Wie zwei Schweizer Firmen ihr Ukraine-Geschäft retten wollen

Ein Jahr Krieg Raketenhagel und Angestellte im Krieg: Wie zwei Schweizer Firmen versuchen, ihr Ukraine-Geschäft zu retten Der Glashersteller Vetropack und das Industrieunternehmen Weidmann bleiben in der Ukraine – trotz grosser Unsicherheiten. Was sie erlebten und wie es jetzt weitergeht. Pascal Michel Jetzt kommentieren 14.03.2023, 17.00 Uhr

Vor dem Krieg: Die noch intakte Vetropack-Glasfabrik in Gostobel bei Kiew. zvg

Noch hängt sie, die Ukraine-Flagge am Hauptsitz des Glasherstellers Vetropack in zürcherischen Bülach. Und das soll auch so bleiben. «Wir werden den Standort nicht aufgeben», sagt Vetropack-Chef Johann Reiter. Ziel sei es, die Produktion wieder hochzufahren, sobald die Schäden repariert seien und die politische Lage einen Neustart zulasse.

Das Unternehmen hatte im Jahr 2006 in Gostomel bei Kiew ein Werk gekauft und belieferte von dort aus den ukrainischen Markt. Bis die ukrainische Hauptstadt Anfang März 2022 im russischen Raketenhagel stand. Die russischen Angriffe trafen auch die Vetropack-Fabrik, die an einem strategisch wichtigen Standort liegt. Die Geschosse zerstörten eine von drei Schmelzwannen komplett und schlugen Löcher in die Dächer, schliesslich verminten russische Soldaten das Gelände.

Für die Angestellten vor Ort wie für die Firmenzentrale war Putins Angriffskrieg ein Schock. «Es ist unvorstellbar, was unsere Mitarbeitenden erlebt haben», kommentierte Reiter vor einem Jahr die Ereignisse. Da Vetropack die Anlage bereits unmittelbar nach dem russischen Angriff heruntergefahren hatte, kamen bei den Angriffen glücklicherweise keine Mitarbeitenden ums Leben.

Schäden nicht so gross wie befürchtet

Aufgrund der Raketeneinschläge rechnete der Glashersteller noch im vergangenen Sommer mit Schäden im Umfang von 46,5 Millionen Franken. Und ob die Anlage je wieder in Betrieb gehen könnte, war ungewiss. Jetzt herrscht mehr Klarheit, wie CEO Johann Reiter am Dienstag vor den Medien erklärte. Da sich herausstellte, dass zwei Schmelzwannen reparierbar sind, mussten weniger Abschreibungen getätigt werden, als ursprünglich angenommen. Für das vergangene Jahr musste Vetropack wegen der Schäden in der Ukraine 31,4 Millionen Franken abschreiben.

Derzeit arbeiten in Gostomel 200 Angestellte daran, die Anlagen wieder Instand zu setzen. «Wir sind sehr stolz auf unsere ukrainischen Kollegen», betont Reiter. Auf ein Datum, wann wieder Glasflaschen die Fabrik verlassen könnten, will er sich nicht festlegen. Aber: «Wir sind darauf vorbereitet, loslegen zu können und haben bereits neue Verträge mit Gas- und Stromversorgern geschlossen sowie Notstromaggregate installiert», sagt er.

Die Herausforderungen bleiben. Selbst wenn Vetropack das Werk bald wieder hochfahren sollte, ist es ein langer Weg zurück zum Vorkriegsgeschäft. Denn die Nachfrage nach Glas ist mit der Flucht von acht Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern stark eingebrochen. Johann Reiter gibt sich dennoch optimistisch: «Unsere Kunden wollen wieder von uns beliefert werden. Unsere Kontakte sind vielversprechend.» Klar ist aber auch: Wenn das Werk nicht in absehbarer Frist Gewinne einfahren kann, droht ihm das Aus.

50 Angestellte sind im Militär

Ums wirtschaftliche Überleben in der Ukraine kämpft auch die Weidmann-Gruppe mit Sitz in Rapperswil SG. Sie hält am Standort in Malyn westlich der Hauptstadt Kiew fest. Dort beschäftigt das Industrieunternehmen rund 600 Angestellte, die Materialien und Komponenten zur Isolation von Transformatoren herstellen. Weidmann übernahm vor über 20 Jahren das Papierwerk, das heute gut ausgebildete Techniker beschäftigt und ein attraktives Lohnkostenniveau hat.

Franziska Tschudi Sauber, CEO der Weidmann Group, Rapperswil-Jona. zvg

Im Gegensatz zu Vetropack blieb das Weidmann-Werk mehrheitlich von den russischen Angriffen verschont. «Es wurden etliche Fenster zertrümmert, aber ansonsten haben wir riesiges Glück gehabt», erzählt Weidmann-Chefin Franziska Tschudi. Im Umfeld des Werks trafen die russischen Raketen hingegen verschiedene zivile Ziele, etwa Wohnhäuser, Kindergärten oder eine Brücke.

Das Ukraine-Geschäft ist bei Weidmann stark angeschlagen. Westliche Kunden stornieren Aufträge, weil sie aufgrund der Lage im Land befürchten, Weidmann könne nicht liefern. «Dafür haben wir zwar Verständnis – aber gerade jetzt bräuchte die Ukraine auch Unterstützung in Form von Aufträgen an lokale Firmen, damit Arbeitsplätze erhalten werden», sagt Tschudi. Sie gibt zu bedenken, dass auch der Wiederaufbau des Landes Geld kosten werde.

Derzeit versucht Weidmann in Malyn so gut wie möglich über die Runden zu kommen – gar nicht so einfach, wenn bis zu 50 Angestellte an der Front kämpfen und am Arbeitsplatz nicht verfügbar sind.

Vetropack in Zahlen Weniger Flaschen verkauft Die Vetropack-Gruppe verkaufte im vergangenen Jahr 5,26 Milliarden Glasflaschen. Das ist 10 Prozent weniger als noch im Vorjahr. Grund dafür waren die Kapazitäten des Werks in der Ukraine, die komplett wegfielen. Dennoch konnte das Unternehmen seinen Umsatz um 10,2 Prozent auf 899,4 Millionen Franken steigern. Dies war möglich, weil eine durchschnittliche Flasche wegen der hohen Energiekosten 30 Prozent teurer verkauft werden konnte. Der Gewinn brach im Vergleich zum Vorjahr auf 40,7 Millionen Franken ein. Hier waren es die Abschreiber im Ukraine-Geschäft, welche die Zahl nach unten drückten. (mpa)