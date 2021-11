Plant Novartis eine Grossfusion? Milliarden-Deal

Konzernumbau Ein Milliarden-Deal mit Hintergedanken: Plant Novartis eine Grossfusion? Novartis verkauft nun auch noch ihre Roche-Beteiligung für fast 20 Milliarden Franken. So wird der Boden für den nächsten Deal vorbereitet. Daniel Zulauf 04.11.2021, 15.07 Uhr

Konzernchef Vas Narasimhan stellt mit dem Verkauf der Roche-Aktien die Weichen für einen nächsten Grossdeal. Patrick Straub/Keystone

Die Novartis-Führung verliert mit dem vor gut drei Jahren beschleunigten Konzernumbau keine Zeit. Der seit Februar 2018 als CEO regierende Amerikaner Vasant Narasimhan peitscht den Plan in atemberaubendem Tempo durch. Keine Woche nach der Ankündigung eines möglichen Verkaufs der Sandoz-Division überrascht der Pharmamulti seine Aktionäre am Donnerstag mit der Bekanntmachung über den Verkauf der grossen Roche-Beteiligung.

Der Wert der Transaktion beträgt rund 19 Milliarden Franken. Dieser hat sich über die ganze Haltedauer von 20 Jahren hinweg vervierfacht. In den Jahren hat Novartis von Roche Dividendeneinnahmen von insgesamt mehr als sechs Milliarden Dollar erhalten. Die jährliche Gesamtrendite der Beteiligung beträgt nach Angaben von Novartis 10,2 Prozent.

Die Roche-Beteiligung war eine Perle für Novartis

Das alles zeigt: Der Deal ist von grösster Bedeutung für die Aktionäre beider Firmen. Den Novartis-Aktionären winkt zwar ein Riesengewinn, aber ihre Aktien sind im Lauf der vergangenen 20 Jahre nur um 25 Prozent gestiegen. Mit der Roche-Beteiligung geben sie also eine Perle aus den Händen.

Dies wirft Fragen über das Motiv des Verkaufes auf. Novartis sagt auf Anfrage, die Beteiligung habe nie zum Kerngeschäft gehört und mit dem historischen Höchststand der Roche-Titel sei der richtige Zeitpunkt für den Ausstieg gekommen. Diese Argumente hätte Novartis freilich schon im Sommer 2019 vorbringen können. Damals hatten die Roche-Titel gerade ihren historischen Höchststand aus dem Jahr 2014 überschritten und von der Pandemie war noch gar nichts zu sehen.

Was sich für Novartis seither geändert hat, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass der Konzern den bereits 2015, mit dem Teilverkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten (Merfen, Vita-Merfen, Voltaren etc.) an die britische GlaxoSmithKline (GSK), eingeleiteten Umbau mit Narasimhan beschleunigt hat.

Auch Roche, die den historischen Höchstkurs ihrer eigenen Titel ja bezahlen und sich dafür verschulden muss, gibt auf Anfrage keinen tieferen Einblick in die Hintergründe des Milliardendeals: «Novartis ist auf uns zugekommen und hat uns die Aktien angeboten.» Mit einem gewissen zeitlichen Druck, wie andere Quellen sagen. Und jetzt? «Wir gewinnen als Ergebnis der Transaktion unsere vollständige strategische Unabhängigkeit.»

Verkaufswillige Roche-Erben erhalten mehr Flexibilität

Im Fall von Roche drängt sich ein Motiv allerdings deutlich auf. Roche will die 53,3 Millionen zurückgekauften Inhaberaktien per Beschluss einer auf den 26. November angesetzten Generalversammlung vernichten. Es handelt sich um rund ein Drittel aller ausstehenden Stimmrechtsaktien. Folglich steigt die Stimmkraft pro verbleibende Aktie – namentlich auch für die Erbenfamilien.

Der familiäre Aktionärspool kontrolliert derzeit nur wenig mehr als 50 Prozent der Stimmen. Mit dem Aktienrückkauf erhöht sich ihr Stimmenanteil auf 67,5 Prozent. Damit erhalten die Mitglieder des natürlicherweise von Generation zu Generation grösser werdenden Familienstammes mehr Flexibilität, Aktien zu verkaufen, ohne die Stimmenmehrheit des Pools zu gefährden. Hinzu kommt, dass die Gesamtmenge aller ausstehenden Titel (einschliesslich der stimmrechtslosen Genussscheine) um mehr als sechs Prozent kleiner wird, was allen Anteilseignern einen entsprechend höheren Anteil an der jährlichen Dividende bringt.

«Prioritäten bei der Kapitalallokation» – was heisst das bitte?

Aber was bringt der Deal den Novartis-Aktionären? Die Firma sagt auf Anfrage, sie werde den Milliardenerlös im Rahmen der «Prioritäten bei der Kapitalallokation» verwenden, um Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen. Gemeint sind damit erstens die üblichen Investitionen, zweitens die Steigerung der Dividenden und drittens Akquisitionen.

Auch das ist nichts Neues und kaum kein Argument, das den Investoren als Begründung für den Verkauf der lukrativen Roche-Beteiligung genügen dürfte. Kein Wunder kursieren an der Börse bereits Spekulationen über eine nächste Grossakquisition.

Tatsächlich erscheint es plausibel, dass Novartis die Transaktion schon mit dem Hintergedanken eines nächsten grossen Deals vornimmt. Schliesslich ist der Konzern auf der Liste der grössten Pharmafirmen auf den neunten Platz abgerutscht. Da unten kann es für ein Management schon ungemütlich werden.

Novartis könnte zur Zielscheibe von Hedge-Fonds werden

Davon kann Novartis-Deal-Partner GSK gerade ein Liedchen singen. Deren Chefin Emma Walmsley wird seit den Sommermonaten hart vom New Yorker Hedge-Fonds Elliott bedrängt. Sie sei die falsche Person um GSK voranzubringen, kritisieren die Finanzinvestoren.

Walmsley will das von Novartis zugekaufte Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten im kommenden Jahr separat an die Börse bringen. Elliott findet, sie sollte es einem Finanzinvestor verkaufen. Das Management ringt um die Kontrolle. GSK hat auf die globalen Topunternehmen im Pharmageschäft in den vergangenen Jahren deutlich mehr Boden verloren als Novartis. Aber auch die Basler haben sich nach der wegweisenden Fusion von Ciba-Geigy und Sandoz vor 25 Jahren einen eklatanten Rückstand auf die Spitze eingehandelt.

Vor diesem Hintergrund erscheint der Gedanke naheliegend, dass man sich auch in der Novartis-Führung mit den Möglichkeiten einer neuen Fusion auseinandersetzt, zumal es dafür auch industrielle Argumente gibt. Inwieweit GSK in diesen mutmasslichen Planspielen tatsächlich eine Rolle spielt, weiss natürlich nur das oberste Novartis-Management. Immerhin ist GSK in den vergangenen Jahren ein wohlbekannter und vertrauter Deal-Partner von Novartis geworden, und wie es scheint, könnten die Briten etwas Verstärkung derzeit gut gebrauchen.