Interview «Ein günstiger Zeitpunkt, um in den Markt einzutreten»: Möbelkonzern XXXLutz drängt mit Wucht in die Schweiz Gestern eröffnete Mömax das Möbelhaus im ehemaligen Interio in Abtwil. Die Kette ist Teil des Möbelkonzerns XXXLutz, der in den letzten Jahren mit Wucht in die Schweiz drängt. Kaspar Enz 29.10.2020, 05.00 Uhr

Gestern eröffnete Mömax in Abtwil seine Türen. Biler: Michel Canonica

Der einstige Interio in Abtwil hat jetzt ein grünes Dach. Das österreichische Möbelhaus Mömax hat hier gestern eine Filiale eröffnet. Mömax ist Teil des österreichischen XXXLutz-Konzerns, der mit Macht in die Schweiz drängt: 2018 eröffnete XXXLutz ein Möbelhaus in Rothrist. Im Herbst letzten Jahres kaufte XXXLutz das Schweizer Traditionsunternehmen Möbel Pfister, kurz darauf mehrere Interio-Standorte. Meinrad Fleischmann ist für die Expansion von XXXLutz in der Schweiz verantwortlich - und er kennt den Markt. Bis 2015 war er Chef von Möbel Pfister.

Herr Fleischmann, eine Warteschlange am Eingang gab es am Eröffnungstag des neuen Mömax in Abtwil nicht. Sind Sie trotzdem zufrieden?

Es war klar: Anstürme, wie man sie von Eröffnungen vor Corona kennt, wird es nicht geben. Wir haben auch die Werbung entsprechend eingestellt. Das ist auch nicht schlimm. Die Schlange am Eingang sieht man zwar gerne. Aber meistens kommen dann die Verkäufer mit der Beratung nicht nach und die Leute müssen lange an der Kasse anstehen.

Was macht Mömax aus?

Meinrad Fleischmann leitet für den XXXLutz-Konzern die Expansionsprojekte in der Schweiz.

Wir sind preislich klar im Einsteigersegment positioniert, also da, wo auch Conforama oder Ikea sind. Wir setzen aber mehr auf Qualität: Mehr Massivholz oder Sofas aus Echtleder.

Mömax hat der Migros sechs Interio-Standorte abgekauft, ersetzt also einen Mittelklasse-Anbieter. Ist im Schweizer Markt im günstigeren Segment noch Platz?

Interio hat ähnlich angefangen wie wir. Erst in den letzten Jahren orientierte man sich eher in die preisliche Mitte. Die Positionierung war dann nicht mehr so klar. Mömax richtet sich an ein trendaffines Publikum. Das sind Leute, die sich regelmässig neu einrichten. Da darf es auch nicht zu teuer sein.

Mömax ist in Österreich, Deutschland und sechs weiteren Ländern etabliert. Wie sehr passt man da das Konzept ans neue Schweizer Publikum an?

Man hat sich unter dem Zeitdruck schon stark an Österreich und Deutschland orientiert. Es gibt in der Schweiz eine etwas höhere Qualität und zum Beispielmehr Matratzen. Was in der Schweiz läuft und was nicht, wird man mit der Zeit sehen. Beim XXXLutz-Konzern sin die Länder sehr frei. Aber alle profitieren von den Vorteilen des gemeinsamen Einkaufsverbunds.

Wo ist im Schweizer Möbelmarkt noch Platz für Mömax, aber auch weitere XXXLutz-Filialen?

Es gab gerade letztes Jahr viele Veränderungen im Markt: Migros wollte Interio verkaufen. TopTip wurde zu Livique und orientiert sich an höheren Preissegmenten. Das ist ein günstiger Zeitpunkt, um in einen Markt einzutreten.

Aber der Markt ist in den letzten Jahren geschrumpft.

Geschrumpft sind die Umsätze, in Stückzahlen ist der Markt gewachsen. Es gab einen harten Preiskampf, befeuert durch Euro-Krise und Einkaufstourismus. Aber Corona hat die Situation geändert.

Inwiefern?

Während des Lockdowns war Einkaufstourismus kaum möglich. Gleichzeitig waren die Leute mehr zu Hause, im Homeoffice zum Beispiel. Und sie achteten wieder mehr auf ihre Einrichtung - und suchten Veränderung. So haben die Leute auch gemerkt, dass die Preisunterschiede zum Euroland gar nicht mehr so gross sind. Das Möbelgeschäft lief in den letzten Monaten deshalb gut, bis letzte Woche. Jetzt ist eher wieder Zurückhaltung angesagt.

Ein Ansturm wie für Eröffnungen vor Corona erwartete das österreichische Möbelhaus nicht.

Sie kamen zu spät nach Abtwil.

Wir haben die Interio-Standorte so schnell wie möglich umgebaut, jetzt sind wir da, weder zu früh noch zu spät. Wir richten uns auf Jahrzehnte ein.

Hat Corona die Eröffnung der bisher fünf Standorte behindert?

Der Fahrplan hat sich tatsächlich etwas verschoben. Auch die Ausbildung der Interio-Mitarbeitenden, die wir ja grösstenteils übernommen haben, hat sich etwas verzögert, weil sie dafür ins Ausland mussten.

Wie viele Mömax-Filialen wird es noch geben?

Wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und die Eröffnung in Pratteln verhindert, werden es Ende Jahr sechs sein. In der nächsten Phase suchen wir Standorte in der Westschweiz. Ich denke, es dürfte am Ende 15 Filialen in der Schweiz geben.

Welchen Konkurrenten jagen Sie die Kunden ab, die die Filialen besuchen sollen?

Daran denken wir nicht. Wir haben viele der Konkurrenten auch anderswo. Wir haben Respekt vor ihnen. Aber keine Angst.

Mömax zielt auf 15 Filialen in der ganzen Schweiz.

Die Konkurrenz kommt auch im Möbelmarkt auch aus dem Internet. Wie wichtig ist der Onlinekanal?

Wir haben auch den Onlinehandel in der Schweiz gestartet. Man sieht bei den etablierten Anbietern, dass man rund zehn Prozent des Umsatzes Online machen kann. Das kann man wohl noch steigern. Die Kunden brauchen aber Vertrauen zum Anbieter, zur Qualität. Deshalb haben die reinen Onlineanbieter noch Mühe, Fuss zu fassen.

Sie versuchen es aber.

Ja, aber Home24 kommt kaum vom Fleck. Man versucht es mit intensivem Werbedruck wie einst Zalando

Das hat am Ende funktioniert, nachdem Zalando Jahrelang Verluste schrieb. Wäre so was auch bei Möbeln möglich?

Das ist ein Frust für uns traditionelle Händler: Da gibt es börsenkotierte Internet-Unternehmen, die scheinbar kein Geld verdienen müssen. Aber was Zalando zum Durchbruch verhalf ist das gratis-Rückgaberecht. Für Möbel ist das schwer vorstellbar: Dazu gehört ja auch die ganze Montage. Das ist logistisch und kostentechnisch kaum zu bewältigen.