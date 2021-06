Ebikon Schindler will auf erneuerbare Energien umstellen – und geht Abfallproblematik an Der Lift- und Rolltreppenhersteller verschärft die eigenen Nachhaltigkeitsziele. 17.06.2021, 10.02 Uhr

Blick auf das Areal von Schindler in Ebikon.

Bild: Manuela Jans-Koch (13. Februar 2020)

Ab dem Jahr 2025 will der Ebikoner Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler komplett auf Strom aus erneuerbaren Energien umstellen. Zudem will der Konzern bereits ab 2023 an allen Standorten weltweit keine Abfälle mehr auf Deponien entsorgen. Diese Ankündigungen erfolgten im Zuge der Publikation des Corporate-Responsibility-Berichts für das Jahr 2020.