Dania und Nils Kambly im Interview über Guetzli, Coop und Corona

Interview Das Kambly-Ehepaar über die Zukunft der Guetzli-Firma: «Ein Verkauf war immer nur der Plan B, C oder sogar D» Mit Gotthelf und viel Familiensinn will auch die vierte Generation der Guetzli-Dynastie Kambly ihre Unabhängigkeit sichern. Das Ehepaar Dania und Nils Kambly über die Trennung von Privatem und Arbeit, Preiserhöhungen, Coronaregeln – und Militärbiscuits.

Dania und Nils Kambly führen gemeinsam als Ehepaar das Familienunternehmen. Bild: Boris Bürgisser (Trubschachen, 28. Oktober 2021)

Die Liebe führt über die Romandie nach Trubschachen – jedenfalls bei den Kamblys. Das war vor über 100 Jahren so, als Oscar Kambly sich wegen einer Frau, die er zuvor während seines Welschlandjahres kennen gelernt hatte, im Emmentaler Dorf niederliess und eine Guetzlifabrik aufbaute. Und das ist auch jetzt so, bei Dania und Nils Kambly, die das vom Urgrossvater 1910 gegründete Unternehmen nun vierter Generationen führen. Auch sie haben sich in der Westschweiz kennen gelernt, genauer gesagt beim Physikstudium an der ETH Lausanne, und auch sie sind hierhin zurückgekommen, nach Trubschachen.

Seit gut einem Jahr führen Sie gemeinsam Kambly. Wie leitet man als Ehepaar ein Unternehmen?

Dania Kambly (D.K.): Wir sind immer noch daran, das herauszufinden (lacht). Aber wichtig ist sicher die klare Rollenteilung. Nils ist der CEO, und ich leite die Unternehmensentwicklung. Als Familienunternehmen ist vieles eng miteinander verflochten. Wir helfen uns im Beruf und im privaten Alltag, gerade auch wenn man Kinder hat.

Nils Kambly (N.K.): Wichtig ist die gute und konstante Kommunikation. Da haben wir mit meinen Schwiegereltern ein tolles Vorbild. Und klar, vieles ist Learning by Doing.

Frau Kambly, Sie arbeiten 60 Prozent, Ihr Ehemann als CEO 100 Prozent. Wieso haben Sie als Kambly-Erbin ihm den Chefposten überlassen?

D.K.: Das war ein pragmatischer Entscheid. Es ging uns nicht um das klassische Mann-Frau-Rollenverständnis. Nils hat mehr als ich Erfahrungen im technischen Bereich und hat schon vorher die Abteilung Logistik, Einkauf und IT geleitet. Ich bin eher die Visionärin, die schaut, wie wir die Marke weiterentwickeln möchten, sicher auch, weil ich seit Geburt den Firmennamen trage. Und in den nächsten Jahren übernehme ich auch das Verwaltungsratspräsidium von meinem Vater.

Dennoch widerspricht die Konstellation den Prinzipien der guten Geschäftsführung. Ihnen fehlt doch ein kritischer Sparringpartner.

D.K.: Das denke ich nicht. Zudem haben wir ja auch kritische, hoch erfahrene und unabhängige Verwaltungsratsmitglieder, die nicht aus der Familie stammen.

Aber es bleibt doch schwierig, das Private und Geschäftliche zu trennen. Schauen Sie am Abend gemeinsam Netflix oder sprechen Sie über Umsatzzahlen?

Stammhalterin Dania Kambly. Bild: Boris Bürgisser (Trubschachen, 28. Oktober 2021)

D.K.: Klar, die Abgrenzung gelingt nicht immer. Aber die Kinder helfen uns abzuschalten und nicht nur über die Firma zu sprechen.

Sie haben zwei Söhne, ein- und vierjährig. Heisst einer Oscar wie Ihr Vater, Grossvater und Urgrossvater?

D.K.: Nein, absichtlich nicht. Denn das würde die Erwartung mit sich bringen, dass er irgendwann die Firma übernehmen muss, und das wollen wir nicht. Diese Zeiten sind vorbei.

Wirklich? Verspürten Sie als Einzelkind nicht einen gewissen Druck?

D.K.: Mein Vater hatte diesen Druck, und er weiss, wie schwierig das sein kann. Deshalb hat er ihn mir bewusst nicht auferlegt.

Trotzdem haben Sie das Ruder übernommen.

D.K.: Ja, weil ich diese Berufung schon länger mit mir trug. Es war aber ein längerer Prozess. Ich erinnere mich an einen Spaziergang mit meinem Vater, als er mich fragte, ob ich es mir vorstellen könnte, in der Familienfirma zu arbeiten. Und mit der Zeit reifte mein Entscheid zu einer Überzeugung, dass ich hier im Unternehmen den grössten Beitrag an die Gesellschaft leisten kann.

Und für Sie, Herr Kambly, wie schwierig war der Entscheid, aus dem Ruhrgebiet ins Emmental zu ziehen?

N.K.: Ich habe von Danias Familie nie irgendwelche Erwartungen gespürt, ich hatte immer die Wahl. Aber für eine Traditionsfirma wie Kambly arbeiten zu können, und dann erst noch gemeinsam mit meiner Frau, ist eine einmalige Chance.

Kambly-Land Emmental: Von hier stammen viele der Guetzli-Zutaten. BLZ

Und wie einfach war der Entscheid, den Firmen- und Familiennamen Kambly zu übernehmen?

N.K.: Sehr einfach. Für mich war klar, dass es ein grosses Privileg ist. Es wirkt in Geschäftsgesprächen auch viel glaubwürdiger, wenn ich mich als Herrn Kambly von der Firma Kambly vorstellen kann.

Sie sind beide promovierte Physiker. Was machen Physiker anders als Manager?

D.K.: Als Physikerin hat man eine sehr strukturierte Herangehensweise bei Problemstellungen, mit dem Ziel, auf etwas Komplexes eine möglichst einfache Antwort zu finden. Wir sind es uns gewöhnt, neue Wege für bisher Unbeantwortetes zu finden. Diese Klarheit und der Mut, nicht aufzugeben, zeichnen uns sicher aus.

Er führte das Geschäft bis 2020 in der dritten Generation: Oscar A. Kambly III. Maria Schmid

Ihr Vater sagte uns vor elf Jahren in einem Interview, als Unternehmer sollte man besser die Werke von Jeremias Gotthelf lesen statt Managementbücher. Sind Sie diesem Rat gefolgt?

D.K.: Gotthelf stammt ja ebenfalls aus dem Emmental, seine Kulisse ist meine Region. Aber das Wichtigste ist, er zeigt den Weg zu wahrem Menschsein auf, das ist zeitlos. Um gut zu führen, muss man vorab sein Bestes geben, ein guter Mensch zu sein. Schon im Teenager-Alter habe ich seine Bücher mehrmals gelesen, und sie haben mir viel Kraft geschenkt.

Und als neues Kambly-Familienmitglied waren sie für Sie, Herr Kambly, Pflichtlektüre?

CEO Nils Kambly. Bild: Boris Bürgisser (Trubschachen, 28. Oktober 2021)

N.K.: Gar nicht, aber ich habe einige gelesen und mag sie sehr. Ich wollte diese Kultur, die bei Kambly omni- präsent ist, besser verstehen. Was mir gefällt, ist der Fokus auf das Miteinander, das gegenseitige Helfen, das Menschliche, um gemeinsam etwas zu schaffen.

Wie oft tauschen Sie sich mit Ihrem Schwiegervater und Firmenpräsidenten aus?

N.K.: Täglich, sein Büro ist gleich nebenan. Es ist meine Holschuld, und er wird uns auch künftig mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und ich darf auch heute meine eigenen Entscheidungen treffen, selbst wenn er mal anderer Meinung ist.

Wurde denn je über die Option eines Verkaufs gesprochen, als noch nicht klar war, ob Sie gemeinsam die Firma führen werden?

D.K.: Über einen Verkauf haben wir nie konkret gesprochen, das war immer nur der Plan B, C oder sogar D.

Und wenn Nestlé morgen anklopfen würde?

D.K.: Unser Ziel ist es weiterhin, dass die Firma in Familienbesitz bleibt.

Mit Nestlé gingen Sie zuletzt aber eine Kooperation ein für Petits Beurres – mit Kambly-Gebäck und Cailler-Schokolade. Werden solche Co-Produktionen ausgebaut, zum Beispiel eine Toblerone mit Kambly-Stückchen drin?

D.K.: Nein. Kooperationen haben keine Priorität. Das Ziel ist es, unsere eigene Marke zu stärken. Früher haben wir auch mal Pralinés produziert und Apéro-Mischungen mit Salzmandeln. Solche Sortimentserweiterungen sind künftig durchaus wieder denkbar, aber nicht unmittelbar in Planung.

Die Kundschaft interessiert sich vermehrt für gesunde Produkte. Müssten Sie jetzt nicht ein Quinoa-Guetzli mit Stevia und Spirulina lancieren?

D.K.: (lacht) Das haben wir in absehbarer Zeit nicht vor. Unseren Kunden ist bewusst, dass unsere Biscuits zum Geniessen da sind. Man gönnt sich damit etwas und weiss, dass darin Butter und Zucker stecken. Es geht darum, Mass zu halten. Kaum jemand isst 200 Gramm Guetzli aufs Mal. Stevia? Quinoa? Das passt nicht wirklich zur Marke Kambly. Das sind eher Themen, wenn es um die Ernährung geht, nicht um Genuss.

Der Kambly-Klassiker schlechthin: Das Original Bretzeli. BLZ

Der Auslandsanteil verharrte in den vergangenen Jahren bei rund 50 Prozent, obwohl man ihn steigern wollte. Weshalb ist das nicht gelungen?

N.K.: Wir haben den Auslandsumsatz durchaus erhöht, gleichzeitig aber auch jenen in der Schweiz, deshalb blieb der Anteil konstant. Zudem gibt es zunehmende Exportnachteile aufgrund des fortgesetzt teurer werdenden Schweizer Frankens.

In welchen Ländern sehen Sie denn grosse Chancen für Kambly?

N.K.: Dort, wo die Nachfrage nach hochwertigen Qualitätsprodukten wächst, aber auch die Lieferkette verlässlich ist. Unsere wichtigsten Auslandsmärkte sind Frankreich und Deutschland, aber auch in Spanien oder Italien gibt es noch Potenzial.

Und in Übersee?

N.K.: Da sehen wir vor allem Chancen in den USA, im Nahen Osten und in China. In China verkaufen wir unsere Guetzli vor allem auf Onlineplattformen wie JD und Tmall. Dort sind der stationäre und der Online-Handel schon viel enger miteinander verzahnt.

Biscuits aus der Schweiz können sich in China aber bestimmt nur Gutbetuchte leisten. Wie viel kosten dort Ihre Guetzli?

N.K.: Sicher mehr als in der Schweiz, denn die Transportkosten sind hoch. Manche werden über Zwischenhändler verkauft, so ergeben sich Preise, die durchaus über 5 Franken liegen können.

Andere Schweizer Marken wie Lindt oder Läderach eröffnen zunehmend Premium-Boutiquen im Ausland. Sind eigene Kambly-Shops eine Option?

Der Kambly-Shopin Trubschachen empfing vor der Pandemie bis zu 450'000 Besucherinnen und Besucher pro Jahr.

Remy Steinegger / www.steineggerpix.com

N.K.: Das möchte ich nicht ausschliessen, aktuell ist das aber nicht vorgesehen. Und vergessen Sie nicht, in unserem Kambly-Shop hatten wir bis zur Pandemie jährlich 450'000 Besucherinnen und Besucher, das ist eine enorm grosse Fangemeinde. Von denen bestellen sich nun viele ihre Guetzli in unserem Webshop.

Wie hat sich die Pandemie auf Ihr Geschäft in der Schweiz ausgewirkt?

N.K.: Wir gehören zur Lebensmittelbranche, und damit zu einer Branche, die weniger gelitten hat. Wir sind überzeugt, dass wir unseren Umsatz dieses Jahr halten können.

D.K.: Der Umsatz im Detailhandel ist klar gewachsen, die Menschen gehen weniger ins Restaurant, bleiben vermehrt zu Hause und gönnen sich dort etwas. Aber in unserem Laden haben wir natürlich weniger Frequenzen. Die Gäste aus dem Ausland fehlen noch immer, und auch die Reisecars mit ganzen Gruppen an Bord sind noch nicht zurück.

Viele international tätige Unternehmen leiden unter den globalen Lieferverzögerungen. Sie auch?

N.K. Ja. Die Logistik beim Export in die USA oder nach Asien ist heute viel komplexer und unzuverlässiger als noch vor ein oder zwei Jahren. Zudem ist es auch massiv schwieriger geworden, Waren genau dann zu bekommen, wenn man sie braucht. Wir mussten sogar schon einmal die Rezeptur kurzfristig anpassen, weil ein Rohstoff fehlte. Und die Rohstoffpreise sind jüngst stark angestiegen.

Das heisst Ihre Guetzli werden teuer?

D.K.: Wenn die Kosten weiter so hoch gehen, dann müssen wir die Preise anpassen.

Der Markenartikelverband Promara, dem Kambly angehört, kritisiert regelmässig das Detailhandels-Duopol Coop-Migros. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE

Die Frage ist ja auch, ob Coop als Ihr wichtigster Abnehmer Preissteigerungen akzeptieren würde...

D.K.: Unsere Marke ist unsere Stärke, das hilft allen Partnern in der ganzen Wertschöpfungskette.

Anders gefragt: Wie schwierig ist die Marktsituation mit dem Duopol Coop-Migros, dessen Marktmacht vom Markenartikelverband Promarca regelmässig kritisiert wird?

D.K.: Da möchten wir uns nicht gross äussern. Ich kann nur nochmals betonen, dass unsere Marke sehr stark ist, und unsere Produkte einen klaren Mehrwert bringen.

Dennoch: Bis heute haben Sie es nicht ins Migros-Regal geschafft.

N.K.: Wir sind offen für alle potenziellen Absatzpartner im In- und Ausland, die zu Kambly passen.

Auch für Aldi und Lidl?

D.K.: Nein. Die Harddiscounter passen nicht in unsere Strategie.

Wissen Sie, von wo all Ihre Zutaten kommen?

N.K.: Grundsätzlich ja. Unsere Schokolade etwa trägt das «Rainforest Alliance»-Label, was besagt, dass der dafür verwendete Kakao sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltig produziert wird. Aber grundsätzlich versuchen wir ja, die Rohstoffe so regional wie möglich zu beschaffen. Bei unserer Linie «Emmentaler Hausspezialitäten» verwenden wir die Butter aus der Dorfkäserei, das Mehl kommt von der benachbarten Mühle. Nachhaltigkeit ist uns wichtig.

Auch bei der Produktion hier in Trubschachen?

N.K.: Ja. Wir konnten die Energieeffizienz in den letzten 20 Jahren um über 80 Prozent steigern und den CO 2 -Ausstoss gleichzeitig um über 50 Prozent senken. Seit 2015 benutzen wir nur noch Wasserstrom, die Gasöfen können wir aber derzeit nicht so einfach ersetzen. Dennoch sind wir seit Anfang 2021 dank Kompensation CO 2 -neutral.

Das heisst, Sie kaufen einfach Zertifikate?

D.K.: Nicht irgendwelche! Wir setzen auf den Schutz des Primärwaldes und auf Aufforstung.

Die vierte Generation Dania Kambly (36) ist die Urenkelin des Firmengründers Oscar Kambly. Sie ist in Trubschachen (BE) aufgewachsen und ging fürs Physikstudium an die ETH Lausanne, wo sie ihren Ehemann Nils (36) traf, der aus Essen (D) stammt. Gemeinsam führen die zwei seit Mitte 2020 das Familienunternehmen. Kambly erwirtschaftet einen Umsatz von 182 Millionen Franken und zählt 535 Vollzeitstellen. Davon sind 360 in der Schweiz, mehrheitlich am Hauptsitz in Trubschachen, wo auch der Fabrikladen steht. Kambly hat seit 2017 einen zweiten Produktionsstandort in Ravensburg (D) für einen Teil des Export-Geschäfts. (fv/bwe)

Benutzen Sie eigentlich Palmöl für Ihre Produkte?

D.K.: Wir haben alle Rezepturen überarbeitet und das Palmöl eliminiert – bis auf zwei Ausnahmen. Die eine ist derzeit noch in Überarbeitung und wird auch bald palmölfrei sein. Die zweite Ausnahme ist das Militärbiscuit. Das ist ein Spezialfall, denn es muss drei Jahre haltbar sein. Und dafür kann man nur ein Fett verwenden, das nicht ranzig wird.

Wie kommen Sie zum Militärbiscuit?

Das Militärbiscuit: Wer hat's erfunden? Kambly.

D.K.: Das Militär hat die Produktionsaufträge jeweils in Kontingente ausgeschrieben. Mein Grossvater hat das Rezept entwickelt und sich um den Auftrag bemüht und ihn erhalten. Seitdem produzieren wir das Militärbiscuit. Und mittlerweile sind wir die Letzten in der Schweiz, die das noch machen.

Gilt in Ihrer Fabrik eigentlich die Zertifikatspflicht?

D.K.: Nein, bewusst nicht.

Wieso sagen Sie: «bewusst nicht»?

N.K.: Unser Covid-Regime funktioniert. Das zeigt sich auch daran, dass sich niemand bei uns in der Firma angesteckt hat. Wir arbeiten mit Maske und sehr strikten Hygienevorschriften, wie sie in der Lebensmittelbranche üblich sind. Wir mussten nur noch an der einen oder anderen Stelle die Schraube anziehen. Ob sich jemand impfen oder testen lassen will, ist ein persönlicher Entscheid. Deshalb verzichten wir auf die 3-G-Regel. Sie gilt nur bei Anlässen, wie etwa bei unserer Weihnachtsfeier.

Apropos feiern, wie wichtig ist Weihnachten für Kambly?

D.K: Das ist für uns die wichtigste Saison, ganz klar. Es ist kalt, die Menschen bleiben drin, trinken Tee und Kaffee – und gönnen sich etwas Süsses. Und Nils backt dann zu Hause auch Weihnachtsguetzli mit den Kindern.

Nach altem Kambly-Rezept?

N.K.: Nein, unsere Buben sind ja noch jung, da belassen wir es bei einfachen Mailänderli.

Kurz & prägnant

Ein Buch, das Sie geprägt hat?

«Uli der Knecht» und «Uli der Pächter» von Jeremias Gotthelf (D.K.).

«Sofies Welt» von Jostein Gaarder (N.K.).

Süss oder salzig?

Beides (D.K.).

Süss (N.K.).

Süsse Versuchung? Für Dania Kambly darf es auch mal salzig sein. Boris Bürgisser

Der wichtigste Führungsgrundsatz?

Menschen gernhaben (beide).

Auf was können Sie nicht verzichten?

Zwischendurch einen Moment Zeit für sich haben (D.K.).

Draussen an der frischen Luft sein (N.K.).

Was bringt Sie zum Lachen?

Unsere Kinder (beide).

Die schönste Wanderung?

Gstaad-Giferspitz-Turnelssattel-Wasserngrat oder vom Napf auf die Lüdernalp, das ist gleich hier.