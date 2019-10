Ein fataler Engpass: In der Schweiz fehlen 600 Medikamente

Der Engpass von Medikamenten ist ein globales Phänomen. Zahlreiche europäische Länder wollen dem Problem nun mit teils einschneidenden Massnahmen begegnen. Jüngstes Beispiel ist Österreich. Die Regierung hat letzte Woche einen Verordnungsentwurf auf den Weg gebracht. Darin schlägt sie unter anderem ein Exportverbot von Medikamenten in andere Länder vor, wenn diese in Österreich knapp werden. Zudem möchte die Regierung eine Meldepflicht für die Hersteller rezeptpflichtiger Medikamente einführen, falls diese vorübergehend nicht mehr verfügbar sind. Auch in Deutschland denkt die Regierungspartei CDU über ein Exportverbot als ­Ultima Ratio nach.

Grossbritannien und Italien sind bereits einen Schritt weiter. Die britische Regierung hat kürzlich ein Exportverbot von 24 Medikamenten ­erlassen, die besonders von einem Engpass betroffen sind. Darunter befinden sich 19 Präparate, um Hormonmangel zu behandeln. Diese Mittel sind vor allem für Frauen in ihren Wechseljahren wichtig.

Frankreich geht einen anderen Weg. Das Land will die Sanktionen gegen fehlbare Pharmafirmen verschärfen, wie Premierminister Édouard Philippe Mitte September ankündete. So sollen Hersteller ab nächstem Jahr ihre Bestände wichtiger Medikamente erhöhen. Wenn die Firmen die Behörden nicht rechtzeitig über Engpässe informieren, drohen ebenfalls Bussen.

Und wie reagiert die Schweiz angesichts dieser geballten Ladung von Vorstössen? Erstaunlich gelassen, wenn man die Antwort des Bundesamtes für Gesundheit zum Nennwert nimmt. «Falls einzelne Länder zum Mittel von Exportverboten greifen sollten, könnte das die Beschaffung von Medikamenten erschweren», schreibt das Amt. Bisher habe jedoch kein Land ein solches Exportverbot ausgesprochen. «Wir haben auch keine Anzeichen dafür, dass Länder von dieser Möglichkeit tatsächlich Gebrauch machen wollen.»

Mit den diversen Initiativen in Europa konfrontiert, sagt das BAG etwa mit Blick auf Österreich: Der Verordnungsentwurf in Österreich bedeute noch nicht, dass die Möglichkeit auch zur Anwendung kommt. In Grossbritannien scheine das Exportverbot gewisser Medikamente im Zusammenhang eines ungeordneten Brexits getroffen worden zu sein. Laut britischen Medienberichten stehe die Massnahme jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Austritt aus der EU.

Spitalapotheker Enea Martinelli hat keinerlei Verständnis für die passive Haltung der Schweiz. «Das Bundesamt für Gesundheit lebt offensichtlich auf einem anderen Stern», sagt Martinelli, von der Spitalgruppe Frutigen, Meiringen, Interlaken. «Ich finde das dramatisch». Offensichtlich interessiere das Bundesamt das Thema nicht. Dabei gehöre das Engpassproblem von Medikament zur Risikobeurteilung des Amts.

Der Bundesrat habe nach seinem Bericht über die Sicherheit in der Medikamentenversorgung Anfang 2016 erste Massnahmen eingeleitet. Deren Wirkung könne jedoch noch nicht beurteilt werden. Aktuell arbeite man zusammen mit dem Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung und weiteren Stellen an einer vertieften Situationsanalyse. Dabei werde untersucht, wo und wie die Schweiz ihren Spielraum im globalen Kontext des Medikamentenmarkts optimal nutzen könne. «Welche konkreten Massnahmen zur Verbesserung der Versorgungslage zu treffen sind, ist noch nicht entschieden.» (mka)