Eigenmittel Luzerner Kantonalbank plant Kapitalerhöhung um bis zu 500 Millionen Franken – Kanton Luzern zieht mit Das Eigenkapital der Luzerner Kantonalbank soll um eine halbe Milliarde aufgepolstert werden. Dabei erfüllt die Staatsbank die regulatorischen Vorgaben bereits jetzt komfortabel. Kritik gibt es am Vorhaben des Kantons, sich gleich mit über 300 Millionen Franken an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. 16.12.2021

Die LUKB will frisches Kapital aufnehmen, obwohl es nicht unmittelbar nötig wäre. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 11. April 2021)

Die Luzerner Kantonalbank AG (LUKB) braucht frisches Geld – und zwar nicht wenig. Wie das Finanzinstitut am Donnerstag mitteilte, soll das Eigenkapital durch die Ausgabe neuer Namenaktien um bis zu 500 Millionen Franken erhöht werden. Es handelt sich dabei um die allererste geplante Kapitalerhöhung der LUKB seit der Teilprivatisierung und der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft vor 20 Jahren.

Warum braucht die grösste Kantonalbank der Zentralschweiz so viel Geld? Schliesslich hat die Bank in der Vergangenheit die Eigenmittelbasis immer wieder ausgebaut. Die sogenannte harte Eigenkapitalquote liegt derzeit bei 12 Prozent, die Finanzmarktaufsicht Finma schreibt ein Minimum von 7,8 Prozent vor. Auch bei der Gesamtkapitalquote liegt die LUKB mit 17,3 Prozent weit über der Finma-Vorgabe von 12 Prozent.

Kanton spricht von «erfreulichen Neuigkeiten»

Die LUKB erklärt die geplante Kapitalerhöhung denn auch mit Blick in die Zukunft: «Wir wollen mit der Kapitalerhöhung die Basis legen, dass die LUKB auch zukünftig die Kundenbedürfnisse gut abdecken und nachhaltiges Wachstum erzielen kann, selbst wenn der Regulator weitere Verschärfungen bei den Eigenmittelvorgaben machen wird», sagt CEO Daniel Salzmann. Die Bank nimmt in der Mitteilung Bezug auf die verschärften Eigenmittelvorschriften für Finanzinstitute sowie auf verschiedene regulatorische Initiativen, die derzeit pendent seien. Dies beeinflusse künftig die Eigenmittelanforderungen.

LUKB-CEO Daniel Salzmann.

Der Kanton Luzern als Mehrheitsaktionär zieht bei der geplanten Kapitalerhöhung mit – «weil die Eigenkapitalerhöhung sowohl für die Bank als auch für den Kanton sowie seine Bewohnerinnen und Bewohner Vorteile bringt», wie es in einer separaten Mitteilung des Kantons heisst. Darum habe die Luzerner Regierung entschieden, mit rund 308 Millionen Franken an der Kapitalerhöhung teilzunehmen. Finanzdirektor Reto Wyss spricht gar von «erfreulichen Neuigkeiten», denn der Kanton habe ein Interesse an einer stabilen und solide kapitalisierten LUKB. Für den Kanton Luzern als Gewährleister der Staatsgarantie sei eine Stärkung der Eigenkapitalbasis ebenfalls von Vorteil. «Wir stehen in der Pflicht, Risiken bestmöglich zu reduzieren, damit der Staat – also die Bewohnerinnen und Bewohner – eine möglichst hohe Sicherheit haben», sagt Reto Wyss und betont: «Der Kanton Luzern kann so die Staatsgarantie besser tragen.»

Grüne und FDP stellen Anteil des Kantons in Frage

Doch die geplante hohe Beteiligung des Kantons an der Kapitalerhöhung sorgt bereits für Kritik. Die Grünen sind diesbezüglich «sehr kritisch», wie sie mitteilen. Mit der Erhöhung steige die Nettoschuld des Kantons wieder auf über 250 Millionen. Damit werde der Spielraum für «wichtige Investitionen in die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft zur Erreichung der Klimaziele wiederum stark eingeschränkt», so die Grünen. Besser wäre ihrer Meinung nach eine niedrigere Beteiligung an der Erhöhung, etwa um 100 Millionen und dafür die Einzahlung des Betrages in einen Klimafonds. Damit würden die für das Stimmrecht relevanten Mehrheitsverhältnisse nicht tangiert. Die damit verbundene Reduktion der Dividendenausschüttung durch die LUKB an den Kanton seien «verkraftbar», so die Grünen.

Die FDP befürwortet grundsätzlich eine Beteiligung des Kantons an der Erhöhung. «Dieses zusätzliche Engagement des Kantons Luzern an der LUKB schlägt sich mutmasslich in zusätzlichen Dividendenerträgen, höherer Abgeltung der Staatsgarantie und höheren Steuereinnahmen nieder. Eine Stärkung der Eigenkapitalbasis wirkt sich zudem risikomindernd aus», heisst es in der Mitteilung. Über den Umfang der Beteiligung des Kantons an der Kapitalerhöhung will sich die FDP allerdings noch mit der Regierung austauschen. Dabei werde es insbesondere um den Umfang der «überobligatorischen» Beteiligung des Kantons Luzern an der LUKB gehen. Was die Partei damit meint: Der Kanton hätte auch entscheiden können, bei der Kapitalerhöhung nicht oder weniger stark mitzuziehen, womit der Aktienanteil gesunken wäre.

Gesetzlich besteht eine Mindestbeteiligung des Kantons an der LUKB von 51 Prozent. Aktuell erhält der Kanton Luzern mit dem Aktienanteil von 61,5 Prozent pro Jahr rund 84 Millionen Franken, bestehend aus Dividenden, Abgeltung Staatsgarantie und Steuererträgen der LUKB. Am bestehenden Aktienanteil würde sich nichts ändern, wenn die Kapitalerhöhung wie geplant durchgeführt wird. Einige Beobachter sind der Meinung, ein Anteil des Kantons an der LUKB von etwas mehr als 50 Prozent würde reichen. Die FDP wäre laut der Mitteilung «nicht erstaunt, wenn durch die vorgesehene Aktienkapitalerhöhung und die vorgesehene Beteiligung des Kantons Luzern auch Diskussionen um das Thema der Staatsgarantie des Kantons Luzern und deren Abgeltung wieder Aufwind erhalten sollte.»

Das Vorhaben muss nun zunächst durch den politischen Prozess. Der notwendige Voranschlagskredit fliesst in den Aufgaben- und Finanzplan 2023–2026 ein, der dem Kantonsrat im Herbst 2022 vorgelegt wird. Die LUKB wird die Eigenkapitalerhöhung voraussichtlich also erst für die Generalversammlung vom Frühjahr 2023 traktandieren.