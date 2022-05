Neue Betreibergesellschaft äussert sich zu Mall of Switzerland

Ebikon Neue Betreibergesellschaft: «Wir wollen die Mall weiterentwickeln» Ein Vertreter der Multi Corporation äussert sich vage zu den künftigen Plänen für die Mall of Switzerland. Man wolle das Einkaufszentrum optimal positionieren, um nach der Pandemie durchzustarten. Maurizio Minetti Jetzt kommentieren 03.05.2022, 15.20 Uhr

Blick in die Mall of Switzerland in Ebikon. Bild: Eveline Beerkircher (2. Mai 2022)

Die Mall of Switzerland in Ebikon wechselt per 1. Juni 2022 zum zweiten Mal innerhalb weniger Jahre die Betreibergesellschaft aus. Auf die Genfer La Société Générale Immobilière (LSGI) folgt die Multi Corporation aus Amsterdam. Dies haben die Verantwortlichen am Freitag bekanntgegeben, ohne aber eine konkrete Begründung für diesen Wechsel zu liefern. Nun äussert sich Luís Pereira, Leiter Business Development bei Multi, zu den Gründen – er bleibt dabei allerdings vage.

«Es ist üblich, dass sich Einkaufszentren im Laufe der Zeit schrittweise entwickeln, angefangen bei der Entwicklungsgesellschaft über die Erstvermietungsorganisation bis hin zum Center-Management-Betreiber. Alle Akteure schaffen jeweils basierend auf ihren spezifischen Fähigkeiten einen Mehrwert», heisst es in der schriftlichen Stellungnahme. Multi möchte demnach nun sicherstellen, dass «diese starken früheren Errungenschaften» vollständig und nachhaltig genutzt werden, und sicherstellen, dass die Mall «optimal positioniert ist, wenn wir aus einer Zeit nach der Pandemie hervorgehen.» Multi habe das weitere Potenzial dieses aussergewöhnlichen Einkaufs- und Freizeitzentrums erkannt und identifiziert.

Es sei geplant, die Mall weiterzuentwickeln. Schon heute sei das zweitgrösste Einkaufs- und Erlebniszentrum der Schweiz in seinem Angebot «einzigartig und unverwechselbar», schreibt Pereira. Diese Eigenschaften sollen künftig mit dem bestehenden Center-Management-Team weiter gestärkt und ausgebaut werden. Multi bringe seine internationale Erfahrung und Fähigkeit und sein Engagement ein, um mit allen Interessengruppen auf lokaler Ebene zusammenzuarbeiten, um den sozialen und wirtschaftlichen Wert der Mall of Switzerland zu erhalten und zu steigern, heisst es in der Stellungnahme.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen