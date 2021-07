Industrie Eine Fabrik mitten in der Stadt Luzern: Wie kann sich das lohnen? Der Hersteller von Elektronikkomponenten Schurter eröffnet bald den Neubau im Tribschenquartier. CEO Ralph Müller erklärt, wie man trotz starken Frankens und höherer Lohnkosten mitten in der Stadt Luzern einen Produktionsbetrieb aufrechterhalten kann. Maurizio Minetti 07.07.2021, 05.00 Uhr

Der Neubau am Hauptsitz von Schurter in der Stadt Luzern wird in den nächsten Wochen fertiggestellt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. Juni 2021)

Der See, der Pilatus, die Rigi: Wer auf dem Dach des Schurter-Neubaus in der Werkhofstrasse steht, hat eine grandiose Aussicht über die Stadt Luzern und Umgebung. Es sei unter anderem diese hervorragende Lage in der Nähe des Bahnhofs gewesen, die ihn überzeugt habe, den angestrebten Neubau hier zu realisieren, sagt Ralph Müller, CEO des Luzerner Herstellers von Elektronikkomponenten.

Schon vor Jahren war klar, dass Schurter ausbauen musste. Die bestehenden Räumlichkeiten im Tribschenquartier stammen aus den Vierzigerjahren und sind teilweise veraltet. Ausserdem wurde der Platz langsam knapp, so Müller:

«Wir haben uns auch andere Standorte angeschaut, etwa auf dem Littauerboden. Letztlich haben wir uns aber für einen Ausbau des Stammsitzes in der Stadt entschieden, vor allem wegen der hervorragenden zentralen Lage.»

Auch der historische Faktor habe eine Rolle gespielt: «Hier ist unsere geschichtliche und kulturelle Wiege.»

Fast 30 Millionen Franken kostete der Neu- und Umbau, der diesen Sommer zum Abschluss kommt. Schurter hat eines der bestehenden Gebäude um drei Etagen aufgestockt. Die Produktionsfläche wächst somit um 20 Prozent. Für zusätzlichen Platz sorgte die Auslagerung der Lagerlogistik an Imbach Galliker im Frühjahr 2020. Dass man kurz vor der Pandemie mit dem Bau begonnen habe, sei ein Glücksfall gewesen:

«Es gab kein Weg zurück. Wir haben es ohne Zeitverzögerung oder Kostenüberschreitung durchgezogen.»

Effizienz muss ständig verbessert werden

Schurter-CEO Ralph Müller auf der Terrasse des neuen Personalrestaurants. Bild: Pius Amrein

Bei einem Rundgang durch den fast fertigen Neubau wirkt es so, als sei Ralph Müller selbst immer wieder erstaunt. Darüber, dass es im Jahr 2021 möglich ist, mitten in der Stadt Luzern eine Fabrik zu betreiben. Der gebürtige Nidwaldner zeigt winzige Sicherungen, ausgestanzte Metallteile, Schalter in allen Formen und Farben: In Luzern werden viele Komponenten hergestellt, die dann zu Kunden nach Asien geliefert werden, dort Teil eines Produkts werden, welches danach «womöglich wieder hier in der Stadt in einem Elektronikgeschäft zu finden ist», wie Müller sagt. Dies sei der Kreislauf der Globalisierung, der sich für Schurter trotz starken Frankens und höherer Lohnkosten nach wie vor rechne.

Doch der Druck der Kunden bleibt konstant hoch. Ein exemplarisches Beispiel: Seit vier Jahren stellt Schurter im Auftrag eines bekannten amerikanischen IT-Konzerns Sicherungen für Ladegeräte her. «Wir haben die Vorgabe, unsere Effizienz bei der Herstellung dieser Sicherungen von Quartal zu Quartal zu erhöhen – das ist brutal», sagt Müller in einer Mischung aus Stolz und Sorge. Wie schafft man das? «Indem man jede noch so winzige Kleinigkeit immer und immer wieder überprüft und sich Gedanken darüber macht, wie man den Herstellungsprozess konstant verbessern kann.»

Aufbau und Inbetriebnahme von Montageanlagen im Neubau von Schurter. Bild: Pius Amrein (Luzern, 28. Juni 2021

Platz für 400 Mitarbeitende

Effizienzsteigerungen sind für Schweizer Unternehmen ohnehin ein Dauerthema. Im Jahr, als Müller den CEO-Posten übernahm, hob die Schweizerische Nationalbank die Untergrenze für den Euro-Wechselkurs auf und löste damit eine abrupte Aufwertung des Frankens aus. Müller musste praktisch über Nacht die Kosten senken, er verlagerte Arbeitsplätze von Luzern nach Tschechien. «Das war sehr hart, gleichzeitig haben wir uns überlegt, was wir mit dem freien Platz machen können. So sind wir auf die Idee der Sicherungen für den grossen US-Grosskunden gekommen», erzählt Müller.

Heute stellt Schurter dort, wo vor sechs Jahren Jobs wegfielen, rund 70 Millionen Sicherungen pro Jahr her. Eigens für den US-Kunden hat Schurter spezifische Maschinen gebaut; in sechs Jahren hat das Luzerner Unternehmen neun Millionen Franken nur für diesen einen Kunden investiert. Im Rückblick ein Wagnis, das sich gelohnt hat: Der Grosskunde bringt pro Jahr zwei bis drei Millionen Franken Umsatz.

Mittlerweile beschäftigt Schurter weltweit über 2000 Mitarbeitende in 17 Ländern. «Um weiterhin im globalen Wettbewerb erfolgreich sein zu können, benötigen wir Wachstum», sagt Müller mit Blick auf den Luzerner Hausberg. Der ausgebaute Stammsitz bilde die Basis für dieses Wachstum. Noch wird hie und da gehämmert, gesägt und geschraubt. Im August sollte das Gerüst entfernt werden und der Neubau komplett eingerichtet sein. Bis Ende Jahr zügelt die Produktion in den Neubau, während im alten Bau Platz für die administrativen Jobs entsteht.

Mit der Aussicht alleine gewinne man zwar keine Talente, räumt Müller ein, aber das neue Personalrestaurant, die moderne Infrastruktur und die kurzen Wege seien sicher Argumente, um Schurter als attraktiven Arbeitgeber zu positionieren, ist der Konzernchef überzeugt. Arbeitskräfte anlocken ist denn auch ein klares Ziel, denn Schurter möchte auch personell wachsen: Heute arbeiten in Luzern rund 350 Personen, davon etwa 130 in der Produktion. Langfristig gibt es mit dem Neubau Platz für 400 Personen.