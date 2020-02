Kommentar Eine Gebühr für die Saldobestätigung ist eine unnötige zusätzliche Belastung für Trauernde Die Luzerner Kantonalbank geht weiter als andere Banken bei der Gestaltung von Gebühren. Behörden und Finanzindustrie sollten die Kosten senken, um eine Gebühr für Trauernde zu vermeiden. Maurizio Minetti 11.02.2020, 05.00 Uhr

Die Banken haben ihre Gebühren in den letzten Jahren laufend erhöht. Was früher selbstverständlich gratis war, kostet heute Geld. Viele Gebühren sind nachvollziehbar; so macht es schlicht keinen Sinn, heutzutage telefonisch den Kontostand abzufragen, wenn man dies jederzeit kostenlos an einem Computer oder auch per Smartphone-App tun kann. Und auch Bankdokumente müssen nicht zwingend gedruckt und per Post verschickt werden. Das ist teuer und belastet die Umwelt. In diesen Fällen hat die Digitalisierung eine Vereinfachung gebracht. Wer trotzdem auf alte Muster besteht, soll dafür bezahlen.