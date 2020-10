Eine Bankberatung per Video? Zentralschweizer Banken setzen auf Digitalisierung – aber nicht alle Während des Lockdowns haben Banken und Versicherungen ihre Online-Beratung vorangetrieben. Doch nicht alle sind davon überzeugt. Maurizio Minetti 07.10.2020, 05.00 Uhr

Sie ist die Königsdisziplin der Finanzindustrie: die Beratung. Da heute viele herkömmliche Bankgeschäfte mit Hilfe der Technologie abgewickelt werden können, gewinnt die persönliche Beratung immer mehr an Bedeutung. Die Art und Weise der Beratung kann darüber entscheiden, ob sich eine Kundin für eine Bank entscheidet oder eben nicht.

Doch auch die Beratung wird zunehmend digitalisiert. Die Coronakrise hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, mit Kunden per Live-Videoverbindung in Kontakt zu treten. Und warum sollte etwas, das während des Lockdowns geklappt hat, nicht auch danach Bestand haben?

Die Online-Beratung der Luzerner Kantonalbank aus Kundensicht. Oben rechts LUKB-Digitalisierungschef Stefan Lüthy. Screenshot: LUKB

Geteilter Bildschirm als Pluspunkt

Die Helvetia-Versicherung hat Ende Februar die Videoberatungs-Lösung des Basler Technologieanbieters Unblu eingeführt. Wie der Bankenprofessor Andreas Dietrich von der Hochschule Luzern kürzlich in seinem Blog schrieb, nutzen Hunderte Helvetia-Mitarbeiter die Software. In den ersten elf Wochen seit der Lancierung des Tools seien rund 4 bis 6 Prozent der Gespräche über Video geführt wurden. Kaum waren die ersten Coronalockerungen in Kraft, ging die Zahl der Videoberatungen allerdings schnell und stark zurück. Auch die Basler Kantonalbank und ihre Tochtergesellschaft Bank Cler setzten während des Lockdowns auf Online-Kundenberatung – und auch in diesem Fall ist die Nachfrage mittlerweile zurückgegangen.

Die Luzerner Kantonalbank (LUKB) glaubt trotzdem daran, dass ein Bedürfnis nach Online-Kundenberatung besteht. Sie hat vor wenigen Tagen die gleiche Lösung von Unblu eingeführt. , sagt Stefan Lüthy, Leiter Digitalisierung und Multikanalmanagement der LUKB, sagt:

«Bei Beratungen zu Themen wie Vorsorge oder Finanzplanung führen wir mittlerweile rund

5 Prozent der Gespräche über Video durch.»

Noch sei es aber zu früh, um abschätzen zu können, wie sich die Nachfrage entwickle. Man rechne damit, dass sich im Laufe der Zeit herauskristallisieren werde, welche Themen für eine Online-Beratung geeignet seien und für welche Themen die Kunden nach wie vor das «Face-to-Face» bevorzugen.

Erst rund 40 von mehreren hundert Kundenberatern sind bisher entsprechend geschult. Dabei stehe das Videobild gar nicht im Zentrum: «Die Kunden wollen in der Regel den Berater sehen, aber ihr eigenes Bild nicht teilen, und das ist auch in Ordnung so», sagt Lüthy. Wichtiger sei, dass der Bildschirm geteilt werden könne. Mit dieser Funktion können die Kundenberater der LUKB die Unterlagen auf ihrem Bildschirm auf den Geräten der Kunden sichtbar machen. So könne zum Beispiel über verschiedene Offerten für eine Hypothek diskutiert werden. Mit dem Einsatz der Schweizer Technologie von Unblu sei sichergestellt, dass bei der Nutzung dieser Dienstleistung sowohl die Datenschutzgesetze als auch das Bankkundengeheimnis eingehalten werden.

Obwaldner Kantonalbank ist zurückhaltend

Auf Unblu setzt zum Beispiel auch die Zuger Kantonalbank. Seit Mai können Kundenberater und Kunden damit Bildschirm und Dokumente teilen; die Möglichkeit einer zusätzlichen Videoverbindung führt die Zuger Kantonalbank nächstes Jahr ein. Die Urner Kantonalbank hat Anfang Juli ein Online-Terminvereinbarungstool eingeführt, das auch den Dokumentenaustausch ermöglicht. Diese Dienstleistung bietet die Valiant Bank bereits seit März 2019 an, im Frühling 2020 hat die Valiant zudem auch Videoberatung eingeführt. Andere regionale Banken sind noch nicht so weit, bieten aber verschiedene Dienstleistungen wie etwa Live-Support fürs E-Banking an. «Damit können wir direkt auf dem Bildschirm des Kunden bei Anfragen weiterhelfen und ihm die einzelnen Schritte und Möglichkeiten live aufzeigen. Dieser Service wird sehr geschätzt und oft benutzt», sagt ein Sprecher der Nidwaldner Kantonalbank.

Die Schwyzer Kantonalbank bietet dies auch an. Zusätzlich hat sie während des Lockdowns die Online-Kundenberatung getestet. Derzeit finde eine Analyse statt, wie die Online-Beratung optimiert und in welchen konkreten Fällen diese angewendet werden könne, heisst es auf Anfrage. Die Online-Terminvereinbarung sei in Planung, aber noch nicht umgesetzt. Auch einige Raiffeisenbanken bieten Videoanrufe und das Aufschalten von Präsentationen an. Die Einführung einer gruppenweiten Lösung für digitale Beratungen werde derzeit geprüft, heisst es dort auf Anfrage.

Kritisch zeigt sich hingegen die Obwaldner Kantonalbank. Eine Sprecherin betont, man lege auf die persönliche Beratung grossen Wert. «Unsere Kundinnen und Kunden wünschen zeitgemässe digitale Lösungen und nutzen sie auch rege. Bei der Beratung schätzen sie jedoch den persönlichen Kontakt, wie eine gerade erst von uns durchgeführte Umfrage zu bestehenden und künftigen Kommunikationskanälen ergeben hat», so die Sprecherin. Das Bedürfnis nach einer Online-Beratung sei dabei äusserst gering ausgefallen. Das Thema habe deshalb für die Obwaldner Kantonalbank derzeit keine Priorität. Die Entwicklung in diesem Bereich werde man jedoch weiterhin aufmerksam beobachten.

Gewohnheiten ändern sich nicht so schnell

Banken, die auf Online-Kundenberatung setzen, betonen derweil, dass die neuen Tools eine Ergänzung zu den persönlichen Beratungsgesprächen seien. Das physische Beratungsgespräch findet beispielsweise auf einer Geschäftsstelle mit dem Kundenberater statt, und eine Online-Zuschaltung des Fachexperten – zum Beispiel eines Vorsorgespezialisten – kann «spontan» erfolgen. Auch Lüthy von der LUKB sieht die Online-Kundenberatung als Ergänzung zur persönlichen Beratung. «Im Normalfall findet eine Erstberatung weiterhin physisch statt. Später, wenn der Kunde weitere Fragen hat, kann die Online-Kundenberatung hilfreich sein.»

Bankenprofessor Dietrich stimmt dem zu: «Obwohl gewisse Vorteile auf der Hand liegen, wird der Kanal der Videoberatung andere Kanäle zumindest kurz- bis mittelfristig nicht ersetzen», schreibt er in seinem Blog. Die Gewohnheiten von Kunden und Kundenberatern änderten sich nicht so schnell, wie man das vielleicht erwarten könnte.