Wo die bislang grösste Immobilien-Blase übertroffen wird

Eigenheime Kommt das gut? In diesen Regionen werden die Ausmasse der fatalen 1980er-Immobilienblase weit übertroffen Im Jahr 1989 platzte in der Schweiz die bis damals grösste Immobilienblase. Was danach geschah, war genauso einmalig. Niklaus Vontobel 30.11.2021

In diesem Gebiet in Tägerig wäre die Überbauung Floss-Stockacher geplant gewesen, fotografiert am 2. Juni 2021. Die Überbauung wird nicht realisiert, da sich Anwohner erfolgreich dagegen gewehrt haben. Severin Bigler / ©

Der Boom am Immobilienmarkt erreicht historische Dimensionen. Schweizweit hat er schon die gleichen oder grössere Ausmasse wie die verhängnisvolle Blase der 1980er-Jahre, nach deren Platzen die Schweiz in eine Krise fiel. Doch in einigen Regionen wird die damalige Blase noch deutlicher übertroffen.

Bei den Einfamilienhäusern erreichten die Preise zuletzt schweizweit den Gleichstand mit dem preislichen Höhepunkt aus der 1980er-Blase. Im Jahr 1989 hatten die inflationsbereinigten Preise eine Zunahme von 65 Prozent hinter sich, etwa ein Jahrzehnt hatte es dafür gebraucht. 1989 folgte der Crash, alle Wertgewinne lösen sich danach in Luft auf. Im aktuellen Boom wiederholt sich bisher die Geschichte. Einfamilienhäuser sind im Jahr 2021 gleich teuer wie im Jahr 1989.

Doch in der Ostschweiz geht der Boom schon weiter als in der 1980er-Blase. In den Kantonen Thurgau, St.Gallen, Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden sind Einfamilienhäuser bereits mehr als 20 Prozent teuer als auf dem Peak vom Jahr 1989. Das zeigen Daten des Immobilienberaters Wüest Partner, die für 8 Grossregionen bis 1970 zurückreichen. Und 10 Prozent höher als 1989 liegen die Preise in der Innerschweiz, also in den Kantonen Luzern, Schwyz, Zug, Uri sowie Nid- und Obwalden.

Zürich und Schaffhausen lassen das Jahr 1989 ebenso hinter sich, und zwar um 6 Prozent. In der Nordwestschweiz dagegen ist es fast wie damals. In den Kantonen Aargau, Solothurn, Basel-Landschaft und Basel-Stadt kosten Einfamilienhäuser durchschnittlich etwa gleich viel wie 1989. In allen Regionen gilt: Danach kam es zum Crash.

Bei den Eigentumswohnungen sind die Ausmasse des aktuellen Booms noch grösser. So liegen die Preise heute national um 10 Prozent über der historischen Marke des Jahres 1989. In der Ostschweiz sind es gar 31 Prozent mehr als damals, in der Innerschweiz sind es 24 Prozent sowie in der Nordwestschweiz 19 Prozent mehr.

Alle Preisgewinne lösen sich wieder in Luft auf

Und auch für diese Wohnform zeigt der Blick zurück Unschönes: Nach dem Boom crashten die Preise. 12 Jahre lang ging es abwärts. Es blieb nichts mehr übrig von den Preisgewinnen.

Das war damals. Aktuell sind Eigenheime für viele Menschen kaum mehr erschwinglich. Um diesen Befund auszudrücken, erfinden Banken oder Berater ständig neue Formulierungen. Vom «ausgeträumten Traum» schrieb die Raiffeisenbank. Der Berater Iazi war poetisch: Der Traum bleibe ein Wunschtraum.

Was wären die Folgen, falls auf den aktuellen Boom ebenfalls ein Crash folgt? Was geschehen könnte, zeigt der Blick zurück. Der Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann hat die Jahre nach dem Boom der 1980er-Jahre untersucht. In einer Festschrift der Schweizerischen Nationalbank (SNB) finden sich weitere Analysen.

Zunächst kamen die Preise krachend herunter, vor allem in den ersten paar Jahren. Aus diesen Wertverlusten entstanden Welleneffekte, die sich in der ganzen Wirtschaft ausbreiteten. Zum einen Übel kam damals sogleich ein Weiteres hinzu: Die Konjunktur brach ein, in der Schweiz und weltweit.

Mit dem Immobiliencrash kommt die Bankenkrise

Es wurde ein toxischer Cocktail. In den Bilanzen von Betrieben entstanden Löcher. Haushalte verloren Vermögen. Die Arbeitslosigkeit ging hoch, der Konsum zurück. Zugleich gab es Inflation. Die Schweizerische Nationalbank reagierte. Die Zinsen stiegen. So hatten viele Schuldner weniger Einnahmen, aber höhere Zinskosten. In diese Schere gerieten viele – vor allem, wenn sie spät im Boom noch Immobilien gekauft hatten.

Es gab eine veritable Bankenkrise. Laut der Eidgenössischen Bankenkommission – die Vorläuferbehörde der heutigen Finma – mussten die Banken von 1991 bis 1996 total 8,5 Prozent ihre Kredite abschreiben. Von 180 Regionalbanken verschwand mehr als die Hälfte. Die «Spar+Leihkasse Thun» wurde gar von den Behörden geschlossen. Vor ihren Schaltern bildeten sich Schlangen. Die Bilder gingen um die Welt.

Bilder, die um die Welt gingen: Gläubiger stehen Schlange vor einer Schweizer Bank. Keystone

«Der Crash kam die Schweiz teuer zu stehen», sagt Historiker Straumann. Danach habe die Wirtschaft über sechs Jahre lang stagniert, wobei die Hälfte der Wachstumsverluste eine Folge des Crashs gewesen sei. Und die damalige Bankenkrise habe die Schweiz viel mehr gekostet als die Rettung der Grossbank UBS im Jahr 2008, an der man ja Geld verdient habe. Straumann sagt:

«Immobilienblasen sind das grösste gesamtwirtschaftliche Risiko überhaupt. Mit allem anderem kommen wir zurecht.»

