht nicht dort steht, wo ohnehin viele Passanten sind – also etwa in der Stadt. Plakativ gesagt: An einem verregneten Samstag ist die Mall voll, am nächsten Montag aber fast leer. Für die Mieter ist es damit extrem schwierig, Einsatzpläne zu erstellen. Das Personal ist oft entweder unter- oder überfordert. Die Migros hatte die kürzlich erfolgte Schliessung ihres Restaurants in der Mall mit ebendiesen «hohen Schwankungen» erklärt.

Diverse Experten beantworten diese Frage mit Ja. Ein Kenner sagt, dass ein neues Shoppingcenter auf der «grünen Wiese» mindestens fünf Jahre braucht, bis es etabliert ist. Gab es am Standort schon vorher hohe Frequenzen, wäre dies nach europäischem Massstab in drei Jahren machbar. Die Mall wurde an einer Stelle gebaut, wo es zuvor kaum Frequenzen gab.

Häufige Mieterwechsel in den ersten Jahren sind bis zu einem gewissen Grad normal. «Das ist sogar positiv, weil es darauf hindeutet, dass das Angebot an die Bedürfnisse der Kundschaft angepasst wird», sagt ein Branchenkenner. Kritisch wird es aber, wenn Flächen längere Zeit leer bleiben. Die Tatsache, dass die Mall nach fünf Jahren selbst im Erdgeschoss leere Flächen hat, ist laut Experten ein klares negatives Indiz. Der Fokus dürfte sich nun noch mehr in Richtung Freizeit und Erlebnis verschieben, denn Multi hat in diesem Bereich Erfahrung. «Dank des grossen Netzwerks von Multi werden wir die Mall of Switzerland mit attraktiven und internationalen Geschäften erweitern sowie unser Freizeitangebot ausbauen können», lässt sich Centermanagerin Jessica Janssen zitieren. An Ideen für ein breiteres Freizeitangebot mangelte es in Ebikon in der Vergangenheit nie, es gestaltete sich aber als schwierig, Investoren dafür zu finden.

