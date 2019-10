Zürcher Start-up lässt Cocktails in Schwyzer Fässer reifen Ein Zürcher Start-up will das Cocktailgeschäft revolutionieren – und erhält dabei viel Hilfe aus Schwyz. Federico Gagliano

Im Keller der Barrel Aged Brothers werden die Cocktails in Fässern der Küferei Suppiger gelagert.Bild: PD

Wer einen Cocktail bestellt, erwartet normalerweise, ihn innerhalb weniger Augenblicke in der Hand zu halten. Die Drinks des Zürcher Start-ups Barrel Aged Brothers der drei Kindheitsfreunde Mathias Beeler, Marcel Fuchs und Rafael Ogg nehmen etwas mehr Zeit in Anspruch: Ganze zwei Monate kann es dauern, bis einer ihrer fünf Cocktails bereit ist. Dafür werden sie gleich literweise produziert. Der Grund dafür: Die Mischungen werden im Fass gereift, bis sie den optimalen Geschmack erreicht haben.

Obwohl die Prozedur für Cocktails eher ungewöhnlich klingt, ist sie nicht neu. Die Praxis geht angeblich sogar auf die Zeit vor dem Beginn der Alkoholprohibition in den Vereinigten Staaten im Jahr 1920 zurück. Neues Leben wurde ihr aber im April 2010 eingehaucht, als der US-Cocktailexperte Jeffrey Morgenthaler auf seinem Blog über seine Experimente mit fassgereiften Cocktails berichtete. Inspiriert durch eine Bar in London, die ihre Cocktails in Flaschen abfüllt und einige Jahre aufbewahrt, lagerte er einige Cocktails in einem Fass. Mit Erfolg: Nach fünf bis sechs Wochen war das Resultat bereit für den Konsum. «Die Cocktails werden durch die Fassreifung rund, ausgeglichen und sanft», erklärt Ogg. Ausserdem spare man Zeit beim Servieren – was die Drinks für Restaurants und Bars attraktiv macht.

Passendes Holz für jeden Cocktail

Ogg, selbst bereits in der Gastroszene tätig, erzählte damals seinen Freunden davon, ohne weiter darüber nachzudenken. ­Beelers Interesse war aber geweckt – er erkundigte sich bereits am nächsten Tag bei der Schwyzer Küferei Suppiger, eine der letzten ihrer Art, nach erhältlichen Fässern. Bei einem Besuch wurde ihnen dann von der Küferei vorgeschlagen, nicht nur mit Eichenholzfässern zu arbeiten, sondern je nach Cocktail auch andere Arten wie Akazien-, Kastanien- und Kirschbaumholz zu verwenden. «Danach haben wir sofort angefangen und die ersten Fässer abgefüllt», erzählt Ogg. Gelagert werden die Cocktails in einem Keller in Zürich, unweit der Langstrasse. Danach wird die Mischung in Flaschen abgefüllt. Nach einem Jahr, im Herbst 2017, gründete das Trio eine GmbH. Im darauffolgenden Jahr produzierten sie bereits mehrere 1000 Liter ihrer Cocktails, dieses Jahr sollen es noch mehr werden. Eine Wachstumsgrenze wollen sie sich noch nicht setzen.

Nicht alles habe sofort geklappt, gesteht Ogg. Ein Cocktail mit Waldhonig musste wieder verworfen werden, weil er nicht ihren Vorstellungen entsprach. Sie hätten aber schnell gelernt, wie man mit den Fässern umgehen muss. «In neuen Fässern muss der Drink weniger lang gelagert werden, da er sonst überholzt», erklärt Ogg. Nach zwei bis drei Verwendungen erreiche das Fass die optimalen Bedingungen. Die Fässer werden dabei nicht bis zum Rand gefüllt, damit die Alkoholdämpfe neue Aromen abgeben und den Drink geschmeidiger machen. Es sei ein ganz neuer Geschmack, intensiver als die Originalversionen der Cocktails, aber doch nicht zu weit davon entfernt. Angefangen wurde mit drei Sorten: Negroni, El Presidente und die Eigenkreation Rolls Royce. Inzwischen kamen zwei neue dazu, Old Fashioned und Sazerac. Eine Einliterflasche kostet je nach Sorte zwischen 85 und 108 Franken. Am beliebtesten sei der Negroni: «Davon produzieren wir alle zwei Monate 180 Liter», sagt Beeler.

Im Gespräch mit Grosshändlern

In der Gastroszene seien ihre Cocktails gut aufgenommen worden. Auch der Fachhandel sei immer mehr interessiert. Kürzlich nahm der Luzerner Wein- und Spirituosenhändler Schubi Weine die Cocktails ins Sortiment auf. Mit Grosshändlern sei man im Gespräch, bis jetzt sei es aber zu keiner Einigung gekommen, sagt Beeler. Coop hat die Cocktails zwar im Sortiment, ­allerdings nur in ihrem Onlinesupermarkt Coop@home. Bei Denner hiess es auf Anfrage unserer Zeitung, sie würden die Entwicklungen im Cocktailbereich aufmerksam beobachten.

Die «Sonntags-Zeitung» berichtete erst kürzlich von einem umgekehrten Trend: Alkoholfreie Drinks würden boomen, hiess es da. Läge eine Variante ohne Alkohol für Barrel Aged Brothers auch im Bereich des Möglichen? «Dieses Thema haben wir auch schon seit längerem im Auge», räumt Beeler ein. Allerdings sei die Frische solcher alkoholfreien Drinks schwer mit der Holznote der Fässer zu verbinden.

Noch sei aber vor allem Aufklärungsarbeit nötig. «Viele denken bei Fertigcocktails an Billigprodukte, wie sie im Supermarkt erhältlich sind», sagt Ogg, «wir veredeln die Drinks aber durch die Fassreifung, das ist ein ganz anderes Geschmackserlebnis.» Er hofft deshalb, dass der Trend aus den USA auch hier ankommt – bis jetzt seien sie nämlich die einzigen Anbieter fassgereifter Cocktails in der Schweiz.